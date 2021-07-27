 Наводнение в Германии: как спасали лошадей и пони, кошек и собак? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Наводнение в Германии: как спасали лошадей и пони, кошек и собак?

От наводнений на западе Германии сильно пострадали не только люди. О том, как спасали животных, DW рассказали профессиональные спасатели и их добровольные помощники.

Спасение собак

У жительницы Кельна Сандры Бишофф (Sandra Bischoff) - три лошади. Держит она их в конюшне Köttershof в Леверкузене. Она постоянно общается с другими коневодами в соцсетях. Сандра уже собиралась ложиться спать, когда вдруг узнала о том, что в районе Эрфтталь потоки воды заливают конюшни.

Всей семьей отправились спасать лошадей из воды

Сандра тут же организовала группу добровольных спасателей и три автомобиля с прицепами. Однако водителей, которые имеют право ими управлять, было только двое. Тогда 70-летняя мать Сандры вызвалась помочь дочери. Опыт вождения автомобилями с прицепами у нее большой, и пенсионерка через пару минут была уже готова сесть за руль. Сандра, ее дочь Марго, подруга дочери Лиза и 70-летняя мать Сандры той же ночью отправились в путь.

Затопленные конюшни

Затопленные конюшни в районе Эрфтталь

"Мы довольно долго добирались до района Эрфтталь, шел проливной дождь, а навигационная система направляла нас по бездорожью, - вспоминает Сандра Бишофф. - Когда мы наконец стали подъезжать к конюшням, то оказались у огромного озера. Вода стояла выше колен, в темноте мигали синие огни спасательных служб и полицейских автомобилей. Лошади, которых мы увидели, были очень напуганы, они не понимали, что происходит, почему вокруг столько людей и воды, в их глазах был страх и растерянность. Мы быстро начали загружать их в специальные повозки для транспортировки лошадей. Сделать это было не так просто, ведь мы для них - чужие люди, но опыт работы с животными нам помог расположить животных к себе. Не помню, как много времени нам понадобилось, чтобы загрузить шесть лошадей, но полиция и пожарные службы нас торопили и просили покинуть место затопления, чтобы не подвергать себя еще большей опасности. Они там занимались спасением из воды людей", - с волнением вспоминает Сандра.

Сандра Бишофф, Лиза Хербст, дочь Сандры - Марго Бишофф

Cлева-направо: Сандра Бишофф, Лиза Хербст и дочь Сандры - Марго Бишофф

Конечно, было страшно, но желание спасти лошадей оказалось сильней, рассказала DW 30-летняя Лиза Хербст (Lisa Herbst). "Мы успокоились лишь тогда, когда привезли лошадей в сухие и безопасные конюшни в Леверкузене", - вспоминает Лиза.

Вода ушла, а помощь продолжается

Спасенных лошадей уже через несколько дней забрали их хозяева, но Сандра продолжила помогать пострадавшим животным и их хозяевам. В соцсетях она организовала доставку в район катастрофы кормов для лошадей, необходимых лекарств. Из-за сырости в этом районе появилось много насекомых, которые одолевают лошадей, им необходимы специальные маски, спреи и мази, которые отпугивают назойливых насекомых. Нужны и успокоительные средства. "Меня потрясла готовность людей помочь, у меня в эти дни разрывается телефон от звонков, соцсети переполнены предложениями о помощи. Теперь главное - умело координировать помощь и организовать доставку кормов и необходимых медикаментов", - уточняет Сандра. 

Сандра Бишофф с двумя своими лошадьми

Сандра Бишофф с двумя своими питомцами

Она ни в коем случае не хотела бы, чтобы журналисты делали из нее и членов ее семьи героев. "Я очень люблю животных и всегда готова прийти им на помощь. Я уверена, что то же самое сделали бы и мои коллеги, окажись я со своими животными в беде. Пострадавшим районам еще долго будет нужна наша помощь. И мы готовы помогать всем, чем сможем", - говорит Сандра.

Спасатели животных в Эссене работают круглосуточно

В Службу спасения животных в Эссене (Tierrettung Essen e.V.) можно позвонить в любое время суток. Местные спасатели активно помогали в районах, пострадавших в 2013 году во время наводнений в федеральной земле Саксония-Анхальт. Для быстрого и эффективного спасения животных нужны профессионалы, у которых есть специальная техника и опыт. На сегодняшний день эссенским спасателям удалось спасти в общей сложности 1600 животных. 

Руководитель Службы спасения животных в Эссене Штефан Витте со спасенной из воды собакой

Руководитель Службы спасения животных в Эссене Штефан Витте со спасенной из воды собакой

"У нас есть новое оборудование для спасения животных. Есть надувные лодки, гидрокостюмы, переноски для животных и другие приспособления. Кроме того, у нас есть специальные внедорожники, которые позволяют добираться до труднодоступных мест", - подчеркивает в интервью DW один из руководителей Службы спасения животных в Эссене Штефан Витте (Stephan Witte). Свой профессионализм спасатели смогли проявить и в дни нынешней катастрофы.

Операция по спасению пони

Ночью эссенским спасателям позвонил обеспокоенный владелец девяти пони и сообщил, что он и его животные оказались в эпицентре наводнения. Служба спасения незамедлительно отправила по адресу три бригады спасателей. В половине второго ночи, преодолев 115 километров, они прибыли к месту трагедии. Спасатели, оценив ситуацию, переоделись в специальные водозащитные комбинезоны и в темноте отправились на поиски животных. 

Спасатели из Эссена выводят из воды пони

Спасатели из Эссена выводят из воды пони

"Примерно в три часа ночи мы заметили двух пони и благополучно доставили их из воды на берег. Из-за сильного течения у нас не было возможности обследовать территорию затопленного загона. Операцию по спасению пришлось прервать, потому что уровень воды доходил до двух и выше метров, а это представляло серьезную опасность для жизни самих спасателей. Остальные пони были чуть позже обнаружены на холме", - рассказал Штефан Витте.

Лекарства и корм для больного кота

Несколько дней назад в диспетчерский пункт Службы спасения животных в Эссене поступил звонок от пожилой пары из города Арвайлера. Супруги рассказали, что вода затопила весь первый этаж их дома. Пенсионерам удалось спасти из воды больного 14-летнего кота, но все необходимые для него лекарства и специальный корм спасти не удалось. Коту была нужна срочная ингаляция, а ветеринарная клиника, в которой раньше можно было получить все необходимые лекарства и специальный корм, тоже сильно пострадала от наводнения. 

Спасательницы из Эссена привезли пенсионерке лекартсва и корм для ее больного кота

Спасательницы из Эссена привезли пенсионерке лекартсва и корм для ее больного кота

"Мы без промедления доставили в Арвайлер необходимые лекарства и специальный корм для кота. Бесплатно. У нас до сих пор перед глазами эта пожилая женщина, которая выходит нам навстречу из полуразрушенного дома. Мы, признаться, были до слез потрясены: люди, потеряв почти все свое имущество, оказавшись в полуразрушенном доме, продолжают заботиться о больном коте. Это не может не вызывать уважения", - уверен Штефан Витте.

Портативные аккумуляторы для мобильных телефонов

У многих жертв катастрофы до сих пор нет электричества. В случае необходимости они не могут позвонить в службу спасения или другие инстанции. Эссенская Служба спасения животных на днях закупила более полусотни портативных аккумуляторов для зарядки мобильных телефонов, а также фонарей и других электроприборов на сумму 1400 евро. Спасатели раздали технику нуждающимся.

"Жертвы катастрофы должны иметь возможность позвонить в службу спасения в экстренных случаях. Мы зарядили 50 аккумуляторов, каждым из которых трижды можно полностью зарядить мобильные телефоны. Мы благодарны нашим спонсорам в Германии и за рубежом: все их пожертвования напрямую используются для помощи жертвам катастрофы и для спасения животных", - заверяет Штефан Витте.

Хозяева и их питомцы продолжают искать друг друга 

По словам спасателей, многие домашние животные, спасаясь от наводнения, потеряли своих хозяев. Многих вода унесла далеко от дома. Животные, которым удалось выжить, не могут сами найти дорогу домой. Многие хозяева сейчас ищут своих питомцев.

В свою очередь люди находят потерявшихся животных, а потом ищут их хозяев. Приюты переполнены, в них сейчас можно найти бездомных птиц, черепах, кроликов, кошек, собак. Поиски хозяев могут продлиться недели, а то и месяцы, считают зоозащитники и спасатели. Работы у них еще очень много, а телефоны служб спасения работают круглосуточно...

Смотрите также:

  • Котенок под капотом

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Котенок под капотом

    Бригаду спасателей из Дортмунда вызвал владелец машины, который услышал мяуканье из-под капота своего автомобиля, а когда открыл его, то увидел застрявшего глубоко внизу котенка. Спасти котенка удалось лишь после того, как пожарные размонтировали днище автомобиля. Как он туда ухитрился залезть - загадка. По всей видимости, котенок пытался согреться там в холодную декабрьскую ночь.

  • Енот в трубе

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Енот в трубе

    Пожарным города Гёппингена на юге Германии пришлось вызволять этого енота из дымовой трубы камина. Лишь с помощью троса, на который был прикреплен щит, им удалось буквально протолкнуть животное в подвал, в котором его ждали спасатели.

  • Косули провались в шахту

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Косули провались в шахту

    В июне 2017 года пожарные Дортмунда спасли двух молодых косуль, которые упали в шахту бывшей теплоэлектростанции. Косулям повезло, что их рев услышали случайные прохожие, которые и позвали на помощь спасателей.

  • Спасение ежа

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Ежик в заборе

    В сентябре 2017 года в Бонне между прутьями железного забора застрял еж. Приехавшие спасатели смогли освободить его, перекусив толстые металлические прутья с помощью специальных арматурных ножниц

  • Косуля в воротах

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Косуля в воротах

    В закрытых металлических воротах мусороперерабатывающего предприятия города Штендаля в земле Саксония-Анхальт застряла косуля, которая пыталась пролезть между металическими прутьями. Здесь перекусывать прутья не пришлось: пожарные воспользовались специальным расширителем-домкратом: чтобы освободить напуганное животное.

  • Попугай

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Попугай испугался крякающих уток

    Артист цирка Алессио Фохезато из Штутгарта благодарен пожарным за то, что они смогли достать с дерева его попугая по кличке Пако. Двенадцатилетний попугай во время репетиции у озера вырвался из рук артиста и приземлился на верхушке дерева. Он испугался кряканья уток в парке. Пако не подавался уговорам своего хозяина вернуться на землю. На помощь пришли спасатели, поднявшиеся по пожарной лестнице.

  • Кошка из горящей квартиры

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Кошка из горящей квартиры

    Сотрудник пожарной службы Ганновера Штефан Альбрехт (Stefan Albrecht) вынес в июле 2017 года из горящей квартиры кошку. Она отравилась углекислым газом, поэтому ей дали подышать чистым кислородом. И спасли ее.

  • Куры на автобане

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Куры на автобане

    Неподалеко от города Линца потерпел аварию грузовик, который вез клетки с курами.В результате на автостраде оказалось семь тысяч кур. Сотрудникам пожарной службы понадобилось несколько часов на то, чтобы поймать их и водворить обратно в клетки. Все это время движение по автобану было перекрыто.

  • Свиньи под присмотром

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Свиньи под присмотром

    В окрестностях города Ашеберга шофер грузовика, перевозившего 135 свиней, не справился с управлением и съехал в кювет. Грузовик перевернулся, пять свиней погибли сразу, еще пять получили ранения, несовместимые с жизнью, и их пришлось усыпить. За оставшимися в живых 125 свиньями присматривала, а потом загружала их в кузов другого автомобиля бригада пожарных.

    Автор: Виктор Вайц


Контекст

Наводнение в Арской долине: почему не помогла система раннего оповещения

Каким должно быть оповещение людей о грядущем наводнении и почему оно не сработало в должной мере в Германии. Корреспондент DW искал ответы на вопросы в городке, превратившемся в озеро.  

В районе катастрофы на западе Германии возможна эвакуация из-за новых осадков

Полиция в Рейнланд-Пфальце призвала добровольцев временно приостановить поездки в долину Ара, ставшую эпицентром наводнения в Германии. Из-за заторов на дорогах не может проехать строительная техника.  

Наводнение в Германии: почему вода разрушила целые города?

Стихия в Германии снесла дома, мосты и тяжелую технику на своем пути. Откуда у воды такая сила?  

Число жертв катастрофы на западе Германии возросло до 175

В федеральной земле Рейнланд-Пфальц в результате наводнения погибли 128 человек, 155 человек числятся пропавшими без вести. Северный Рейн - Вестфалия утвердила программу срочной помощи на 200 млн евро.  

Наводнение в Германии: как немцы справляются с катастрофой века

Более сотни погибших, свыше тысячи пропавших без вести, ушедшие под воду дома, затопленные дороги. Сильнейшее наводнение вызвало хаос и разрушения на западе ФРГ. Как в Германии преодолевают его последствия - у DW.  

От бундеслиги до волонтеров: как в Германии помогают жертвам наводнения

Волна наводнений в ФРГ сменилась волной солидарности. Справиться с разрушениями и пережить последствия катастрофы пострадавшим помогают тысячи волонтеров и гражданских инициатив по всей стране.  

В Германии подсчитывают колоссальный ущерб от наводнения

Убытки только в транспортной сфере Германии составят около 2 млрд евро. Страховые компании опасаются краха существующей системы страхования от природных катаклизмов.  

Дома за счет бюджета построят немцам, лишенным стихией крова

Пострадавшие от наводнения на западе Германии получат уже в ближайшие дни экстренную помощь от государства. Позднее за счет бюджетных средств будут обеспечены жильем те, чьи дома были разрушены стихией.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Катастрофа века в Германии: как страшное наводнение разрушило целые города. Европа в фокусе  

После наводнения в Германии: как волонтеры и жители пытаются спасти имущество и дома (19.07.2021)  

Как сирийские беженцы помогают пострадавшим от наводнения (23.07.21)  