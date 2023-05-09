В Германии стали чаще замечать бурых медведей

Власти Баварии сообщили об очередном свидетельстве присутствия бурых медведей в дикой природе на территории этой земли.

В начале текущей недели баварское земельное ведомство по охране окружающей среды сообщило об очередном свежем свидетельстве нахождения бурых медведей на территории этой южно-германской федеральной земли.

Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном в понедельник, 8 мая, накануне бурый медведь попал в фотоловушку, установленную для мониторинга диких животных в одном из лесных массивов района Траунштайн в Верхней Баварии. Свежий снимок пока не опубликован, но ранее за последние несколько лет автоматическими камерами в Баварии было сделано уже пять таких фотографий - в частности, в начале мая 2022 года около Гармиш-Партенкирхена (первый снимок выше), а также около Бад-Тёльца в июле прошлого года.

Бурый медведь в лесу около Бад-Тёльца в июле 2022 года Фото: privat

Бурые медведи в Германии

Полученные данные пока не позволяют сделать вывод о том, идет ли речь о каком-либо из медведей, замеченных в Баварии ранее, или о новом животном, зашедшем сюда из соседних приграничных районов Австрии.

Всего с октября 2019 года в Баварии было зафиксировано два десятка свидетельств присутствия здесь бурых медведей - снимков фотоловушек, отпечатков лап, следов слюны, экскрементов и других фактов. В частности, в апреле 2023 года на пастбище в округе Розенхайм было обнаружено несколько задранных овец.

До осени 2019 года последний раз бурый медведь наблюдался в Баварии в 2006 году - после почти 170-летнего перерыва. Речь идет о ставшем знаменитом самце по кличке Бруно. Он перемещался по приграничным районам Германии и Австрии, нападал в Баварии на домашних животных и один раз даже забрался в курятник.

Чучело бурого медведя Бруно в мюнхенском музее Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Так как поведение Бруно представляло угрозу для населения, баварские власти пытались поймать этого медведя, используя специальную ловушку, но после нескольких неудачных попыток выдали разрешение на отстрел, несмотря на протесты защитников животных. Позже чучело Бруно стало экспонатом мюнхенского музея "Человек и природа" (Museum Mensch und Natur) в северной части дворца Нимфенбург.

В связи со сложившейся ситуацией власти Баварии рекомендуют фермерам не оставлять домашних животных ночевать на пастбищах, а также принять дополнительные меры для охраны поголовья.

Жителей регионов, в которых были замечены медведи, а также туристов призывают соблюдать меры осторожности во время отдыха на природе - в частности, не оставлять во время походов съедобные отходы в лесу и на местах стоянок.

След бурого медведя на снегу в районе Мисбах (Верхняя Бавария) в апреле 2023 года Фото: Bayerisches Landesamt für Umwelt/dpa/picture alliance

Как вести себя при встрече с бурым медведем

При встрече с медведем необходимо соблюдать спокойствие, не шуметь, не убегать, не приближаться, не пытаться отпугнуть, не бросать камни, сучья или другие предметы.

Чтобы осторожно дать медведю знать о своем присутствии, тем самым избежав агрессивной реакции, следует говорить спокойным и тихим голосом, при этом делая медленные движения руками.

Следует дать животному возможность уйти или же постепенно и медленно удалиться на расстояние самому, не поворачиваясь к медведю спиной.

Бурые медведи в Альпах

Как указывается на сайте баварского ведомства по охране окружающей среды, ближайшая к территории Германии постоянная популяция бурых медведей в альпийском регионе обитает в итальянской провинции Тренто (Трентино) в Южном Тироле. Она насчитывает около сотни особей и в последнее время увеличивается. Отдельные экземпляры также постоянно обитают в треугольнике на границе между Италией, Словенией и Австрией.

В апреле этого года в Италии впервые за последние 150 лет произошел смертельный инцидент из-за нападения медведя на человека, во время которого погиб 26-летний мужчина, совершавший пробежку в лесу около города Трентино.

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