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В Германии ежики обогнали белок и лисиц

Максим Нелюбин
6 декабря 2023 г.

Обыкновенные ежи вновь стали в Германии "Животными года" - во второй раз за более чем тридцатилетнюю историю экологической программы "Tier des Jahres".

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Обыкновенный еж
Ежик под опавшими листьямиФото: Frank Hecker/blickwinkel/picture alliance

Они обитают в Германии почти повсеместно, непосредственно под угрозой пока не находятся, но близки к уязвимому положению. В 2024 году обыкновенные ежи (Braunbrustigel) вновь станут здесь "Животным года" - уже во второй раз. Об этом в начале декабря сообщил Немецкий фонд диких животных (Deutsche Wildtier Stiftung) в Гамбурге.

Такое решение приняли спонсоры фонда, в ходе финального голосования сделавшие свой выбор между ежами, обыкновенными белками и рыжими лисицами. Раннее за более чем три десятилетия осуществления программы "Tier des Jahres" в Германии лишь шесть животных оказывались в центре внимания дважды: речная выдра, лесной кот, обыкновенный хомяк, заяц-русак, европейский зубр и благородный олень. При этом вышедшие сейчас в финал лисицы и белки в список вообще пока не попадали. Виртуальную эстафетную палочку немецким ежикам передадут садовые сони - "Дикие животные 2023 года".

Обыкновенный еж
Ночью в саду во время охотыФото: Goldmann/picture alliance

Что вызывает озабоченность экспертов?

Ежам в Германии становится все сложней и сложней находить подходящие места для обитания и выведения потомства. При этом многие отдельные популяции оказываются изолированными из-за  автобанов и других препятствий, создаваемых человеком, что ставит под угрозу генетическое разнообразие со всеми вытекающими для вида негативными последствиями.

Современные сельские ландшафты плохо подходят для ежей, которые охотно обитают на территориях с неоднородной структурой - чередованием сырых лугов, кустарников, зеленых заборов, плодовых садов и так далее. Однако из-за интенсивного сельского хозяйства таких мест становится меньше. Ежам приходится перебираться в сады около жилых домов и парки. Согласно оценкам экспертов фонда, в немецких городах ежей сейчас обитает в девять раз больше, чем в сельской местности.

Во время поисков новых мест, партнеров и пищи ежи часто оказываются под колесами автомобилей - около полумиллиона каждый год. Однако столь высокий показатель одновременно косвенно свидетельствует о достаточно большой пока популяции в целом, хотя цифру эту эксперты оценить не берутся даже приблизительно. 

Обыкновенный еж
Ежи обитают в Германии повсюду. Эта фотография сделана в Баден-Вюртемберге Фото: imageBROKER/picture alliance

Как помочь ежам? 

В местах по соседству с человеком ежи, ведущие преимущественно ночной образ жизни, лучше всего чувствуют себя на заросших садовых участках, где находят достаточно укромных уголков, чтобы прятаться днем и охотиться ночью. Поэтому экологи призывают оставлять хотя бы часть территории вокруг домов в заброшенном или диком виде, отказаться от наведения полного порядка и создания разного рода безжизненных пространств вроде гравийных или каменных садов  .

В последние годы сады без растений стали популярными в Германии и некоторые общины даже начали запрещать частным владельцам оформлять таким образом участки, так как они сильно нагреваются летом и никак не способствуют защите климата и природы.

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