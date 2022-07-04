Шольц призвал жителей Германии быть готовыми к затяжной инфляции

Германии следует быть готовой к затяжному периоду инфляции. Об этом заявил в понедельник, 4 июля, в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по окончании встречи с представителями профсоюзов, работодателями и учеными. По его словам, преодолеть текущий кризис за несколько месяцев не удастся. "Мы должны быть готовы к тому, что ситуация не изменится в обозримом будущем", - добавил глава правительства Германии. Олаф Шольц констатировал, что поводом для неблагоприятной экономической обстановки послужили развязанная Россией война в Украине, последствия пандемии коронавируса, а также сбои в цепочках поставок.

Канцлер ФРГ подчеркнул необходимость найти инструменты реагирования на рост цен. По его мнению, важно послать обществу сигнал: "Будем действовать сообща".

Правительство, профсоюзы и бизнес-ассоциации должны искать решения согласованно

Заседание 4 июля было посвящено вопросу "согласованных действий" правительства, профсоюзов и бизнес-ассоциаций в условиях сложного положения в экономике. Канцлер ФРГ выразил уверенность, что на данном этапе "необходимо оставить проторенные пути". Усилия властей будут нацелены на снижение реальных потерь доходов населения и на противодействие раскручиванию ценовой спирали, пообещал Олаф Шольц. Участники первой встречи сосредоточились на общей оценке ситуации. В ближайшие недели они изучат конкретные способы реагирования, передает агентство epd.

На мероприятии присутствовали, в частности, председатель Объединениянемецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими (Yasmin Fahimi) и глава Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Райнер Дульгер (Rainer Dulger). Помимо канцлера ФРГ, правительство представляли министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck), министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner) и министр труда и социальных дел Хубертус Хайль (Hubertus Heil).

Ранее, 3 июля, в интервью телеканалу ARD Олаф Шольц назвал "социальной взрывчаткой" резкое повышение цен на энергоносители. "Если вдруг счет за отопление вырастет на несколько сотен евро, то это будет сумма, с которой многие не смогут справиться. Это - социальная взрывчатка", - указал Шольц.

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