В Германии собрано рекордное количество налогов на собак

В 2020 году, когда Германию захватила пандемия коронавируса, в бюджет государства поступили рекордные налоговые сборы от тех, кто владеет собаками. Фискальные службы получили около 380 миллионов евро, сообщает во вторник, 14 сентября, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.
По сравнению с 2019 годом, сборы от налогообложения на содержание собаки в ФРГ увеличились на 2,7 процента. В 2021 году этот тренд продолжается: в первом квартале соответствующие налоговые поступления в казну составили уже 159 млн евро, что на 8,4% больше, чем в такой же период предыдущего года.
Несмотря на то, что количество домашних питомцев действительно могло увеличиться в связи с пандемией, тенденция к росту налоговых сборов была отмечена еще ранее. Как отмечают статистики, в 2010 году в бюджет по данной статье поступило лишь 258 млн евро.
Налог на собаку в Германии
После появления дома собаки владелец должен зарегистрировать ее в налоговой инспекции по местожительству. Размер налогов зависит от города или населенного пункта, налоги на бойцовских собак во многих городах выше. Если у кого-то несколько собак, то налоги придется платить за каждую в отдельности, а за каждую последующую - больше, чем за предыдущую.
Владельцы кошек от уплаты налогов в Германии пока освобождены. В стране проживает около 35 млн собак, кошек, хомячков и других домашних животных.
Смотрите также:
-
Фотогалерея: Звезды животного мира
Угрюмая кошка
Недовольная ухмылка - отличительная черта Grumpy Cat. Эта угрюмая кошка стала звездой интернета. 4 апреля 2016 году ей исполнится 4 года. Слава пришла с первой фотографией, ей тогда не было и полугода. С тех пор ее снимки и видео появляются регулярно, но 99 процентов своего времени, как отмечают ее хозяева, она живет обычной кошачьей жизнью. Кстати, нрав у кошки вовсе не угрюмый.
-
Фотогалерея: Звезды животного мира
Клон в овечьей шубке
Своим появлением на свет в 1996 году овца Долли произвела настоящую сенсацию, став первым клонированным млекопитающим. Она прожила шесть лет. В 2003 году овцу пришлось усыпить из-за неизлечимой болезни. Этот эксперимент с клонированием стал прорывом в науке.
-
Фотогалерея: Звезды животного мира
Космонавт Лайка
Собака Лайка стала первым четвероногим, выведенным в 1957 году на орбиту Земли. Эксперимент, не предусматривавший возвращения собаки на планету, доказал, что запуск человека в безвоздушное пространство вполне возможен. Лайке было около двух лет.
-
Фотогалерея: Звезды животного мира
Косоглазая милашка Хайди
На смену Кнуту и Паулю пришла Хайди - самка опоссума, набравшая лишний вес во время пребывания в зоопарке Лейпцига. Но именно это обстоятельство, придавшее косоглазому зверьку сходство с крысой Реми из мультфильма "Рататуй", возвело Хайди в ранг настоящей звезды животного мира.
-
Фотогалерея: Звезды животного мира
Любимец детворы
Миллионы юных телезрителей 60-х годов, затаив дыхание, следили за приключениями главного героя популярного телесериала "Флиппер". Сверхразумный дельфин покорил сердца не только детей, но и взрослых, а также привлек внимание активистов организаций, призывающих к защите животных.
-
Фотогалерея: Звезды животного мира
Поросенок по кличке Бэйб
Самый очаровательный поросенок – герой фильма "Бэйб: Четвероногий малыш". Правильнее было бы сказать – герои. В общей сложности 48 розовых поросят сыграли роль обаятельного несмышленыша. Все они дожили до "счастливой старости", а обладатель главной "человеческой" роли Джеймс Кромвелл стал убежденным вегетарианцем.
-
Фотогалерея: Звезды животного мира
День сурка
Сурка нарекли Филом. Ежегодно, второго февраля он предсказывает погоду для небольшого провинциального городка Панксатони в Пенсильвании. Молва об этом обычае разнеслась по всему миру после выхода на экраны одноименного фильма. Согласно легенде, морозы продлятся еще на шесть недель, если Фил, разбуженный из зимней спячки, выползая из норы, увидит собственную тень.
-
Фотогалерея: Звезды животного мира
Кнут косолапый
В 2006 году медвежонок Кнут стал настоящей сенсацией берлинского зоопарка. Выкормил и воспитал белого медведя работник зоопарка Томас Дерфляйн (Thomas Dörflein). За первыми шагами Кнута, его успехами и шалостями следила широкая общественность во всем мире. В 2011 году медвежонок, ставший талисманом зоопарка немецкой столицы, внезапно скончался. Двумя годами ранее внезапно скончался Томас Дерфляйн.
-
Фотогалерея: Звезды животного мира
Бунтарь Бруно
Защитники природы возликовали: впервые за последние 170 лет в лесах Германии появился бурый медведь! "JJ1" - так назвали медведя, получившего впоследствии кличку Бруно. Правда, радовать немцев медведь вовсе не собирался. Он разорял курятники и нападал на овец. Попытки усмирить хулигана мирным путем ни к чему не привели, и правительство Баварии разрешило отстрел бунтаря.
-
Фотогалерея: Звезды животного мира
Восьминогий оракул Пауль
Осьминог Пауль стал, пожалуй, первым моллюском, прославившимся на весь мир. Во время чемпионата мира по футболу в 2010 году обитатель океанариума в Оберхаузене сумел предсказать итоги матчей и не ошибся ни разу.
Автор: Бианка Витцель, Инга Ваннер