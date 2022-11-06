  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Конференция ООН по изменению климата в Шарм-эш-Шейхе
Конференция ООН по изменению климата в Шарм-эш-ШейхеФото: Gehad Hamdy/dpa/picture alliance
Природа и окружающая средаЕвропа

Конференция ООН по изменению климата: первый успех

Анна Неверова
15 мин. назад

Развивающиеся и островные государства просят финансовой помощи, чтобы справиться с уже возникшими потерями. Впервые этот вопрос сделали отдельным пунктом повестки переговоров.

https://p.dw.com/p/4J8Eu

На 27-й конференции ООН по изменению климата в день открытия в Шарм-эш-Шейхе 6 ноября объявили об успехе в решении одного из ключевых вопросов переговоров. Впервые пленум согласился сделать отдельным пунктом повестки финансовую помощь бедным государствам для преодоления ущерба и потерь, которые уже возникли в связи с глобальным изменением климата.

Это демонстрирует "чувство солидарности и сопереживание к страданиям жертв климатических катастроф", заявил президент конференции, министр иностранных дел Египта Самех Шукри. В то же время он подчеркнул, что предметом переговоров не являются "ответственность или компенсация".

Развитые страны опасаются высоких выплат

В рамках конференций ООН по изменению климата уделяется особое внимание борьбе с причинами изменения климата и мерам по адаптации к глобальному потеплению. Развитые страны уже пообещали развивающимся регулярную финансовую помощь в решении этих вопросов.

Вместе с тем в течение многих лет развивающиеся государства обращают внимание на то, что последствия глобального потепления уже сейчас ощущаются для них сильнее, чем для промышленно развитых стран, и требуют дополнительной финансовой помощи.

За время переговоров ООН, которые ведутся почти 30 лет, соответствующий механизм финансирования так и не был определен. Опасаясь обязательств по выплате чрезмерно высоких сумм, ряд развитых стран, в частности США, в последние годы блокировали переговоры о финансовой помощи в связи с ущербом и потерями, обусловленными изменением климата.

Берлин пообещал поддержку бедным странам

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ( Annalena Baerbock) заявила в первый день конференции ООН, что Германия готова помочь развивающимся странам в борьбе с последствиями глобального изменения климата. Она сообщила, что ФРГ совместно с другими странами намерена разработать конкретные шаги по борьбе с потеплением на планете.

Бербок высказала мнение, что развивающиеся государства "по праву ожидают от богатых стран большего проявления солидарности и Германия готова ее проявить - как в плане финансирования борьбы с изменением климата, так и при ликвидации ущерба, который оно наносит".

27-я конференция ООН по изменению климата завершится 18 ноября. В ней принимают участие представители более 190 стран.

Смотрите также: 

Индия: локальный эффект от глобальных процессов

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Аномальная жара в Европе и глобальное потепление: как Нидерланды борются с экстремальной засухой (19.08.2022)

Аномальная жара в Европе и глобальное потепление: как Нидерланды борются с экстремальной засухой (19.08.2022)

В Нидерландах - стране, треть которой расположена ниже уровня моря, власти ввели запреты на полив частных газонов и сельскохозяйственных угодий. Нидерланды всегда славились своим управлением водными ресурсами, системой дамб и каналов, но последствия изменения климата делают ее особо уязвимой в случае избытка или, наоборот, нехватки осадков.
Природа и окружающая среда19 августа 2022 г.03:10 мин.
external

Чрезвычайная ситуация: Дунай мелеет из-за аномальной жары

Чрезвычайная ситуация: Дунай мелеет из-за аномальной жары

Из-за аномальной засухи уровень воды в Дунае между Румынией и Болгарией такой низкий, что под угрозой водное сообщение. Судоходство пытаются сохранить, углубляя русло реки.
Природа и окружающая среда29 августа 2022 г.02:39 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Линия электропередачи в Херсонской области

В Херсоне и части области отсутствует электричество

Конфликты22 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Женщина на засохшем кукурузном поле

Конференция ООН по изменению климата: что на повестке дня?

Конференция ООН по изменению климата: что на повестке дня?

Климат11 ч. назад
Наручные часы Corum

Rolex, Omega, Cartier. Часы класса люкс покупают и в кризис

Rolex, Omega, Cartier. Часы класса люкс покупают и в кризис

Общество5 ноября 2022 г.
На уроке в школе в городе Ельня (25 июня 2022 года)

"Разговоры о важном". К чему ведут уроки патриотизма в школе

"Разговоры о важном". К чему ведут уроки патриотизма в школе

Конфликты5 ноября 2022 г.
Бронемашины M1117 - в новом пакете помощи, который США передадут Украине

254-й день войны: новый пакет помощи от США и другие события

254-й день войны: новый пакет помощи от США и другие события

Политика4 ноября 2022 г.
Вид на Астану

Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

Политика4 ноября 2022 г.
"Одиночество", 1933 год

Война глазами Марка Шагала

Война глазами Марка Шагала

Культура4 ноября 2022 г.
На главную страницу