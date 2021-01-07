 Зачем домашним животным - аккаунты в ″Тиндере″? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.08.2021

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Культура и стиль жизни

Зачем домашним животным - аккаунты в "Тиндере"?

Приют для домашних животных в Мюнхене решил творчески подойти к поиску новых владельцев для своих подопечных.

Сотрудница приюта для животных в Мюнхене и кот по кличке Гарфилд

Сотрудница приюта для животных в Мюнхене и кот по кличке Гарфилд

Во время пандемии и локдаунов многие жители Германии приобрели себе новых домашних животных, а когда позже понимают, что не справляются с ними, отдают этих собак, кошек и других питомцев в приюты или вообще бросают где-то в надежде, что их кто-то подберет. В этом году ситуация особенно обострилась.

Многие немецкие приюты для домашних животных сообщают о том, что они переполнены. Сотрудники одного из таких обществ - в Мюнхене, например, ежегодно опекают до восьми тысяч животных. Их здесь стало гораздо больше после локдаунов, для вновь поступающих катастрофически не хватает места.

Идеальное совпадение?

Именно поэтому сотрудники мюнхенского приюта попытались творчески подойти к поиску новых хозяев для четвероногих питомцев. Они решили прибегнуть к помощи мобильного приложения службы знакомств "Тиндер" (Tinder). Это касается в первую очередь животных, которые уже долгое время находятся в приюте.

Один из питомцев приюта для животных в Мюнхене

Один из питомцев приюта для животных в Мюнхене

По сообщению агентства dpa, было решено открыть аккаунты сначала для 15 животных - по всем правилам мобильного приложения для знакомств: с фотографиями и данными. Пользователи приложения смогут установить контакт через чаты - сначала не с сотрудниками приюта, а с ботами, которые будут задавать потенциальным новым владельцам уточняющие вопросы, например, есть ли у желающих завести собаку или кошку сад или земельный участок, каковы жилищные условия, сколько времени они проводят на работе, как много времени смогут уделять своим питомцам и так далее.

Кампания "Идеальное совпадение" ("The Purrfect Match") по поиску новых владельцев проходит при поддержке маркетингового агентства Territory и официально стартует 8 августа в Международный день кошек. Первые "свидания" будут проходить в самом приюте в присутствии опытных сотрудников, которые помогут выяснить, насколько хорошо животные и их возможные будущие хозяева на самом деле подходят друг другу. Лишь после этого будут приняты решения и заключены соответствующие договоры о передаче.

Tindog ищет новых хозяев для животных в Берлине

Tindog ищет новых хозяев для животных в Берлине

"Тиндог" уже есть в Берлине

Стоит заметить, что сотрудники приюта из Мюнхена не первые, кто прибегает к помощи мобильного приложения для знакомств. Несколько лет назад в берлинском мобильном приложении "Тиндер" уже появилась рубрика "Тиндог", которая вызвала большой интерес у пользователей. 

Специальное мобильное приложение для знакомств будущих хозяев с четвероногими питомцами существует с 2019 года и в Литве.  Оно называется "GetPet". Немецкие защитники животных надеются, что этот положительный опыт смогут перенять многие другие приюты в Германии.

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    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


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