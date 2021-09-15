 Сандалии 69-го размера: где делают и для кого? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.09.2021

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Культура и стиль жизни

Сандалии 69-го размера: где делают и для кого?

Немецкий сапожник Георг Вессельс специализируется на обуви нестандартных размеров. Сейчас он изготовил сандалии для клиента с самыми большими ногами в мире.

Георга Вессельс и Алехандро Кери

Эти гигантские сандалии, изготовленные в Германии, предназначены для жителя Венесуэлы Хейсона Родригеса - обладателя самых больших ног в мире. В 2015 году этот факт был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Длина стоп Родригеса составляет сорок сантиметров!

Первая фотография была сделана на этой неделе в мастерской Георга Вессельса (Georg Wessels) в немецком городе Фреден во время передачи заказа католическому священнику из Каракаса Алехандро Кери (слева), который лично доставит обновку Хейсону Родригесу в Венесуэлу. 

Немецкий сапожник Георг Вессельс давно специализируется на обуви нестандартных размеров. Ниже мы подобрали еще несколько фотографий из архива информационного агентства dpa.

Хейсон Родригес в мастерской Георга Вессельса в 2018 году

Хейсон Родригес в мастерской Георга Вессельса в 2018 году

Георг Вессельс со своими клиентами в 2015 году

Георг Вессельс со своими клиентами в 2015 году. Второй справа на фотографии - Султан Кёсен. Рост этого самого большого человека в мире превышает 250 сантиметров!

В 2006 году мастер из Германии изготовил эту обувь для Яо Дефен (1972-2012) из Китая, в то время - самой высокой женщины в мире

В 2006 году мастер из Германии изготовил эту обувь для Яо Дефен (1972-2012) из Китая, в то время - самой высокой женщины в мире

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