Любовная переписка немцев попала в руки ученых

Клятвы в вечной любви и робкие признания хранятся на полках огромных шкафов в университетской библиотеке немецкого города Кобленца. Это архив любовных писем - возможно, единственный в мире. Сегодня здесь собрано уже более 40 тысяч экземпляров: бумажные и электронные письма, короткие сообщения из мессенджеров, открытки и запиcки из 52 стран. Примечательно, что авторы всех этих любовных посланий - самые обычные люди. Самое свежее письмо датируется прошлым годом, а самое старое - 1750-м. Бумажные экземпляры хранятся в университетской библиотеке города Кобленца, а Технический университет Дармштадта вносит свой вклад в оцифровку документов архива с помощью современных технологий. На его сайте можно ознакомиться с электронными копиями.

История архива любовных писем

Архив любовных писем основала Ева Лия Висс (Eva Lia Wyss) в Цюрихе в 1997 году, будучи начинающим лингвистом. Затем он появился и в Германии. Сегодня профессор участвует в трехгодичном исследовательском проекте "Привет и поцелуй", который поддерживает министерство образования и науки Германии.

Ева Лиа Висс собирает и изучает любовные письма Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

В рамках проекта студенты, помощники и лингвисты расшифровывают, оцифровывают и изучают любовные послания. Их интересуют все виды выражения любви - и лингвистические, и содержательные. Например, различаются ли "сердечные признания" раньше и теперь, как авторы описывают своих возлюбленных. Интересно наблюдать, как формировались отношения, как менялся язык и развивались гендерные роли мужчины и женщины на протяжении последних четырех веков. "Письма являются сокровищем - культурным наследием, оставленным нам, которое дает представление о культурных нормах и поведении", - пояснила Ева Висс немецкому информационному агентству KNA. И несмотря на то, что в эпоху мобильных телефонов большая часть переписки ведется в цифровом формате, традиционные любовные письма до сих пор не исчезли.

Чем отличаются любовные послания мужчин и женщин

Исследователи выяснили, что мужчины пишут намного больше любовных писем, чем женщины. Ева Висс считает, что любовное письмо - это вообще мужской жанр. В них они открыто выражают свои мысли и желания, четко говорят, чего они хотят. Часто рассуждают о женском теле и вспоминают прошлые интриги.

Женщины же, напротив, гораздо более сдержаны и тщательно оберегают свою репутацию, не проявляя излишней страсти. Они предпочитают рассказывать о собственном эмоциональном состоянии и о том, как их радуют чувства другого человека. "Также мы находим поучительные повествования, например, что должен делать мужчина, когда женщина в отъезде", - добавляет профессор.

В любовных письмах самым распространенным ласковым прозвищем - еще с XIX века - является "Schatz" или "Schatzi" - "сокровище". Далее следуют "ангелочек" ("Engelein") и "принцессочка" ("Prinzesschen"). С 1990-х годов в письмах все чаще стали попадаться "мышки", "зайцы", "медвежата", "улитки" и прочая живность. "Что мне кажется особенно интересным, - рассказывает исследовательница, - так это то, что животные часто используются в приветствии, но почти никогда в подписи. Получается, только по отношению к другому человеку, но не к самому себе".

Бумажные экземпляры хранятся в университетской библиотеке города Кобленца Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Как изменилась любовная переписка

Кроме того, по наблюдениям лингвистки, существует разница между письмами тех, кто влюбился недавно, и парами, которые находятся вместе долгое время. "Когда отношения укреплялись, люди обычно переставали писать письма, - отмечает профессор. - Сегодня рукописные послания приобрели особый статус - люди пишут друг другу от руки только в исключительных случаях, таких, как годовщины, дни рождения или Рождество". Ежедневно в почтовые филиалы Германии поступает около 64 миллионов писем, но их объем падает примерно на 2 процента в год.

Большинство современных людей предпочитают обмениваться романтическими клятвами любви онлайн - в мессенджерах и соцсетях. Любовное общение стало более свободным. Пары украшают, а то и вовсе заменяют свои предложения эмоджи и с легкостью чередуют романтические выражения любви с повседневной информацией, например, со списками покупок - чего, конечно, не встретишь в классическом любовном послании предыдущих веков. И тем не менее, по мнению профессора Висс, сообщения по электронной почте и короткие записки в чатах тоже можно считать любовными письмами.

Тем, кто хочет, но не знает, как написать своему избраннику о своих чувствах, - а эта проблема была актуальна для влюбленных испокон веков, - опытная исследовательница писем дает совет: "Вы просто должны показать другому человеку, что вы цените его, что он вам нравится, что вы любите его без всяких оговорок".