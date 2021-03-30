 Регистрация собак и кошек в Германии: как это устроено? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.03.2021

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Культура и стиль жизни

Регистрация собак и кошек в Германии: как это устроено?

В России на рассмотрение Госдумы вынесен законопроект об обязательной регистрации домашних собак и кошек. А какие правила на этот счет действуют в Германии?

Кошка и собака в однйо корзине

Домашние животные в квартире? Только с согласия владельца недвижимости

Немцы очень любят домашних животных. В стране проживает около 35 млн. собак, кошек, хомячков и проч. Что нужно знать, прежде чем заводить в Германии питомца?

Домашние животные в Германии: без прививок - никуда

В Германии нет обязательной вакцинации домашних животных. Все прививки делаются добровольно или по рекомендации ветеринарных врачей, большинство из которых считают вакцинацию важной предпосылкой для сохранения здоровья четвероногих питомцев.

"Собак надо прививать против бешенства, чумы, парвовирусного энтерита, гепатита и инфекционного трахеобронхита. Кошек - против бешенства, инфекционного перитонита, вирусной лейкемии, чумки и ринотрахеита - кошачего герпеса", - рекомендует Ральф Рюккерт (Ralph Rückert), ветеринар и популярный блогер из Ульма.

Собаке делают укол

По его мнению, у привитых животных лучше иммунитет, а их хозяева экономят на расходах в случае серьезных заболеваний из-за отсутствия прививок. Собакам, которые путешествуют вместе с хозяевами, обязательно надо делать прививки от бешенства, гепатита и парвовирусного энтерита. В Германии последний известный случай бешенства был зарегистрирован в 2013 году в Баварии у собаки, которую привезли из Марокко. "В странах Восточной Европы нужно остерегаться парвовирусного энтерита. Его могут завести в Германию вместе с нелегальными щенками", - предупреждает Ральф Рюккерт.

Регистрация и налоги на собак

Как только в доме появилась собака, ее необходимо зарегистрировать в налоговой инспекции по местожительству. Уже через пару дней по почте придет регистрационный номер на подвеске (Hundemarke). Без него немцы не рискуют гулять со своими питомцами. Сотрудники городского ведомства правопорядка (Ordnungsamt) могут проверить наличие регистрационного номера собаки и выписать денежный штраф, если его не будет.

Регистрационный номер собаки

Вот так выглядит регистрационный номер собаки

Регистрационный номер важен для системы налогообложения. Размер налогов зависит от города или населенного пункта, в котором проживает хозяин. Ежегодно по всей Германии владельцы собак выплачивают более 300 миллионов евро. Надо сказать, налоги на бойцовских собак во многих городах выше, чем на собак других пород.

Повышаются размеры налогов и на каждую последующую собаку: если у кого-то три собаки, то налоги придется платить за каждую в отдельности, а за каждую последующую - больше, чем за предыдущую. "Цель налоговых сборов - в том, чтобы ограничить прирост числа собак в городах вообще и в частности снизить численность питомцев бойцовских пород", - подчеркивает сотрудница Земельного объединения налогоплательщиков Северного Рейна - Вестфалии Катарина Хеезен (Katharina Heesen).

Владельцы кошек от уплаты налогов в Германии пока освобождены, но их хозяева должны выполнять важные условия, о которых мы расскажем чуть ниже.

Каждому животному - по чипу

Для свободного передвижения в странах Евросоюза собаку следует чипировать. Если раньше опознавательную функцию выполняло нанесенное на кожу животного клеймо, то в последние годы немцы стали вживлять под кожу своих питомцев микрочипы, в которых заложена информация о животных с адресами их хозяев.

Чипирование кошки

Чипирование домашних животных проводится в ветеринарных клиниках

Единых правил чипирования в самой Германии нет. Каждая федеральная земля решает по-своему. В некоторых землях оно обязательное и распространяется только на бойцовские породы. Некоторые считают, что внутри Германии чипировать собаку вовсе не обязательно, другие, наоборот, утверждают, что нужно, потому что у хозяина будет больше шансов его найти. В стране существует несколько баз данных домашних животных, в которых можно зарегистрировать чипированного питомца. Данные эти непосредственно связаны с информацией на чипах, которые вживляются под кожу животных.

Прогулки только на поводке

В Германии принято выгуливать собак только на поводке, за исключением специально отведенных лужаек в парках. Единого федерального закона о правилах выгула собак в Германии нет, но в каждом городе и общине есть свои предписания. Разумеется, есть места, в которых собаки могут без поводка бегать за мячом, играть с другими собаками или гоняться друг за другом. Исключение - бойцовские породы - их всегда надо держать на поводке, а в некоторых городах и общинах Германии их можно выгуливать исключительно в намордниках.

В городских парках и загородных лесопосадках, в которых проживают дикие животные, отпускать собак с поводка строго запрещено. За нарушение таких правил хозяевам грозят штрафы до нескольких сотен евро.

Убирать за питомцами обязательно

Святое правило для собачников - убирать за своими питомцами во время прогулок. Как только собака справила нужду по-большому, хозяин должен убрать за ней, используя для этого специальный целлофановый пакетик.

Автомат пакетиков для собак

Бесплатные пакетики для уборки за собаками

Их можно бесплатно взять в специальных автоматах, установленных у парков, скверов или в пешеходных зонах. Расходы на пакеты покрываются за счет налогов на животных. Если хозяин попадется на том, что он не убирает за своим питомцем, то ему грозит штраф в размере 30 евро.

Кастрация на добровольной и принудительной основе

Решение о кастрации и стерилизации собак или кошек принимает каждый хозяин самостоятельно. Правда, в некоторых федеральных землях нужно стерилизовать даже домашних кошек, которые гуляют сами по себе.

Ветеринары же по решению администрации города или поселка могут кастрировать только бездомных собак и кошек, направляемых в приюты. Государство стремится уменьшить численность рождающихся животных. Даже у профессиональных заводчиков, состоящих в официально зарегистрированных организациях, существуют квоты, превышать которые они не имеют право.

В Германии чаще проводится хирургическая кастрация. Химическая кастрация, предполагающая длительное применение лекарственных препаратов, приводит к росту риска развития сахарного диабета, ожирения, воспаления матки, опухолей молочных желез. В отличие от кошек, у которых кастрацию или стерилизацию проводят для контроля над размножением, о целесообразности кастрации собак постоянно идут споры. Их кастрируют, в первую очередь, для профилактики возможных заболеваний, а также для облегчения их содержания.

Завести кошку или собаку можно только с разрешения владельцев квартир

В съемных квартирах или домах можно заводить собак или кошек только с разрешения владельцев. Если в договоре об аренде жилья нет отдельно прописанного пункта по этому поводу, то прежде чем покупать собаку или кошку, необходимо обсудить эти планы с владельцем квартиры. Иначе дело может дойти до суда.

"Но и арендодатель не имеет права без убедительных оснований отказать арендатору в приобретении кошки или собаки, поскольку это может считаться ущемлением моральных прав жильца", - уточняет кельнский адвокат Агнес Лисик (Agnes Lysik).

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    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


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