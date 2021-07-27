Наводнение в Германии: как спасали лошадей и пони, кошек и собак?

У жительницы Кельна Сандры Бишофф (Sandra Bischoff) - три лошади. Держит она их в конюшне Köttershof в Леверкузене. Она постоянно общается с другими коневодами в соцсетях. Сандра уже собиралась ложиться спать, когда вдруг узнала о том, что в районе Эрфтталь потоки воды заливают конюшни.

Всей семьей отправились спасать лошадей из воды

Сандра тут же организовала группу добровольных спасателей и три автомобиля с прицепами. Однако водителей, которые имеют право ими управлять, было только двое. Тогда 70-летняя мать Сандры вызвалась помочь дочери. Опыт вождения автомобилями с прицепами у нее большой, и пенсионерка через пару минут была уже готова сесть за руль. Сандра, ее дочь Марго, подруга дочери Лиза и 70-летняя мать Сандры той же ночью отправились в путь.

Затопленные конюшни в районе Эрфтталь

"Мы довольно долго добирались до района Эрфтталь, шел проливной дождь, а навигационная система направляла нас по бездорожью, - вспоминает Сандра Бишофф. - Когда мы наконец стали подъезжать к конюшням, то оказались у огромного озера. Вода стояла выше колен, в темноте мигали синие огни спасательных служб и полицейских автомобилей. Лошади, которых мы увидели, были очень напуганы, они не понимали, что происходит, почему вокруг столько людей и воды, в их глазах был страх и растерянность. Мы быстро начали загружать их в специальные повозки для транспортировки лошадей. Сделать это было не так просто, ведь мы для них - чужие люди, но опыт работы с животными нам помог расположить животных к себе. Не помню, как много времени нам понадобилось, чтобы загрузить шесть лошадей, но полиция и пожарные службы нас торопили и просили покинуть место затопления, чтобы не подвергать себя еще большей опасности. Они там занимались спасением из воды людей", - с волнением вспоминает Сандра.

Cлева-направо: Сандра Бишофф, Лиза Хербст и дочь Сандры - Марго Бишофф

Конечно, было страшно, но желание спасти лошадей оказалось сильней, рассказала DW 30-летняя Лиза Хербст (Lisa Herbst). "Мы успокоились лишь тогда, когда привезли лошадей в сухие и безопасные конюшни в Леверкузене", - вспоминает Лиза.

Вода ушла, а помощь продолжается

Спасенных лошадей уже через несколько дней забрали их хозяева, но Сандра продолжила помогать пострадавшим животным и их хозяевам. В соцсетях она организовала доставку в район катастрофы кормов для лошадей, необходимых лекарств. Из-за сырости в этом районе появилось много насекомых, которые одолевают лошадей, им необходимы специальные маски, спреи и мази, которые отпугивают назойливых насекомых. Нужны и успокоительные средства. "Меня потрясла готовность людей помочь, у меня в эти дни разрывается телефон от звонков, соцсети переполнены предложениями о помощи. Теперь главное - умело координировать помощь и организовать доставку кормов и необходимых медикаментов", - уточняет Сандра.

Сандра Бишофф с двумя своими питомцами

Она ни в коем случае не хотела бы, чтобы журналисты делали из нее и членов ее семьи героев. "Я очень люблю животных и всегда готова прийти им на помощь. Я уверена, что то же самое сделали бы и мои коллеги, окажись я со своими животными в беде. Пострадавшим районам еще долго будет нужна наша помощь. И мы готовы помогать всем, чем сможем", - говорит Сандра.

Спасатели животных в Эссене работают круглосуточно

В Службу спасения животных в Эссене (Tierrettung Essen e.V.) можно позвонить в любое время суток. Местные спасатели активно помогали в районах, пострадавших в 2013 году во время наводнений в федеральной земле Саксония-Анхальт. Для быстрого и эффективного спасения животных нужны профессионалы, у которых есть специальная техника и опыт. На сегодняшний день эссенским спасателям удалось спасти в общей сложности 1600 животных.

Руководитель Службы спасения животных в Эссене Штефан Витте со спасенной из воды собакой

"У нас есть новое оборудование для спасения животных. Есть надувные лодки, гидрокостюмы, переноски для животных и другие приспособления. Кроме того, у нас есть специальные внедорожники, которые позволяют добираться до труднодоступных мест", - подчеркивает в интервью DW один из руководителей Службы спасения животных в Эссене Штефан Витте (Stephan Witte). Свой профессионализм спасатели смогли проявить и в дни нынешней катастрофы.

Операция по спасению пони

Ночью эссенским спасателям позвонил обеспокоенный владелец девяти пони и сообщил, что он и его животные оказались в эпицентре наводнения. Служба спасения незамедлительно отправила по адресу три бригады спасателей. В половине второго ночи, преодолев 115 километров, они прибыли к месту трагедии. Спасатели, оценив ситуацию, переоделись в специальные водозащитные комбинезоны и в темноте отправились на поиски животных.

Спасатели из Эссена выводят из воды пони

"Примерно в три часа ночи мы заметили двух пони и благополучно доставили их из воды на берег. Из-за сильного течения у нас не было возможности обследовать территорию затопленного загона. Операцию по спасению пришлось прервать, потому что уровень воды доходил до двух и выше метров, а это представляло серьезную опасность для жизни самих спасателей. Остальные пони были чуть позже обнаружены на холме", - рассказал Штефан Витте.

Лекарства и корм для больного кота

Несколько дней назад в диспетчерский пункт Службы спасения животных в Эссене поступил звонок от пожилой пары из города Арвайлера. Супруги рассказали, что вода затопила весь первый этаж их дома. Пенсионерам удалось спасти из воды больного 14-летнего кота, но все необходимые для него лекарства и специальный корм спасти не удалось. Коту была нужна срочная ингаляция, а ветеринарная клиника, в которой раньше можно было получить все необходимые лекарства и специальный корм, тоже сильно пострадала от наводнения.

Спасательницы из Эссена привезли пенсионерке лекартсва и корм для ее больного кота

"Мы без промедления доставили в Арвайлер необходимые лекарства и специальный корм для кота. Бесплатно. У нас до сих пор перед глазами эта пожилая женщина, которая выходит нам навстречу из полуразрушенного дома. Мы, признаться, были до слез потрясены: люди, потеряв почти все свое имущество, оказавшись в полуразрушенном доме, продолжают заботиться о больном коте. Это не может не вызывать уважения", - уверен Штефан Витте.

Портативные аккумуляторы для мобильных телефонов

У многих жертв катастрофы до сих пор нет электричества. В случае необходимости они не могут позвонить в службу спасения или другие инстанции. Эссенская Служба спасения животных на днях закупила более полусотни портативных аккумуляторов для зарядки мобильных телефонов, а также фонарей и других электроприборов на сумму 1400 евро. Спасатели раздали технику нуждающимся.

"Жертвы катастрофы должны иметь возможность позвонить в службу спасения в экстренных случаях. Мы зарядили 50 аккумуляторов, каждым из которых трижды можно полностью зарядить мобильные телефоны. Мы благодарны нашим спонсорам в Германии и за рубежом: все их пожертвования напрямую используются для помощи жертвам катастрофы и для спасения животных", - заверяет Штефан Витте.

Хозяева и их питомцы продолжают искать друг друга

По словам спасателей, многие домашние животные, спасаясь от наводнения, потеряли своих хозяев. Многих вода унесла далеко от дома. Животные, которым удалось выжить, не могут сами найти дорогу домой. Многие хозяева сейчас ищут своих питомцев.

В свою очередь люди находят потерявшихся животных, а потом ищут их хозяев. Приюты переполнены, в них сейчас можно найти бездомных птиц, черепах, кроликов, кошек, собак. Поиски хозяев могут продлиться недели, а то и месяцы, считают зоозащитники и спасатели. Работы у них еще очень много, а телефоны служб спасения работают круглосуточно...

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