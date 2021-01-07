 Когда потребление мяса становится вредным для здоровья | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.05.2022

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Культура и стиль жизни

Когда потребление мяса становится вредным для здоровья

Согласно статистике, больше всего мяса потребляют в Европе, США и Австралии. Однако по мнению диетологов, переедание может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Grillfleisch

Бутерброд с салями на завтрак, мясная нарезка на обед и шашлык с друзьями вечером - вот как много мяса может оказаться на тарелке всего за один день. В США и Австралии каждый человек потребляет в среднем 100 кг мяса в год, в Европе - около 80 кг, а в Германии - около 60 кг.

Это слишком много, предупреждают эксперты. Слишком большая нагрузка для окружающей среды. Слишком много, чтобы обеспечить достойное содержание огромного числа животных. Кроме того, количество мяса, потребляемого в промышленно развитых странах, превышает все разумные пределы.

Поэтому Немецкое общество питания (DGE) рекомендует потреблять не более 600 граммов мяса в неделю. Однако, согласно последнему отчету DGE, мужчины в Германии едят почти в два раза больше. Высокое потребление мяса повышает риск возникновения целого ряда заболеваний, пишет DGE

Какие болезни вызывает мясо?

Уолтер Уиллет в течение сорока лет занимается изучением связи между питанием и заболеваниями. Он является профессором эпидемиологии и питания в Школе общественного здравоохранения Гарвардского университета в Бостоне. Когда его спросили об основных проблемах со здоровьем, вызванных чрезмерным употреблением мяса, он назвал сердечно-сосудистые заболевания и диабет второго типа. Особенно большой вред здесь наносит красное мясо, то есть мясо крупного рогатого скота, свинины или баранины.

"Красное мясо богато насыщенными жирами, которые повышают уровень холестерина в крови и являются определенной причиной заболеваний сердца", - подчеркивает Уиллет. Красное мясо приводит к увеличению известного среди кардиологов фактора риска: оксида триметиламина, или сокращенно ТМАО. Это приводит к аномальному накоплению холестерина и других жиров в артериях, а болезнь называется атеросклерозом. Согласно исследованию, проведенному в США в 2019 году, первые признаки атеросклероза становятся заметны после кратковременного обильного употребления красного мяса - две порции в день. Для многих европейцев это в порядке вещей. Исследователи также предполагают, что потребление красного мяса ухудшает работу почек. 

Мясо увеличивает риск диабета второго типа

Сам Уолтер Уиллет участвовал в некоторых исследованиях, в которых изучалась связь между потреблением мяса и сахарным диабетом, также известным как диабет второго типа. Согласно исследованиям, именно красное мясо способствует развитию этого заболевания. В другом исследовании Уиллет и его коллеги также обнаружили связь между приготовленным на гриле или жареным мясом и повышенным риском развития диабета. Результат относился не только к стейку из говядины, но и мясу курицы.

В Европе около 60 миллионов человек страдают диабетом

В Европе около 60 миллионов человек страдают диабетом

 По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только в Европе насчитывается около 60 миллионов человек, страдающих диабетом. При этом это число растет с каждым годом. "Диабета в значительной степени можно избежать, если правильно питаться и достаточно заниматься спортом", - говорится на сайте ВОЗ.

Конечно, мясо - это только одна составляющая. "Отказ от мяса и употребление вместо него напитков с большим содержанием сахара не принесет никакой пользы для здоровья", - подчеркивает Уиллет. Тот, кто злоупотребляет картофелем фри и кока-колой, может быть и вегетарианцем, но это еще не значит, что это убережет его от диабета.

Является ли мясо канцерогенным?

В различных исследованиях утверждается, что риск развития некоторых видов рака был связан с чрезмерным потреблением мяса - красным и переработанным, включая колбасу, ветчину и салями.

Однако в 2019 году публикация группы ученых из так называемого консорциума NutriRECS попала на страницы многих газет. В ней взрослым людям рекомендовалось продолжать употреблять красное и переработанное мясо, как и раньше. Эта публикация вызвала критику со стороны экспертов, поскольку, как утверждали сами авторы, рекомендации основывались на базе крайне слабых доказательствах.

Долгое время многие люди были убеждены, что мясо - это неотъемлемая часть здорового питания. Это верно для регионов, где трудно выращивать овощи и бобовые культуры и где люди полагаются на питательные вещества, содержащиеся в мясе животных.

"Разумеется, мясо также содержит и ценные вещества", - говорит Уолтер Уиллет. Куриное мясо менее вредно, чем красное мясо. Не надо полностью отказываться от мяса и продуктов животного происхождения, чтобы оставаться здоровым.  

Орехи, бобовые и соевые продукты являются хорошими источниками белка

Орехи, бобовые и соевые продукты являются хорошими источниками белка

"Лучше всего, когда в рационе присутствует больше растительных продуктов", - считает эксперт по здоровому питанию. Орехи, бобовые и соевые продукты являются хорошими источниками белка. Овощи также содержат много пищевых волокон и фитохимических веществ, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Уолтер Уиллет считает, что при ответе на вопрос о том, насколько вредно для здоровья мясо, необходимо учитывать и экологические последствия от чрезмерного его употребления: "Здоровье людей во многом зависит от того, насколько здорова и благоприятная наша окружающая среда".

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    Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат


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