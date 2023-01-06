Из-за потепления большинство ледников исчезнут к 2100 году

К концу 21 века на планете может растаять до 83% ледников. В случае соблюдения целей по защите климата растают чуть менее половины ледников, прогнозируют гляциологи.

При нынешних темпах глобального потепления 68% ледников планеты Земля исчезнут к 2100 году. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science в четверг, 5 января.

Базовый сценарий предполагает повышение температуры на 2,7 градуса по Цельсию к концу 21-го века в сравнении с доиндустриальным периодом. В таком случае растает 48,5 трлн тонн льда, что повысит уровень мирового океана на 11,5 сантиметра.

При наихудшем сценарии могут растаять 83% ледников, это приведет к подъему уровня моря на 16,6 сантиметра. Если же удастся достичь целей по защите климата, которые предполагают ограничение потепления в рамках 1,5 градуса, то растает чуть менее половины ледников, а уровень мирового океана поднимется на 9 сантиметров. На данный момент температура на Земле уже выше на 1,1 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.

К концу века исчезнут не менее 13% видов животных и растений

"Так или иначе, мы лишимся многих ледников. Но у нас есть возможность ограничить то количество, которое мы потеряем", - подчеркнул гляциолог, профессор американского Университета Карнеги - Меллона Дэвид Раунс.

Ранее ученые спрогнозировали, что к концу 21-го века при лучшем сценарии может исчезнуть около 13% видов животных и растений. А без контроля за вредными выбросами на Земле будет уничтожено до 27% флоры и фауны.

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