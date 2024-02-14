Любовь и немцы. Актуальная амурная статистика Германии

Счастливы ли немцы в личной жизни? Где они ищут и где находят своих партнеров? И празднуют ли в Германии День святого Валентина?

В основном немцы довольны своими отношениями. И любимы. По данным опроса, проведенного институтом изучения рынка и мнений Ipsos, более половины жителей Германии (54%) довольны своей личной жизнью. При этом каждый третий респондент (36%) выразил явное неудовлетворение.

Где искать партнеров? или Новый мир ИИ-дейтинга

Сейчас онлайн-знакомства в Германии популярны как никогда. Половина всех интернет-пользователей в стране в возрасте от 16 лет и старше (51%) заявили, что хотя бы раз в жизни использовали сервисы онлайн-знакомств. К таким результатам пришли эксперты ассоциации цифровой индустрии Bitkom, которые проводили опрос в начале 2024 года. Большинство респондентов (59%) говорят, что заводить знакомства онлайн проще. При этом столько же считают, что из-за онлайн-дейтинга знакомиться в реальной жизни стало сложнее.

"Как ты думаешь, что она имела в виду под этим сообщением?" "Стоит ли мне пойти с ним на второе свидание?" Оказывается, с такими вопросами немцы готовы обращаться не только к друзьям или родным, но и к искусственному интеллекту. Каждый третий пользователь онлайн-дейтинга (33%) хотел бы, чтобы его консультировал искусственный интеллект, а 31% доверяют ИИ при выборе партнера даже больше, чем своей собственной семье. "ИИ может улучшить онлайн-дейтинг - например, помочь найти пару, выявить фальшивые профили или посоветовать что-то по ходу общения", - анализирует Яна Мориц (Jana Moritz), эксперт Bitkom.

Немцы на дейтинг-платформах - ради любви или удовольствий?

При использовании дейтинговых сервисов немцы преследуют разные цели. Согласно опросу Bitkom, половина (52%) пользователей ищет там серьезных отношений. Треть (35%) ориентирована на эпизодические свидания или флирт, а 24% приходят туда ради секса. При этом женщины чаще (57%) ищут любовь, в то время как мужчины (43%) чаще заинтересованы в эпизодических свиданиях и флирте. Разница становится заметнее, когда речь заходит об отношениях на одну ночь: 36 процентов мужчин и 10 процентов женщин пользуются онлайн-дейтингом ради этого.

Мориц так объясняет потребность в онлайн-дейтинге: "Эта возможность расширяет радиус поиска потенциальных партнеров - как долгосрочных, так и краткосрочных. Вы вступаете в контакт с людьми, которых, возможно, иначе бы не встретили". Хотя три четверти респондентов (74%) считают онлайн-знакомства поверхностными, 49% процентов опрошенных именно в сети нашли долгосрочных партнеров.

Свидания стоят дорого, но "не в деньгах, гражданка, счастье"

Еще 100 лет назад Михаил Зощенко в рассказе "Аристократка" поднимал проблему слишком больших издержек на свидания. А цены на цветы и конфеты продолжают расти! Так, по оценке немецкого Федерального статистического ведомства, букеты за 2023 год в среднем подорожали на 9,1 процента. К тому же свежесрезанные цветы в феврале часто стоят дороже, чем в другие месяцы: в феврале прошлого года они стоили на три процента дороже, чем в среднем за весь 2023 год. Что касается шоколадных конфет, то тут дело обстоит не лучше: за прошлый год цены на них выросли на 8,3 процента.

Но есть и хорошие новости. Цветам и пралине есть достойная альтернатива: инфляция меньше затронула цены на билеты в кино, театр и на концерты. Цены на них в среднем выросли на 4,3 процента.

Инфляция, судя по всему, сказывается на планах немцев на 14 февраля. Больше трети опрошенных институтом исследования общественного мнения YouGov (39%) не собираются дарить своим партнерам подарки в День святого Валентина.

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