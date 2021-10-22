Культовые штучки: как развивался дизайн в ГДР и ФРГ (фотогалерея)

Проследить за взамопроникновением идей в западно- и восточногерманском дизайне и узнать об истории создания немецких культовых предметов мебели и интерьера ХХ века можно на выставке в Дрездене. Фотогалерея DW.
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