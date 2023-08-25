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Где Несси? В Шотландии ищут Лохнесское чудовище

Сюзанне Кордс | Елена Дожина
25 августа 2023 г.

Никто не смог поймать легендарного монстра. Если Несси существует, то появился шанс: на озере проходит самая масштабная в истории поисковая операция с использованием новейших технологий.

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Озеро Лох-Несс, в глубинах которого, возможно, прячется Несси
Озеро Лох-Несс, в глубинах которого, возможно, прячется НессиФото: Benedikt von Imhoff/dpa/picture alliance

26 и 27 августа 2023 года на озере Лох-Несс пройдет небывалая до сих пор операция по поиску Лохнесского чудовища. Главная надежда на дроны, с установленными на них инфракрасными камерами, - если Несси действительно существует, то, как и любое другое живое существо, оно должно излучать тепло. Также будет использоваться гидрофон - он может уловить все подводные шумы. Ну, а с берега за поисками будут наблюдать сотни добровольцев со всего мира.

"Это организованное наблюдение за Лох-Нессом, и это здорово", - поделился своей радостью с немецким информационным агентством dpa Стив Фелтхэм. 60-летний мужчина уже полжизни ищет этого монстра. В детстве он проводил на озере каникулы, периодически приезжал сюда, уже будучи взрослым, и в конце концов продал свой дом на юге Англии, бросил работу и всецело посвятил себя Несси. Он живет в трейлере на берегу озера, не расстается со своим биноклем и даже попал в Книгу рекордов Гинесса, как человек, который дольше всех ищет это загадочное существо. "Я - чемпион мира по ненахождению Несси", - пошутил он в интервью агентству dpa. Но надежда есть: "Чем больше глаз будут наблюдать за водой, тем лучше", - заключает Фелтхэм в предвкушении возможной встречи со своей мечтой.

Легендарный монстр

Эта крупномасштабная исследовательская операция организована шотландским интерактивным Центром Лох-Несс в городе Друмнадрохит, расположенном на западном берегу озера, и исследовательской группой добровольцев Loch Ness Exploration. Все намерены наконец-то развенчать миф или подтвердить существование огромного существа, живущего в озере Лох-Несс и получившего свое имя по названию водоема.

Удивительно, но первое упоминание о Несси относится аж к 565 году н.э. Согласно легенде, водное чудовище встретил ирландский монах и миссионер Святой Колумба из Ионы. В одном из апокрифов рассказывается, как монах спас человека, на которого напало это существо. "Колумба осенил себя крестным знамением и воззвал к имени Бога, повелев дикому зверю: "Ни на метр дальше! Не прикасайся к нему! Немедленно отойди!" И услышав слова святого, животное в страхе убежало, как будто его вытянули оттуда с помощью веревок, хотя оно находилось совсем близко от человека".

Несси может быть потомком динозавра
Несси может быть потомком динозавра. Большинство представляют себе это загадочное существо именно таким Фото: Silvia Kusidlo/dpa/picture alliance

Еще говорят, что тысячу лет жертвой Несси могли стать трое мужчин. В остальном же оно ведет себя исключительно миролюбиво - старательно избегает показываться на глаза кому бы то ни было. Если оно, конечно, действительно существует.

Но что, если какое-то невероятное животное действительно уже много лет живет в непосредственной близости с людьми? И может быть оно достаточно умно, чтобы и на этот раз скрыться от охотников в недрах озера, глубина которого достигает 230 метров? Исследователи близки к разгадке. Но сегодня с уверенностью можно сказать только одно - сообщения о том, что кто-то видел Несси своими глазами и напал на след 20-метрового горбатого монстра, появлялись в прошлом веке с завидной периодичностью. 

В поисках сенсации

История Несси в СМИ началась 90 лет назад. Однажды апрельским вечером 1933 года Олди Маккей, менеджер отеля Drumnadrochit, на месте которого сегодня находится Центр Лох-Несс, ворвалась в бар с сенсационным сообщением - только что на берегу она видела что-то черное, мокрое и ужасное. Шотландская региональная газета Inverness Courier с благодарностью подхватила историю о загадочном существе, и она распространилась со скоростью лесного пожара. Многочисленные репортеры приезжали из Лондона, а один из цирков даже назначил вознаграждение в 20 тысяч фунтов стерлингов за поимку монстра. Реакция впечатлительной публики не заставила себя ждать - из уст в уста передавался рассказ одного мотоциклиста, якобы прямо перед которым чудовище переходило дорогу, передвигаясь при помощи плавников и неся в пасти овцу. Едва добравшись до озера, оно исчезло под водой. А по всему миру с тех пор началась Несси-мания.

Кто ищет, тот найдет?

19 апреля 1934 года таблоид Daily Mail опубликовал первую фотографию Несси. Снимок, предположительно сделанный известным лондонским врачом, вошел в историю как "фотография хирурга". На нем изображена небольшая голова на длинной шее - нечто очень похожее на первобытного плезиозавра. Двойная сенсация! С одной стороны - найдено доказательство существования Лохнесского чудовища. С другой - никто не усомнился в подлинности снимка.

На самом деле все было не так, как показалось с первого взгляда. Эту почти детективную историю раскрутила газета Daily Mail. Она наняла охотника на крупную дичь Мармадьюка Уэтерелла, чтобы тот во что бы то ни стало нашел монстра. И он справился: поручил своему пасынку Кристиану Спурлингу - опытному производителю моделей, - сконструировать "чудовище". Оно действительно появилось - из игрушечной подводной лодки с прикрепленной к ней длинной пластиковой шеей с маленькой головой. Врач, который якобы сделал наделавшую шума фотографию, с радостью принял участие в афере - и сделанный "случайным" прохожим сником был весьма убедительным. Только спустя 60 лет выяснились обстоятельства этого мошенничества.

Поиски не прекращались никогда

Впрочем, это "разоблачение века" не остановило дальнейшие поиски Несси. Вновь и вновь появлялись новые фотографии, подлинность которых проверялась в лабораториях Британского музея обороны и американского аэрокосмического агентства НАСА, что практически исключало возможность манипуляций.

Последнее громкое "возвращение Несси" было в 2002 году. Тогда все та же британская газета Daily Mail опубликовала серию фотоснимков с торчащей над водой характерной длинной шеей. Их сделал 63-летний пенсионер Рой Джонстон: "Первая мысль, которая меня посетила - это слон. То, что я увидел, напоминало хобот". Однако пенсионер тут же опомнился, дескать, откуда могут взяться купающиеся слоны в Шотландии? Тогда он решил, что это Несси...

В 1972 году водоем был тщательно обследован под руководством Бюро расследований озера Лох-Несс - оно пыталось доказать существование этого исторического существа. Но, увы, безуспешно.

Стив Фелтхэм - "чемпион мира по ненахождению Несси"
Стив Фелтхэм - "чемпион мира по ненахождению Несси"Фото: Benedikt von Imhoff/dpa/picture alliance

В 1987 году была предпринята попытка раскрыть тайну с помощью гидролокационных лодок. В ходе операции "Глубокое сканирование" 24 судна прошли цепочкой по всей ширине озера, выполнив сканирование дна озера. Несколько раз приборы сильно реагировали на крупные объекты, но Несси среди них не было. В 2019 году международная группа ученых попыталась внести в каталог все обитающие в озере Лох-Несс виды - путем извлечения ДНК из образцов воды. Они пришли к выводу, что никаких особо крупных видов животных или млекопитающих в озере не обитает, увиденные существа могут быть, скорее всего, гигантскими угрями.

Несси: тюлень, олень или просто фантазия?

Существует множество предположений о том, какое же существо на самом деле могло бы восприниматься как Несси. Обсуждалась и гренландская акула, и сом, и даже первобытная ящерица. Варианты скептиков, что это - тюлени, прыгающие рыбы, водоплавающие птицы, плывущие олени, бревна или отражения в воде. Но, несмотря на все объяснения и исследования, энтузиасты-поклонники не могут удержаться от поиска легендарного монстра даже в XXI веке. "Мы являемся хранителями этой уникальной истории и стремимся не только подарить незабываемые впечатления посетителям, но и раскрыть секреты, которые таятся в водах знаменитого озера", - заявил прессе Пол Никсон, управляющий директор Центра Лох-Несс.

Если Несси действительно удастся найти, то о благополучии этого существа можно не беспокоиться - еще в 1934 году парламент Шотландии внес его в список охраны дикой природы. Тогда же пивоварня Guinness назначила премию за сохранение монстра для будущих поколений в размере 500 тысяч фунтов стерлингов.

И все же августовская полномасштабная акция по поиску Лохнесского чудовища многими воспринимается как маркетинговый ход, ведь Несси привлекает в Шотландию миллионы туристов. И, судя по всему, несмотря ни на что, Лохнесское чудовище навсегда так и останется тайной этого озера.

Для тех, кто не сможет принять участие в поиске лично, Центр Лох-Несс активировал на своем сайте веб-камеры, чтобы весь мир мог наблюдать как будет раскрыта тайна Лохнесского чудовища.

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