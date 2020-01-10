Что едят немцы: меньше мяса, больше экологически чистых продуктов

В том, что еда, в первую очередь, должна быть вкусной, убеждены практически все жители Германии. По крайней мере, именно этот вывод можно сделать из исследования "Отчет о питании", проведенного Федеральным агентством сельского хозяйства и питания (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE): для 99 процентов участников опроса именно вкус еды является самым важным. При этом 89 процентов респондентов обращают внимание и на то, чтобы еда была здоровой.

Немалую роль при выборе продуктов для многих людей в Германии обычно играют климатические и экологические аспекты. Впрочем, изменился ли этот подход после начала войны в Украине, пока неясно - в исследовании BLE не был учтен рост цен на продукты питания с начала агрессивной войны России против Украины и изменения в поведении потребителей в этой связи.

С 2015 года BLE ежегодно публикует отчет, в котором анализируются пищевые пристрастия жителей Германии и их привычки совершать покупки. В этом году в опросе, проходившем в феврале-марте и проведенном Исследовательским институтом общественного мнения forsa, приняли участие 1000 человек.

Большинство немцев предпочитает здоровое питание

Потребление мяса снижается

По данным исследования, около 84 процентов участников актуального исследования - вне зависимости от пола и возраста - считают крайне важным учитывать при выборе продуктов питания их воздействие на на климат и окружающую среду. Этой задачи, уверены респонденты, можно достичь, сокращая пищевые отходы и покупая региональные продукты. Авторы отчета указывают, что с начала проведения исследований семь лет назад существенно снизилось число тех, кто ежедневно естмясо и колбасные изделия: если в 2015 году их доля составляла 34 процента, в 2022 году этот показатель уменьшился до 25 процентов.

Увеличилась и популярность веганских и вегетарианских заменителей мяса. Если в 2021 году их покупали 43 процента участников опроса, в 2022 году их доля составила уже 47 процентов. 75 процентов покупателей признаются, что впервые купили соевые шницели или котлеты из любопытства. Однако доля тех, кто покупает заменители мясных изделий из соображений заботы о животных, за последний год значительно увеличилась: 59 % в 2021 году и 71 % в 2022 году.

Немцы стали реже есть мясо и мясные изделиня

Мотивация жителей Германии к покупке продуктов из соображений защиты окружающей среды и климата также существенно выросла: 54 % в 2021 году и 64 % - в 2022 году. Это подтверждают и данные Федерального статистического ведомства Германии (Statistisches Bundesamt): в 2021 году в Германии было произведено 98 тыс. тонн продуктов питания, в которых мясо или мясные продукты были заменены растительными альтернативами. В начале мая ведомство объявило о том, что по сравнению с прошлым годом производство увеличилось на 17 процентов.

Условия содержания животных играют большую роль

Согласно результатам исследования, 44 процента опрошенных употребляют мясо время от времени, семь процентов респондентов - вегетарианцы и один процент - веганы. Кроме того, подавляющее большинство участников опроса (80 %) заверяют, что обращают внимание на условия содержания животных, справедливую торговлю (76 %), экологически чистое и ресурсосберегающее производство (73 %) и органическое производство (72 %).

Для более 87 % опрошенных важна маркировка продукции животноводства - своего рода маркировочный знак благополучия животных, указывающий на то, что условия их содержания превышали законодательные предписания. За продукты питания с такой маркировкой потребители готовы платить больше.

Проблемой становится инфляция

Но нельзя сбрасывать со счетов инфляцию и то, как она может повлиять на покупательскую способность немцев. По данным Федерального статистического ведомства Германии, в последнее время продукты питания значительно подорожали - только в июне цены выросли на 12,7 процента. Рост цен, вероятно, продолжится в ближайшие месяцы и изменит потребительское поведение немцев.

Опрос, проведенный Немецким институтом пищевых технологий (DIL) в конце июня, показал, что при походе в суперпаркет немцы отдают предпочтение специальным предложениям или дешевым продуктам питания. По данным исследования, для некоторых потребителей аспекты защиты климата и окружающей среды постепенно отходят на второй план.

Представители компаний, занимающихся розничной торговлей, также констатируют: в последние месяцы поведение людей при совершении покупок существенно изменилось. Только за первые пять месяцев этого года супермаркеты зафиксировали четырехпроцентное падение продаж, говорится в исследовании, опубликованном в начале июня агентством маркетинговых исследований Gfk. Немцы чаще покупают товары по специальным предложениям и чаще совершают покупки в дискаунтерах. Исследователи рынка также отметили снижение числа товаров - люди зачастую отказываются от одной-двух покупок, чтобы сэкономить деньги.

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