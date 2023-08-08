Кого немцы любят больше - кошек или собак?
В 2022 году в Германии почти половина домохозяйств - 46 процентов - имели хотя бы одного пушистого или пернатого питомца, а в 14 процентах из них содержалось не менее двух видов домашних животных. Общее число домашних питомцев в Германии - 34,4 миллиона. Наибольшее предпочтение немцы отдают кошкам: их в стране - 15,2 миллиона, причем у 43 процентов хозяев живет более одной мурки.
На первом месте - кошки
Самой любимой породой кошек в Германии на данный момент является Британская короткошерстная. Эта порода была выведена в 1871 году в Великобритании и теперь насчитывает более 300 вариантов окраски.
Немцам нравится, что представители этой породы выглядят естественно и имеют покладистый характер. Эти кошки считаются очень легко приспосабливаемыми и терпеливыми, поэтому слывут идеальными партнерами как для одиноких людей, так и для семей с детьми. Как правило, они хорошо ладят и с собаками.
Собак тоже много
Собак в домашних хозяйствах Германии содержится меньше, чем котов: 10,6 млн (20 процентов домохозяйств с домашними животными). Если говорить о породах, то 44 процента - метисы. Самыми популярными породами считаются лабрадоры и ретриверы, за ними следуют немецкие овчарки и французские бульдоги. Последнюю строчку в топ-10 хит-листа 2022 года занимают йоркширский и мальтийский терьеры.
Иметь в Германии собаку - сравнительно дорогое удовольствие. Особенно в пандемию цены на щенков удвоились. А после пандемии приюты для животных были переполнены ставшими никому не нужными четвероногими друзьями.
В этом году цены на щенков любой породы откатились назад, но по-прежнему остаются четырехзначными, в диапазоне между одной и двумя тысячами евро, в зависимости от породы и родословной. В Германии за собак нужно платить налог, который составляет от 120 евро в год за одну и от 180 евро в год за каждую следующую собаку.
Стало модно держать кроликов
Помимо кошек и собак в немецких семьях очень популярны мелкие животные. Опять же, особенно в пандемию немцы стали держать больше кроликов, морских свинок, хомяков и мышей - всего 4,9 млн. Содержание в домашних условиях грызунов кажется с первого взгляда совсем простым, но им, как и любым другим питомцам, требуются соответствующие для конкретного вида условия: например, достаточное для передвижения пространство, качественный корм и гигиенический уход, а также время для общения.
Любимыми породами кроликов в Германии в последнее время являются ангорские и пуховые карликовые, "львиноголовые", рексы, гермелины и карликовые бараны (у кроликов с таким странным называнием нет ничего общего с баранами. Они милые, небольшие, до 2 кг зверьки, с висячими ушами и короткой или длинной шерстью).
Грызуны не подлежат в Германии регистрации и налогообложению. Но правила из содержания прописаны четко. За содержание животного в ненадлежащих условиях может быть наложен штраф, более того - питомец может быть конфискован. Так, категорически запрещено содержать кроликов по одному: минимум - два, а лучше - больше. За жестокое обращение или убийство кролика предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы или денежный штраф, а также запрет на содержание животных. То же самое грозит владельцу, который не кормит и не ухаживает должным образом за своим питомцем.
Также в немецких домах и вольерах на приусадебных участках часто держат пернатых декоративных птиц. В основном это канарейки и волнистые попугаи. В общей сложности - 3,7 млн, это три процента домохозяйств.
Меньше всего в Германии - рыб и рептилий. Аквариумов в частных домах Германии - 2,3 млн, садовых прудов с рыбами – 1,4 млн, а террариумов – 1,3 млн. И тренд, который набирает популярность в Германии, это муравьи в качестве домашних питомцев.
Домашние животные особенно популярны в семьях с детьми
Большинство домашних животных живут в семьях, состоящих из нескольких человек. И особенно популярны - в семьях с детьми: 67 процентов всех семей с детьми содержат четвероногих или пернатых друзей. Следует отметить, что собаки, кошки и другие животные играют важную роль социальных партнеров не только для детей, но и для одиноких людей. У 34 процентов одиноких немцев есть домашнее животное (это на один процент больше, чем годом ранее).
Таковы результаты репрезентативного опроса, проведенного институтом исследования рынка Skopos, опубликованные немецким статистическим ведомством Statista.
Прибыль для производителей товаров для животных
Любовь к животным делает Германию одним из крупнейших рынков сбыта зоотоваров в Европе. Эта отрасль - на подъеме, что подтверждают рыночные данные. Так, продажи готовых к употреблению продуктов питания, предметов первой необходимости и аксессуаров для домашних питомцев выросли в прошлом году на семь процентов - до пяти миллиардов евро.
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