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Кельн
Мост Гогенцоллернов в КельнеФото: picture-alliance/dpa
ТуризмГермания

Романтические места в Германии

Максим Нелюбин

Где в Герамнии можно отметить День всех влюбленных или просто приятно провести время вдвоем в остальные дни года?

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14 февраля - День святого Валентина, не менее широко известный как День всех влюбленных. На вкус и цвет, как известно, товарищей нет, однако мы все же попытаемся хотя бы немного приобнять необъятное и порекомендовать хотя бы несколько мест в Германии, способствующих развитию романтических чувств и отношений.

Кельн

Кельн
Замки на "Мосту любви" в Кельне Фото: picture-alliance/dpa

Первым в нашем списке будет Кельн, вернее - здешний железнодорожный мост Гогенцоллернов через Рейн, где уже много лет оставляют вот такие навесные замки влюбленные парочки по всего мира, надеясь таким способом закрепить свои отношения на веки вечные.

Рюген

Рюген
Меловые скалы на острове Рюген. 1818 годФото: gemeinfrei

Со времен романтиков XIX века заслуженной славой среди влюбленных в Германии пользуются Меловые скалы на острове Рюген. Так это место изобразил знаменитый немецкий живописец Каспар Давид Фридрих немногим более двухсот лет назад.

Эбербах

Эбербах
Кадр из фильма "Имя розы"Фото: picture-alliance/dpa

В монастырь, конечно, можно податься из-за несчастной любви, однако немецкое аббатство Эбербах, бывшая обитель цистерианцев в Гессене, прочно вошло в число популярных целей для романтических путешествий. Виной тому - Шон Коннери, вернее - создатели фильма "Имя розы", в 1986 году выбравшие эту обитель для съемок картины по одноименному роману Умберто Эко.

Пфауэнинзель

Павлиний остров
Замок ПфауэнинзельФото: picture-alliance/dpa/P. Zinken

Из гессенского монастыря заглянем прямиком в любовное гнездышко, которое в конце XVIII века обустроил для себя и своей фаворитки графини Вильгельмины Лихтенау прусский король Фридрих Вильгельм II. Находится это романтическое место под Берлином - на Павлиньем острове (Пфауэнинзель) посреди озера Ванзе.

Шпревальд

Шпревальд
Лодочная экскурсия по каналам ШпревальдаФото: Patrick Pleul/AFP/GettyImages)

"Немецкая Венеция" - так называют этот регион в Бранденбурге. "Лес на реке Шпрее" - Шпревальд - расположен примерно в 100 километрах к юго-востоку от Берлина. Богат пойменными лугами и речными каналами. По этим каналам местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов.

Гарц

Гарц
"Скамейка любви" в Гарце Фото: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Любви все возрасты покорны! Эта фотография сделана в лесном регионе Гарц в Нижней Саксонии, где проложен романтический прогулочный Маршрут любовных лавочек (Liebesbankweg) протяженностью в семь километров. Такие скамейки здесь установлены через каждые 300 метров.

Эльц 

Эльц 
Замок Эльц в регионе Айфель Фото: DW/Maksim Nelioubin

Список романтических мест в Германии - без настоящего средневекового замка? Бург Эльц в районе Мозеля более чем достоин представить древние немецкие замки в нашем обзоре. Но завершим мы этот список все же многоточием, после которого вы можете сами вписать свое любимое романтическое место...

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