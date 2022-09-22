В Германии предложили запретить секс мужчинам-мясоедам. Что?

Немцы считаются чемпионами по грилю. А тут - как гром среди ясного неба: организация PETA требует запрета на секс для мужчин-мясоедов. DW разбиралась, почему посягнули на сосиски немцев.

"Кто их не знает - этих отцов из пригорода, с бутылкой пива в одной руке и щипцами для гриля - в другой, поджаривающих сосиски за 70 центов на гриле стоимостью в 700 евро". С этого начинается комментарий Даниэля Кокса (Daniel Cox), сотрудника немецкой секции американской организации "Люди за гуманное отношение к животным" (PETA), опубликованный в ее пресс-релизе.

То, что гриль в Германии - чисто мужское занятие, известно уже давно. Сотрудник PETA это не оспаривает. Более того, он называет мужчин в Германии "чемпионами по грилю". А вот то, что следует дальше по тексту, всколыхнуло немецкую общественность, политиков и СМИ. Ведущие немецкие издания опубликовали сообщения по следам того самого пресс-релиза под названием "PETA требует запрета на секс для всех мужчин, потребляющих мясо". Надо сказать, что это уже не первая скандальня акция на счету организации. Чтобы не теряться в догадках, DW решила спросить самого Даниэля Кокса, не фейк ли свежая публикация немецкой секции PETA.

Даниэль Кокс: Мы совершенно серьезно. Мы подхватили главный вывод исследования Plos One (международного междисциплинарного научного журнала - Ред.). Главная мысль - в том, что мужчины оставляют больший углеродный след, ведут образ жизни, который наносит больший вред климату. В целом разница между мужчинами и женщинами в этом отношении достигает 41 процента. Поэтому мы воспользовались удобным случаем, чтобы показать, что наш образ жизни приводит не только к бесконечными страданиями животных ради получения нами минутного удовольствия, но наши привычки в еде подливают масла в огонь в вопросе климатического кризиса.

Deutsche Welle: Но вы же практически создали такой образ врага. Отец семейства, который стоит за грилем и поджаривает свои сосиски. Это ведь классика в Германии. Вы не слишком далеко зашли?

- Нет, мы так не считаем. Потому что мужчины, которые грилят и едят мясо на своих дорогих жаровнях у себя дома, покупая дешевые сосиски в магазинах-дискаунтерах, разрушают основу жизни своих же детей или еще не рожденного потомства. Они уничтожают планету, подогревают ее и вызывают страдания и смерть двух миллионов животных в день. Только в Германии такое количество ежедневно забивают ради потребления мяса. В среднем немец за свою жизнь съедает 1500 животных, это сложно себе даже представить. В конце концов на мертвой планете никто уже не сможет грилить или заниматься сексом, если она станет необитаемой. Такие мужчины играют с будущим своих детей.

- В пресс-релизе говорится и о нерожденных детях. "Каждый нерожденный ребенок экономит 58,6 тонн выбросов CO2 в год". Это звучит очень жестко. Почему вы так говорите о детях?

- Мы, разумеется, хотим встряхнуть людей, разбудить, заставить их задуматься. Мы надеемся, что благодаря нашим преувеличенным требованиям люди задумаются о своем питании и станут веганами, потому что только веганский образ жизни может прекратить убийство беззащитных существ и предотвратить климатический кризис. 20 процентов выбросов, произведенных человеком, - из-за потребления продуктов животного происхождения. Это больше, чем по вине транспорта. Даже если мы все пересядем на электромобили, мы не сможем решить проблему климатического кризиса. Но каждый из нас может три раза в день принять решение: есть продукты растительного происхождения и сохранять жизнь животным или продолжать питаться животными.

- Вы сами мясо едите?

- Нет, я не ем мясо, я веган.

- То есть получается, вам сексом заниматься можно, а мужчинам, которые едят сосиски, нет.

- Верно. Если утрировать, то именно так.

Даниэль Кокс Фото: PETA Deutschland e.V.

- Почему тогда только мужчины? Сегодня, когда говорят о гендерном равноправии и выступают против всяческих форм дискриминации, разве это уместно? Думаю, сейчас многие мужчины почувствовали на себе дискриминацию. Женщины ведь тоже едят мясо и любят барбекю.

- Если вы посмотрите исследование, на которое мы ссылаемся, то вырисовывается совершенно ясная картина. Там рассматриваются предпочтения в питании, то, как мы едим. Получается, что мужчины на 41 процент ведут более вредный образ жизни для климата, чем женщины. Если бы были другие выводы ученых, мы бы тогда говорили о женщинах. Научно доказано: мужчины потребляют очень много продуктов животного происхождения. Доля вегетерианцев и веганцев среди женщин существенно выше, чем среди мужчин. К сожалению, мужчинам здесь еще надо наверстывать упущенное.

- Это ведь только одно исследование. Вы не думаете, что, например, Немецкое общество питания (DGE) может сказать, что у вас только черное или белое.

- Может, конечно. Есть много исследований в сфере питания. Для нас это было исследование, которое мы могли хорошо использовать в интересах своего дела, чтобы выдвинуть соотвествующие требования.

- То есть почти рекламный ход.

- Да.

- Внимание вы получили, это у вас хорошо сработало, но и критику. Не думаю, что большинство поняли ваш посыл. Вас уже критикуют.

- Да, правильно. Это всегда так. Тот, кто говорит неудобную правду, что нам надо изменить свои привычки в еде, и делать это надо быстро, того не любят слышать. Люди неохотно слушают и о том, что надо экономить газ, что надо меньше ездить на автомобилях. Это нормальная реакция. Изменения всегда болезненны, это процесс.

- Вы еще требуете ввести налог на мясо, 41 процент. Как вы себе это представляете?

- Мы давно уже требуем введения налога на мясо, мы требуем отмены НДС на продукты растительного происхождения. Например, на зерно, овощи, продукты, потому что для климата они полезнее, чем продукты животного происхождения. Это научно доказано. И мы требуем повышения налога на продукты животного происхождения - мясо, масло (этот продукт вообще наносит самый высокий вред экологии), на яйца и другие. Сейчас немецким правительством обсуждаются меры по удорожанию мясных продуктов, чтобы население покупало не так много мяса. А поскольку мужчины для климата на 41 процент вреднее женщин, мы предлагаем ввести такой налог для мужчин, чтобы это сразу было ощутимо и привело к изменениям.

- Исследование, на которое вы ссыалаетесь, было опубликовано в прошлом году. Почему вы подняли эту тему сейчас?

- Французский политик Сандрин Руссо упомянула про это исследование (Политик от партии "зеленых" потребовала переосмысления, чтобы мясо на гриле перестало быть символом мужественности. - Ред.)

- Но немецкие политики тоже уже отреагировали, и довольно жестко.

- Я видел комментарии в Bild (немецком таблоиде - Ред.). Они, конечно опроосили политиков Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (двух консервативных партий Германии - Ред.). Мне понятно, что они не в восторге.

- То есть вы к критике готовы? И даже если обиженные любители гриля выйдут на улицу и скажут, что вы нанесли ущерб их имиджу, вы все равно будете настаивать на своем?

- Да, конечно. Питание, еда не может быть личным делом каждого, если потребление мяса приводит к таким последствиям. Мы на полной скорости летим навстречу климатической катастрофе. Не может быть личным делом, жарить мясо на гриле или нет, если ради этого совершается убийство и причиняются страдания. Подумайте об условиях содержания животных. Они проживают такое короткое время, потом их убивают. И "заказ" на это делает человек, стоящий у гриля, потому что он идет в магазин и покупает это мясо. Это не может быть личным делом.

- Но вы ведь не только о питании говорите, вы же еще в спальню к ним рветесь. Требуете запрета на секс для таких мужчин. Здесь вы не переходите границы дозволенного?

- Ну, политика никогда не пойдет на принятие запрета секса. Это наше послание: если ты и дальше жаришь мясо на гриле, потребляешь мясо в таких количествах, как и раньше, тогда на тебя следует распространить запрет на секс. Тогда твой углеродный след, который и так уже катасрофичный, не будет еще хуже за счет того, что ты произведешь детей на свет. Вот такая идея. Это должно разбудить людей. Люди, конечно, сейчас возмущаются, но они уже задумываются.

- А для кого вы спасасете планету. Не для детей? Ваше послание можно прочитать так, что для вас лучше тогда мясоед будет жарить мясо, но не заниматься сексом или не производить потомство. Вы не думаете, что молодой мужчина может сказать: "От мяса я отказаться не могу, а вот без детей прожить смогу". Это могло бы стать компромиссом для вас?

- Нет, в наших представлениях - веганизация общества. Для нас лучше, если человек будет делать потомство, но прекратит убивать животных. Сегодня так легко заменить мясо в своем рационе.

- Но представьте себе конкретного мужчину? Что если он откажется от идеи иметь детей?

- Это личное решение тогда. Я не думаю, что кто-то так будет решать для себя этот вопрос. Это такой "троянский конь", чтобы люди задумались. Провокация.

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