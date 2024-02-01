Немецкий язык оскорбляет животных

Зоозащитники увидели в немецких поговорках дискриминацию животных и предлагают отказаться от "кота в мешке" и "крокодиловых слез".

Могут ли передаваемые от поколения к поколению пословицы и поговорки унижать достоинство? Да, считает немецкое отделение международной организации по защите животных PETA. Некоторые из поговорок дискриминируют живых существ по признаку их биологического вида, убеждены зоозащитники. Они даже ввели новый термин - "спешисизм", от английского слова species - "биологический вид".

Это явление "почти во всех отношениях можно сравнить с расизмом и сексизмом, за исключением того, что жертвами дискриминации становятся животные, а не люди", указывает эколингвист Райнхард Хойбергер (Reinhard Heuberger) из университета Инсбрука в беседе c изданием Die Welt. Однако в последние десятилетия культурные изменения медленно, но происходят, добавляет эксперт. Какие же нововведения предлагают в PETA? Превратить фразеологизмы в немецком языке в более дружелюбные по отношению к животному миру!

Собаки вместо медведей: что предлагает PETA

Немецкая поговорка "Da steppt der Bär" ("там медведь танцует") должна вызывать у слушателей предвкушение занимательного или грандиозного предстоящего мероприятия. Выражение это идет от ярмарочных традиций, где медведей раньше заставляли танцевать на потеху публике. Самим животным подобные трюки, конечно, не казались забавным времяпрепровождением. В раннем возрасте медведей усмиряли, им продевали в нос кольцо, позволявшее контролировать их движения!

Собакам для веселья не нужен танцующий медведь Фото: Silas Stein/dpa/picture alliance

Зоозащитники предлагают описывать предвкушение торжеств или праздников словами, показывающими, как животные умеют играть и развлекаться. Например: "там собака хвостом виляет" ("Da wedelt der Hund mit seiner Rute").

Фразеологизм "Ein Hühnchen rupfen" ("ощипать курочку") означает в немецком языке "уладить спор". Раньше процедура ощипывания не была автоматизирована и отнимала много времени, позволяя одновременно обсудить самые разные вопросы, в том числе острые. Обстоятельный разговор можно провести и в более спокойных условиях, говорят эксперты, и предлагают "закрутить виноградные листья" ("Weinblätter rollen"), ведь подобное занятие тоже длится долго.

Мух заменить на горошины

А как насчет эффективности и возможности выполнить сразу два нужных дела? Немцы в таком случае "убивают двух мух одной мухобойкой" ("Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen"), в русском языке предпочитают животных покрупнее - "убить двух зайцев одним выстрелом".

При этом мух можно с полным правом назвать профессиональными альпинистами, способными ходить даже по самым гладким поверхностям благодаря зазубринам на лапках или особому выделяемому клейкому веществу, напоминают борцы за права животных. Кроме того, эти насекомые обладают превосходным обонянием, поэтому они всегда могут найти лучшие места, чтобы отложить яйца.

Почему бы в таком случае не обратиться к растениям и не "нанизать две горошины на вилку" ("Zwei Erbsen auf eine Gabel laden")? Именно такой вариант продвигает PETA.

Коровы - образец храбрости

Тот, кто "берет быка за рога" ("Den Stier bei den Hörnern packen"), в трудном деле действует решительно и энергично, начиная с самого важного. Но зоозащитники считают подобное обращение с этим родом полорогих парнокопытных неоправданно жестоким. Выполняя трудную задачу, можно действовать "так же бесстрашно, как мать-корова" ("so furchtlos wie eine Kuhmutter"), говорят эксперты. Ведь известно, что буренки отважно защищают телят.

Гаур - крупнейший представитель рода настоящих быков Фото: Amarjeet Kumar Singh/Anadolu Agency via picture alliance

Порой человек и в отсутствие сложных задач чувствует себя некомфортно, не в своей стихии - иными словами, "Wie ein Fisch auf dem Trockenen" ("словно рыба без воды"). Но такое сравнение крайне некорректно, убеждены зоозащитники. Если живую рыбу вытащить из воды на сушу, она не просто почувствует дискомфорт, а начнет задыхаться и испытывать при этом весьма болезненные ощущения. Так почему бы и людям не говорить в таких ситуациях напрямую о чувстве недомогания или беспомощности, задаются вопросом зоозащитники.

"Weder Fisch noch Fleisch" ("ни рыба ни мясо") - то есть ничем не примечательный, посредственный человек. А ведь потребление мяса и рыбы всегда связано со страданиями животных, предупреждают эксперты. Они предлагают придать этой поговорке противоположный смысл, чтобы "ни рыба ни мясо" отныне означало нечто хорошее или, по крайней мере, приемлемое.

Новые фразеологические обороты от зоозащитников

Сразу в две поговорки попали и пушистые домашние любимцы. "Die Katze aus dem Sack lassen" ("выпустить кота из мешка") - то есть проболтаться, выдать тайну, раскрыть истинные намерения или, как говорил персонаж "Острова сокровищ" капитан Александр Смоллетт, "выболтать секрет попугаю". А "Die Katze im Sack kaufen" совпадает с русской поговоркой "купить кота в мешке" - в обоих случаях персонаж рискует стать жертвой мошенничества, приобретая товар с неизвестными свойствами.

Не окажется ли "котом в мешке" котенок в сапожке? Фото: A. Schauhuber/blickwinkel/IMAGO

Оба фразеологических оборота создают образ беспомощного животного в темном мешке, сетуют в PETA, предлагая болтунам "разрезать веганские кальцоне" ("Die vegane Calzone aufschneiden") - итальянский пирог - и предостерегая от "покупки супа в супнице" ("Die Suppe in der Terrine kaufen").

О людях, фальшиво и неискренне сожалеющих о чем-либо, немцы говорят: "лить крокодиловы слезы" ("Krokodilstränen vergießen"). Между тем крокодилы - очаровательные и чувствительные существа, что проявляется в их умении тщательно заботиться о своем выводке, отмечают зоозащитники. По их мнению, "крокодиловы слезы" уместно заменить "человеческими слезами", ведь один и тот же человек способен умиляться котятам и щенкам и хладнокровно зарезать поросенка или курицу.

Крокодилы заботятся о своем выводке Фото: Heinz Leitner/Zoonar/picture alliance

Поросенок на счастье

"Schwein gehabt" ("получить свинью") - так скажут о неожиданной удаче, зачастую незаслуженной. Возможный аналог в русском языке: "Кому повезет, у того и петух снесет". А немецкая поговорка "Die Sau rauslassen" ("выпустить свинью") означает "оторваться по полной, пуститься во все тяжкие, безудержно предаваться какому-либо занятию".

Кому-кому, а уж этим парнокопытным млекопитающим частенько не везет. В прежние времена они нередко страдали от болезненного содержания и невылеченных травм в местах разведения или откорма, указывают зоозащитники. А сейчас в одной лишь Германии около 55 миллионов свиней ежегодно убивают на бойнях ради мяса.

В немецком языке много фразеологических оборотов с животными Фото: elmar gubisch/Zoonar/picture alliance

Альтернативной поговоркой эксперты предлагают "Glück gehabt" ("поймать удачу"). Ближайший аналог в русском языке - "счастье привалило".

Немцы скажут про человека, поставившего себя в глупое положение, сделавшего из себя посмешище: "Sich zum Affen machen" ("выставить себя обезьяной"). Но ведь обезьяны - очень умные животные, и именно их интеллект и эволюционная близость к человеку часто оказываются фатальными, подчеркивают зоозащитники. Они приводят в пример эксперименты над обезьянами, в ожидании которых несчастные вынуждены сидеть в клетках. Тех же, кто превратился в посмешище, в PETA рекомендуют называть "fleischessende Umweltschützer", "мясоедами - защитниками окружающей среды".

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