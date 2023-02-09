Немецкие ученые поделились потусторонними звуками

Polar Sounds - уникальная коллекция звуков подводного мира Арктики и Антарктики и созданных на их основе музыкальных композиций. Это результат сотрудничества между Институтом функционального морского биоразнообразия им. Гельмгольца при университете Ольденбурга (HIFMB), Центром полярных и морских исследований им. Гельмгольца Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (AWI) и одним из важнейших в мире звуковым проектом Cities and Memory.

В течение двух лет ученые научно-исследовательских институтов записывали и собирали звуки с гидрофонов и специального оборудования, расположенного в арктических и антарктических морях. Из них выбрали 50 разных звуковых фрагментов, выложили в отрытый доступ и предложили музыкантам и всем, работающим со звуком, "переосмыслить" их, создав на их основе музыкальные или песенные композиции. "Нам было интересно, что мы можем сделать с этими данными, кроме как оценить их с научной точки зрения. Как мы можем поделиться этими потусторонними звуками с остальным миром? Эти вопросы и подтолкнули нас к созданию проекта Polar Sounds", - рассказывает его координатор Джерайнт Рис Уиттакер (Dr. Geraint Rhys Whittaker). Так на веб-странице Cities and Memory появилась коллекция из 105 композиций с полярными звуками. Они состоят из двух частей - оригинальной записи, сделанной учеными, и основанной на ней музыкальной композиции.

Среди эксклюзивных "живых" звуков можно услышать "песни" синих и гренландских китов, кашалотов, косаток, дельфинов. Особенно выделяется голос нарвала, морского единорога из морей Арктики, напоминающий блеяние овец. А также крики малоизученных тюленей Росса, похожие на какие-то космические отрывистые и булькающие сигналы на пяти разных частотах.

Звуки столкновений айсбергов и глухие взрывы рушащихся ледников разносятся под водой на сотни километров Фото: A. Rose/blickwinkel/picture alliance

В коллекцию вошли и звуки природы: "барабанная дробь" трескающихся и взрывы рушащихся ледников, глухие удары от столкновений айсбергов. Привлекает внимание трек с "пением" льда. В нем слышны нежные потрескивающие и похожие на легкий свист ветра звуки, вызванные движением льда по воде или его таянием и замерзанием при изменении температуры. Кроме того, подводные микрофоны "услышали" антропологические, то есть вызванные деятельностью человека, звуки: шумы кораблей и подлодок, а также глухие взрывы от сейсморазведки. С каждым годом объемы морских сейсморазведочных работ растут, и сегодня в четыре раза превышают объемы аналогичных мероприятий на суше. Ученые утверждают, что звук прекрасно слышен под водой на многие сотни километров, вплоть до того, что он мог бы обогнуть весь земной шар, если бы не было препятствий в виде материков. Поэтому подводные жители особенно сильно страдают от антропологических шумов. Ну и, конечно же, коллекцию Polar Sounds украсили таинственные неопознанные звуки. Сборник можно послушать и бесплатно скачать на сайте проекта Cities and Memory.

Немного о проекте

Участвовать в этом научно-художественом проете могли все желающие, запись велась на веб-сайте HIFMB. Было подано более 300 заявок из 45 стран мира, однако в результате отобрали только 105 участников. Каждый из них смог выбрать один фрагмент для обработки. Получившиеся композиции и оригинальные научные записи снабжены географическими координатами, где была сделана запись, картой и подробной объяснительной запиской с комментарием интерпретатора.

Одна из композиций называется "Косатка, тюлени Росса и скрипка". В описании коротко рассказывается об этих млекопитающих, живущих в труднодоступных районах Антарктики, и звуках, которые они издают. Их свист, импульсивные сигналы и эхолокационные щелчки заинтересовали классического джазового и авангардного композитора Элинора Спирса.

Коллекция полярных звуков Polar Sounds призвана привлечь внимание к увлекательной, но быстро меняющейся окружающей среде. Позволить человеку не только совершить уникальное путешествие по глубинному полярному миру, но и воочию убедиться, насколько шумно и неуютно там становится из-за его деятельности. Ученые напоминают, что глобальное потепление на полюсах происходит быстрее, чем в среднем по миру, поэтому необходимо стремиться к сохранению природного баланса и "на краю" земли.

Оригинальные записи "песен" горбатого кита, а также в музыкальной обработке, можно послушать в проекте Polar Sounds Фото: K. Wothe/blickwinkel/picture alliance

"ООН объявила 2021-2030 годы десятилетием океанов, поэтому нам было крайне важно донести результаты наших акустических подводных исследований до широкой публики, - поясняет координатор проекта Джерайнт Рис Уиттакер. - Что мне особенно понравилось во время работы над этим проектом, так это уникальность звуков и то, как они смогли создать интуитивную связь между нами, людьми, и океаном".

Следующим шагом будет демонстрация этих звуков и музыкальных композиций на передвижных выставках, в том числе, во время симпозиума HIFMB в Ольденбурге летом 2023 года.

Как донести научные результаты?

Это был захватывающий проект не только с музыкально-художественной, но и с научной точки зрения. Ильзе ван Опзиланд (Dr. Ilse van Opzeeland), одна из ведущих ученых группы по изучению акустических сигналов океанов в Институте полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера считает, что сведения, полученные в результате пассивного акустического мониторинга звуковых ландшафтов полярных морей, просто захватывают дух с точки зрения новых научных открытий. Но для организаторов проекта этого мало. Они хотят, чтобы эта информация дошла и была понята обычными людьми. Для этого ее решили "перевести". Музыка и искусство вдохнули новую жизнь в научные данные и сделали их интересными. "Мы должны приложить максимум усилий для защиты, сохранения и восстановления уязвимых мест обитания на нашей планете. Взаимодействие искусства и науки может помочь в этом, повысив осведомленность и внимание к этому вопросу", - считает Илзе ван Опзиланд и продолжает свое исследование. Вместе с другими учеными-организаторами, она проводит на этот раз уже активный мониторинг того, насколько успешно участники проекта Polar Sounds смогут творчески интерпретировать научные данные, смогут ли они открыть новые возможности для диалога между искусством и наукой. И, конечно, станут ли благодаря этому громче "песни" полярного льда, голоса китов, тюленей и всех других жителей подводного мира Арктики и Антарктики.

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