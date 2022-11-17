Германия призвала мир к выполнению целей по защите климата
Сергей Ромашенко
55 мин. назад
Цели по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса должны быть выполнены, заявила глава МИД ФРГ Бербок. Она призвала Китай выделить больше средств для помощи бедным странам в борьбе с изменением климата.
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Германия добивается выполнения целей по ограничению глобального потепления до полутора градусов по сравнению с доиндустриальным периодом. Приверженность стран "большой двадцатки" (G20) этим целям - позитивный фактор, но одних только слов уже недостаточно, нужно разработать программы на ближайшие годы с ясными целями, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на международной конференции по климату COP27 в египетском Шарм-эш-Шейхе в пятницу, 17 ноября.
Бербок подчеркнула, что именно сейчас решается, какие государства станут промышленными державами будущего. Министр отметила, что бедные страны, наиболее сильно пострадавшие от изменения климата, причинили экологии наименьший вред, и это несправедливо. Все крупные эмитенты вредных для экологии веществ должны теперь принять участие в выплате компенсаций за такие экологические катастрофы, как засухи и наводнения, пояснила она.
Вопрос о создании соответствующего компенсационного фонда - одна из главных спорных тем международной конференции по климату в Шарм-эш-Шейхе. По мнению Бербок, особенно активное участие в финансировании такого фонда должен принять и Китай. "Китай должен будет участвовать в устранении экологического ущерба в будущем, если он не готов к радикальному сокращению вредных эмиссий", - подчеркнула глава МИД ФРГ.