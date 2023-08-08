Кого немцы любят больше - кошек или собак?

В 2022 году в Германии почти половина домохозяйств - 46 процентов - имели хотя бы одного пушистого или пернатого питомца, а в 14 процентах из них содержалось не менее двух видов домашних животных. Общее число домашних питомцев в Германии - 34,4 миллиона. Наибольшее предпочтение немцы отдают кошкам: их в стране - 15,2 миллиона, причем у 43 процентов хозяев живет более одной мурки.

На первом месте - кошки

Самой любимой породой кошек в Германии на данный момент является Британская короткошерстная. Эта порода была выведена в 1871 году в Великобритании и теперь насчитывает более 300 вариантов окраски.

Немцам нравится, что представители этой породы выглядят естественно и имеют покладистый характер. Эти кошки считаются очень легко приспосабливаемыми и терпеливыми, поэтому слывут идеальными партнерами как для одиноких людей, так и для семей с детьми. Как правило, они хорошо ладят и с собаками.

На первом месте по популярности - кошки, на втором - собаки Фото: Lars Zahner/Zoonar/picture alliance

Собак тоже много

Собак в домашних хозяйствах Германии содержится меньше, чем котов: 10,6 млн (20 процентов домохозяйств с домашними животными). Если говорить о породах, то 44 процента - метисы. Самыми популярными породами считаются лабрадоры и ретриверы, за ними следуют немецкие овчарки и французские бульдоги. Последнюю строчку в топ-10 хит-листа 2022 года занимают йоркширский и мальтийский терьеры.

Иметь в Германии собаку - сравнительно дорогое удовольствие. Особенно в пандемию цены на щенков удвоились. А после пандемии приюты для животных были переполнены ставшими никому не нужными четвероногими друзьями.

В этом году цены на щенков любой породы откатились назад, но по-прежнему остаются четырехзначными, в диапазоне между одной и двумя тысячами евро, в зависимости от породы и родословной. В Германии за собак нужно платить налог, который составляет от 120 евро в год за одну и от 180 евро в год за каждую следующую собаку.

Стало модно держать кроликов

В Германии строго следят за содержанием домашних животных Фото: Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS/picture alliance

Помимо кошек и собак в немецких семьях очень популярны мелкие животные. Опять же, особенно в пандемию немцы стали держать больше кроликов, морских свинок, хомяков и мышей - всего 4,9 млн. Содержание в домашних условиях грызунов кажется с первого взгляда совсем простым, но им, как и любым другим питомцам, требуются соответствующие для конкретного вида условия: например, достаточное для передвижения пространство, качественный корм и гигиенический уход, а также время для общения.

Любимыми породами кроликов в Германии в последнее время являются ангорские и пуховые карликовые, "львиноголовые", рексы, гермелины и карликовые бараны (у кроликов с таким странным называнием нет ничего общего с баранами. Они милые, небольшие, до 2 кг зверьки, с висячими ушами и короткой или длинной шерстью).

Грызуны не подлежат в Германии регистрации и налогообложению. Но правила из содержания прописаны четко. За содержание животного в ненадлежащих условиях может быть наложен штраф, более того - питомец может быть конфискован. Так, категорически запрещено содержать кроликов по одному: минимум - два, а лучше - больше. За жестокое обращение или убийство кролика предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы или денежный штраф, а также запрет на содержание животных. То же самое грозит владельцу, который не кормит и не ухаживает должным образом за своим питомцем.

Также в немецких домах и вольерах на приусадебных участках часто держат пернатых декоративных птиц. В основном это канарейки и волнистые попугаи. В общей сложности - 3,7 млн, это три процента домохозяйств.

Меньше всего в Германии - рыб и рептилий. Аквариумов в частных домах Германии - 2,3 млн, садовых прудов с рыбами – 1,4 млн, а террариумов – 1,3 млн. И тренд, который набирает популярность в Германии, это муравьи в качестве домашних питомцев.

Каждой твари - по паре Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Домашние животные особенно популярны в семьях с детьми

Большинство домашних животных живут в семьях, состоящих из нескольких человек. И особенно популярны - в семьях с детьми: 67 процентов всех семей с детьми содержат четвероногих или пернатых друзей. Следует отметить, что собаки, кошки и другие животные играют важную роль социальных партнеров не только для детей, но и для одиноких людей. У 34 процентов одиноких немцев есть домашнее животное (это на один процент больше, чем годом ранее).

Таковы результаты репрезентативного опроса, проведенного институтом исследования рынка Skopos, опубликованные немецким статистическим ведомством Statista .

Прибыль для производителей товаров для животных

Любовь к животным делает Германию одним из крупнейших рынков сбыта зоотоваров в Европе. Эта отрасль - на подъеме, что подтверждают рыночные данные. Так, продажи готовых к употреблению продуктов питания, предметов первой необходимости и аксессуаров для домашних питомцев выросли в прошлом году на семь процентов - до пяти миллиардов евро.

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