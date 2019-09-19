 Пандемия и нелегальная торговля животными: в Германии бьют тревогу | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.01.2021

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Культура и стиль жизни

Пандемия и нелегальная торговля животными: в Германии бьют тревогу

Во время пандемии в Германии выстроились очереди за щенками. Небывалым спросом воспользовались мошенники. Немецкие зоозащитники призывают защитить домашних животных.

Deutschland | Thema Illegaler Welpenhandel | Hunde im Käfig

По данным Немецкого общества защиты животных, в 2020 году из-за пандемии заметно активизировалась нелегальная торговля домашними животными. "Только с января по октябрь 2020 года полиции удалось выявить 75 случаев, было изъято более 800 домашних животных", - такие цифры назвала агентству dpa сотрудница общества Лиза Хот (Lisa Hoth). Среди выявленных случаев было около 700 щенков и 130 других домашних животных, среди которых оказалось немало кошек. При этом зоозащитница подчеркивает, что это лишь официальные цифры, на самом деле ситуация с нелегальной торговлей животными может быть еще хуже.

Подавляющее большинство этих животных доставляются в Германию из стран Восточной Европы. Многие из них не получили необходимых прививок, инфицированы или больны, хотя дилеры продают их с фальшивыми справками, убеждающими в хорошем состоянии здоровья животных. Защитников шокируют и условия транспортировки и содержания, при которых в тесных клетках и в антисанитарных условиях томятся по насколько десятков голодных щенков, ожидая своей дальнейшей участи.

Верхушка айсберга

Вот этот щенок мирно спит в своей корзине. Но вместо новых хозяев вокруг него стоят двое берлинских полицейских. Дело в том, что щенка конфисковали, потому что его незаконно выставили на продажу в интернете. 

Двое полицейских держат корзину с щенком

Берлинские полицейские изъяли щенка у нелегального торговца домашними животными

Передача живого товара была назначена на одной из станций метро в немецкой столице. Вот только торговец не подозревал, что за его нелегальной деятельностью уже наблюдают правоохранительные органы. Как выяснилось, мужчина скупал щенков по низким ценам у поставщика из Восточной Европы, а в интернете продавал их уже совсем по другим, выдавая за породистых животных. Состояние здоровья некоторых из них, по сообщению полиции, вызывало опасение. Конфискованные животные были переданы в один из столичных приютов. После обследования ветеринары тут же принялись их лечить.

"Это только верхушка айсберга ", - подчеркивает пресс-секретарь столичной полиции Хестер Поммеренинг (Hester Pommerening). Число конфискованных и переданных в приюты животных не отражает истинного положения вещей с нелегальной торговлей домашними животными во время пандемии.

С ним соглашается сотрудница Немецкого общества защиты животных Лиза Хот: "В интернете полно предложений по продаже собак и кошек. Многие покупатели не в состоянии отличить серьезных и опытных заводчиков от дилеров и контрабандистов, стремящихся заработать быстрые деньги". Общество защиты животных призывает федерального министра сельского хозяйства Юлию Клёкнер (Julia Klöckner) "объявить войну этому преступному бизнесу", ввести регулярные проверки заводчиков и обязательную регистрацию онлайн-торговцев собаками, чтобы стало легче выявлять нелегалов.  

По словам Лизы Хот, щенки часто прибывают в Германию из так называемых "собачьих фабрик" в странах Восточной Европы. "Эти животные уже испытывали большие стрдания", - подчеркивается в обращение к желающим приобрести домашних питомцев через интернет на сайте Общества защиты животных. Новые владельца, не подозревая о печальном прошлом питомца, даже не догадываются, с какими проблемами они могут столкнуться в будущем. И далеко не все с ними справляются: питомцы часто оказываются в переполненных приютах.

Приюты для бездомных животных во время пандемии

Эльке Занс (Elke Sans) руководитприютом для бездомных животных имени Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) в Кельне. Она может понять тех, кто во время социальной изоляции стремился завести домашних животных, но попал в трудное положение.

"Прежде чем отдать животное новому хозяину, мы сначала проверяем, готов ли человек нести ответственность, уделять много времени питомцу, - подчеркивает в интервью DW Эльке Занс. - Многие выбирают более легкий путь и покупают щенков в интернете. Там главное - заплатить, а что с щенками будет дальше, продавцов не интересует". 

Эльке Занс говорит, что это палка о двух концах. Дело в том, что во время локдаунов приюты закрыты для посетителей и желающих забрать осиротевших четвероногих питомцев к себе домой. Эта ситуация в какой-то степени и спровоцировала всплеск интереса людей к онлайн-продаже домашних животных, считает она.

Из-за нелегальной торговли домашними животными в приютах во время пандемии резко увеличилось число постояльцев, хотя должно было бы быть с точностью до наоборот, ведь бездомные животные могли бы найти новых и заботливых хозяев. 

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    Автор: Виктор Вайц


 

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