Диван с собой и ночь в гамаке: мебель будущего в Кельне

Проходящая с 14 по 18 января 2024 года в Кельне ежегодная ярмарка мебели (IMM Cologne) является крупнейшим в Германии смотром отрасли для дизайнеров, производителей и поставщиков. В ней принимают участие около 750 фирм из разных стран. Она открыта только для специалистов, причем входной билет на один день стоит 76 евро, а все время работы выставки сокращено на два дня.

Мебель без углов

Первое, что бросается в глаза, - у многих представленных на IMM столов, шкафов, кроватей и остальной мебели нет острых углов. Все стало более округлым, изящным и мягким. Устроители выставки не исключают, что появлению этой тенденции, возможно, способствовали нынешние кризисные времена, когда люди стремятся к теплу, свету, уюту и гармонии.

В работах дизайнеров используется очень много дерева, обивок из ткани, а также стеклянных и зеркальных элементов. Натуральной и искусственной кожи в этом году стало заметно меньше. В моде светлые тона, в том числе, "цвет года" от ведущего производителя красок Pantone - "персиковый пух": смесь розового, оранжевого и персикового.

Ключевые слова - уют, трансформация, экологичность

Главный тренд нынешней ярмарки - мебель, сочетающая в себе экологические принципы, дизайн и функциональность.

В качестве примера "уюта и мягкости" можно назвать журнальный столик "Echo" молодого немецкого дизайнера Лукаса Хайнтшеля (Lukas Heintschel). По форме он напоминает гриб с плоской шляпкой. Особое внимание привлекает его ножка, обитая светлой тканью, которая окантовывает и круглую стеклянную поверхность стола.

Письменный стол-трансформер австрийской мебельной мануфактуры Team7 / IMM-Сologne 2024 Фото: Elena Dozhina/DW

А письменный стол австрийской мануфактуры Team7 интересен в качестве примера снова входящей в моду мебели-трансформера. Письменный стол превращается в рабочее место в считанные секунды - его верхняя поверхность сдвигается вперед, а из открывшегося пространства после нажатия кнопки появляется скрытый до сих пор монитор компьютера. Кроме того, под крышкой стола есть место для бумаг, письменных принадлежностей или зарядного устройства, а все кабели элегантно спрятаны.

Один из ведущих немецких производителей диванов с гордостью представил свои многофункциональные модели, на которых можно не только удобно сидеть, но и комфортно спать, благодаря встроенным реечным каркасам и специально сконструированным подушкам. Некоторые модели оборудованы также новыми механизмами раскладывания, позволяющими делать это без особых усилий и не наклоняясь, что, безусловно, оценят многие покупатели.

Долговечность и возможность переработки

Мебель и аксессуары для террасы и дачи модных округлых форм в одном из павильонов выставки IMM-Cologne 2024 Фото: Elena Dozhina/DW

Воплощая идею бережного использования ресурсов, производители мебели начали все активнее использовать сырье, выполненное из переработанных материалов. Кроме того, теперь, чтобы обновить интерьер, не обязательно выбрасывать старую мебель. Многие мануфактуры предлагают замену отдельных деталей на новые с другой структурой, размером или цветом. Вместо стальных ножек можно поставить деревянные, кожаную обивку поменять на текстильную и так далее. Некоторые производители принимают сделанную ими когда-то мебель обратно - чистят ее, ремонтируют, и продают снова по более низкой цене.

Новые материалы: столик из панелей, созданных в результате переработки упаковок типа Tetra Pak на стенде австрийской компании AnteUp / IMM-Сologne 2024 Фото: Elena Dozhina/DW

На ярмарке IMM-Cologne можно также познакомиться с образцами, созданными из пока еще непривычных материалов. В частности, австрийское ателье Ante up наряду со своими оригинальными моделями из натурального дерева показало столик и похожие на шкафы изделия, в основе которых панели, созданные в результате переработки упаковок типа Tetra Pak. Как пояснил в разговоре с DW сооснователь фирмы Хауке Унтербург (Hauke Unterburg), для резки необходимо специальное оборудование, поддерживающее определенную температуру, чтобы не расплавить и не ободрать панели, но в целом у этого материала есть хорошие шансы на будущее. Его особая экологичность связана и с тем, что при производстве не используется дополнительный клей.

Мебель "возьми с собой"

Складной трехместный диван "Балласт" дизайнера Антона Дефанта / IMM-Сologne 2024 Фото: Elena Dozhina/DW

"Мой проект называется "Балласт", и его идея возникла из личного опыта, - рассказал в разговоре с DW 28-летний дизайнер из Берлина Антон Дефант (Anton Defant). - Будучи студентом, в течении семи лет мне пришлось переезжать десять раз. Я мог забрать с собой лишь небольшое количество самых необходимых вещей. Но однажды мне захотелось, чтобы со мной всегда был и любимый диван - символ домашнего уюта. Так я и придумал модель складного трехместного дивана, взяв за основу стул для кемпинга". Эта идея легла в основу дипломной работы Антона, а теперь готовое изделие (из-за ручной работы оно стоит более трех тысяч евро) представлено на международной ярмарке в Кельне. Дизайнер шутит, что это самый быстрый в мире по установке трехместный диван: нужно лишь разложить раму с сидением и спинкой, надеть на нее сетку и положить подушки. Вес изделия - 14 кг, а в сложенном виде он выглядит как спортивная сумка.

Как может выглядеть комната будущего

Среди многочисленных представленных на ярмарке работ молодых дизайнеров привлекает внимание еще один футуристический проект на тему "Жизнь и быт в городах с ограниченным пространством". В своей инсталляции немец Феликс Хегер-Фурнье (Felix Heger-Fournier) и француз Готье Демюмье представили модульную мебельную систему как пространственное решение в условиях сильных миграционных процессов.

Так может выглядеть модульная мебельная система в жилом помещении от дизайнеров Феликса Хегер-Фурнье и Готье Демюмье / IMM-Cologne 2024 Фото: Elena Dozhina/DW

"В 2050 году наш мир окажется на перепутье, столкнувшись с беспрецедентными проблемами, вызванными климатическим кризисом, миграцией населения и автоматизацией сферы услуг. В связи с изменениями городских ландшафтов, крайне важно преобразовать офисные помещения в среду, пригодную для жизни. Для новых жилых корпусов подойдет стандартизированная модульная мебельная система. Одинаковая для всех, экономичная и позволяющая неограниченное использование", - так описывается эта работа в информационно-сопроводительной карточке IMM-Cologne 2024. В импровизированной жилой комнате будущего, оформленной в одном из павильонов немецко-французским тандемом, стоят четыре металлических трубы, прикрепленные к потолку. На одной нанизано несколько квадратных полок, на другой - маленький столик с выемкой для глубокой железной миски, к третьей прикреплены два небольших ящика, вероятно, для одежды. Между двумя трубами, почти под потолком, натянут гамак, взобраться на который можно по четвертому шесту с перекладинами в виде лестницы. Авторы считают, что через четверть века этот дизайнерский проект может оказаться жизнеспособным.

Трудные времена мебельной индустрии

На нынешнюю ярмарку IMM-Cologne представители немецкой мебельной индустрии возлагают большие надежды, поскольку в прошлом году общий оборот в Германии в этой области упал почти на 4 процента. Около 40 процентов производителей вынуждены были ввести сокращенный рабочий день, а еще треть планирует это сделать в ближайшее время. По данным Ассоциации немецкой мебельной промышленности (VDM), самый большой минус - у производителей домашней мебели и матрасов. Но вырос интерес к кухонной, офисной и мебели для торговых точек. В этом году в мебельной отрасли ожидается дальнейшее падение оборота. Причиной можно назвать общую потребительскую сдержанность, а также пандемию коронавируса - во время вынужденной изоляции, когда отдых и другие развлечения были затруднены, сэкономленные деньги многие немцы уже пустили на обустройство своих домов.

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