Конференция ООН по изменению климата: первый успех

Развивающиеся и островные государства просят финансовой помощи, чтобы справиться с уже возникшими потерями. Впервые этот вопрос сделали отдельным пунктом повестки переговоров.

На 27-й конференции ООН по изменению климата в день открытия в Шарм-эш-Шейхе 6 ноября объявили об успехе в решении одного из ключевых вопросов переговоров. Впервые пленум согласился сделать отдельным пунктом повестки финансовую помощь бедным государствам для преодоления ущерба и потерь, которые уже возникли в связи с глобальным изменением климата.

Это демонстрирует "чувство солидарности и сопереживание к страданиям жертв климатических катастроф", заявил президент конференции, министр иностранных дел Египта Самех Шукри. В то же время он подчеркнул, что предметом переговоров не являются "ответственность или компенсация".

Развитые страны опасаются высоких выплат

В рамках конференций ООН по изменению климата уделяется особое внимание борьбе с причинами изменения климата и мерам по адаптации к глобальному потеплению. Развитые страны уже пообещали развивающимся регулярную финансовую помощь в решении этих вопросов.

Вместе с тем в течение многих лет развивающиеся государства обращают внимание на то, что последствия глобального потепления уже сейчас ощущаются для них сильнее, чем для промышленно развитых стран, и требуют дополнительной финансовой помощи.

За время переговоров ООН, которые ведутся почти 30 лет, соответствующий механизм финансирования так и не был определен. Опасаясь обязательств по выплате чрезмерно высоких сумм, ряд развитых стран, в частности США, в последние годы блокировали переговоры о финансовой помощи в связи с ущербом и потерями, обусловленными изменением климата.

Берлин пообещал поддержку бедным странам

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ( Annalena Baerbock) заявила в первый день конференции ООН, что Германия готова помочь развивающимся странам в борьбе с последствиями глобального изменения климата. Она сообщила, что ФРГ совместно с другими странами намерена разработать конкретные шаги по борьбе с потеплением на планете.

Бербок высказала мнение, что развивающиеся государства "по праву ожидают от богатых стран большего проявления солидарности и Германия готова ее проявить - как в плане финансирования борьбы с изменением климата, так и при ликвидации ущерба, который оно наносит".

27-я конференция ООН по изменению климата завершится 18 ноября. В ней принимают участие представители более 190 стран.

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