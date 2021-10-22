 Культовые штучки: как развивался дизайн в ГДР и ФРГ (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.10.2021

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Культура и стиль жизни

Культовые штучки: как развивался дизайн в ГДР и ФРГ (фотогалерея)

Проследить за взамопроникновением идей в западно- и восточногерманском дизайне и узнать об истории создания немецких культовых предметов мебели и интерьера ХХ века можно на выставке в Дрездене. Фотогалерея DW.

  • Кольцо на два пальца из нержавеющей стали

    Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией

    Взаимопроникновение идей через Берлинскую стену

    Принято считать, что на развитие немецкого дизайна в 1949-1989 годах сильное влияние оказывали политические антагонизмы между ФРГ и ГДР. Но выставка в Дрездене "Немецкий дизайн 1949-1989" показывает, что, несмотря на Берлинскую стену, в идеях дизайнеров из двух стран было много общего. Стальное кольцо на два пальца в 1986 году разработал дизайнер из Дрездена Райнер Шуман (Rainer Schumann).

  • Фрагмент выставки Немецкий дизайн 1949–1989

    Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией

    Две Германии, два дизайна

    На выставке "Немецкий дизайн 1949-1989" в Дрездене представлены культовая мебель, лампы, графика и одежда, а также украшения и автомобили. Экспозиция в Выставочном зале Липсиусбау хронологически следует за важнейшими политическими событиями в жизни двух разделенных Германий. Начиная с восстановления страны после Второй мировой войны, она рассказывает о двух разных формах общественного устройства.

  • Складное кресло Зенфтенбергское яйцо

    Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией

    Складное кресло "Зенфтенбергское яйцо"

    Сконструированное в 1968 году кресло "Садовое яйцо" немецкий дизайнер венгерского происхождения Петер Гичи (Peter Ghyczy) продал ГДР в качестве дополнения к технологии производства полиуретана. После этого кресло массово производилось на заводе в Зенфтенберге, получив название "Зенфтенбергское яйцо". В 1990 годах оно приобрело статус культового предмета восточнонемецкого дизайна.

  • Z-Stuhl - Стул в форме буквы зю

    Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией

    Стул в форме буквы "зю"

    Дизайн стула, получившего название Z-Stuhl ("Стул в форме буквы "зю"), был разработан в ФРГ в 1971 году Эрнстом Моеклем (Ernst Moeckl). С 1973 года пластиковый консольный стул начали производить и в ГДР. Одинаково популярный в обеих странах, стул до сих пор считается классикой немецкого дизайна 20-го века. Вот уже несколько лет его снова вручную изготовляет фирма из Хемница.

  • Музыкальный центр RK 5 Sensit

    Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией

    Музыкальный центр RK 5 "Sensit"

    По словам директора Музея прикладного искусства в Дрездене Томаса А. Гейслера (Thomas A. Geisler), выставка представляет разнообразие стилей дизайна и не стремится показать "идеологические контрасты между Востоком и Западом". Классикой дизайна ГДР был музыкальный центр RK 5 "Sensit", созданный в 1967 году Карлом Клаусом Дителем (Karl Clauss Dietel) и Лутцем Рудольфом (Lutz Rudolph).

  • Пластмассовые подносы и миски

    Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией

    Откуда родом эти предметы?

    Глядя на некоторые экспонаты выставки, не всегда можно понять, в какой из двух Германий их производили. Откуда родом эти пластиковые подносы и миски - из ГДР или ФРГ? В данном случае эти удобные и практичные предметы созданы в 1959 году восточногерманским дизайнером Альбертом Краузе (Albert Krause). Полностью его профессия в ГДР называлась промышленный дизайнер.

  • Комод модульной системы 602 1950-х годов

    Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией

    Дизайн комода типовой серии 602 разработан выпускником Баухауса

    Секционный комод типовой серии 602 создан Францем Эрлихом (Franz Ehrlich) - выпускником Баухауса, бывшим узником концлагеря Бухенвальд и одним из выдающихся дизайнеров ГДР. После 1949 года восточно- и западногерманский дизайн развивался в совершенно разных условиях. Но было и немало сходства - особенно в предметах повседневного обихода. Продемонстрировать это - одна из задач выставки в Дрездене.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Виктор Вайц


  • Кольцо на два пальца из нержавеющей стали

    Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией

    Взаимопроникновение идей через Берлинскую стену

    Принято считать, что на развитие немецкого дизайна в 1949-1989 годах сильное влияние оказывали политические антагонизмы между ФРГ и ГДР. Но выставка в Дрездене "Немецкий дизайн 1949-1989" показывает, что, несмотря на Берлинскую стену, в идеях дизайнеров из двух стран было много общего. Стальное кольцо на два пальца в 1986 году разработал дизайнер из Дрездена Райнер Шуман (Rainer Schumann).

  • Фрагмент выставки Немецкий дизайн 1949–1989

    Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией

    Две Германии, два дизайна

    На выставке "Немецкий дизайн 1949-1989" в Дрездене представлены культовая мебель, лампы, графика и одежда, а также украшения и автомобили. Экспозиция в Выставочном зале Липсиусбау хронологически следует за важнейшими политическими событиями в жизни двух разделенных Германий. Начиная с восстановления страны после Второй мировой войны, она рассказывает о двух разных формах общественного устройства.

  • Складное кресло Зенфтенбергское яйцо

    Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией

    Складное кресло "Зенфтенбергское яйцо"

    Сконструированное в 1968 году кресло "Садовое яйцо" немецкий дизайнер венгерского происхождения Петер Гичи (Peter Ghyczy) продал ГДР в качестве дополнения к технологии производства полиуретана. После этого кресло массово производилось на заводе в Зенфтенберге, получив название "Зенфтенбергское яйцо". В 1990 годах оно приобрело статус культового предмета восточнонемецкого дизайна.

  • Z-Stuhl - Стул в форме буквы зю

    Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией

    Стул в форме буквы "зю"

    Дизайн стула, получившего название Z-Stuhl ("Стул в форме буквы "зю"), был разработан в ФРГ в 1971 году Эрнстом Моеклем (Ernst Moeckl). С 1973 года пластиковый консольный стул начали производить и в ГДР. Одинаково популярный в обеих странах, стул до сих пор считается классикой немецкого дизайна 20-го века. Вот уже несколько лет его снова вручную изготовляет фирма из Хемница.

  • Музыкальный центр RK 5 Sensit

    Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией

    Музыкальный центр RK 5 "Sensit"

    По словам директора Музея прикладного искусства в Дрездене Томаса А. Гейслера (Thomas A. Geisler), выставка представляет разнообразие стилей дизайна и не стремится показать "идеологические контрасты между Востоком и Западом". Классикой дизайна ГДР был музыкальный центр RK 5 "Sensit", созданный в 1967 году Карлом Клаусом Дителем (Karl Clauss Dietel) и Лутцем Рудольфом (Lutz Rudolph).

  • Пластмассовые подносы и миски

    Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией

    Откуда родом эти предметы?

    Глядя на некоторые экспонаты выставки, не всегда можно понять, в какой из двух Германий их производили. Откуда родом эти пластиковые подносы и миски - из ГДР или ФРГ? В данном случае эти удобные и практичные предметы созданы в 1959 году восточногерманским дизайнером Альбертом Краузе (Albert Krause). Полностью его профессия в ГДР называлась промышленный дизайнер.

  • Комод модульной системы 602 1950-х годов

    Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией

    Дизайн комода типовой серии 602 разработан выпускником Баухауса

    Секционный комод типовой серии 602 создан Францем Эрлихом (Franz Ehrlich) - выпускником Баухауса, бывшим узником концлагеря Бухенвальд и одним из выдающихся дизайнеров ГДР. После 1949 года восточно- и западногерманский дизайн развивался в совершенно разных условиях. Но было и немало сходства - особенно в предметах повседневного обихода. Продемонстрировать это - одна из задач выставки в Дрездене.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Виктор Вайц


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