Культовые штучки: как развивался дизайн в ГДР и ФРГ (фотогалерея)

Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией

Стул в форме буквы "зю"

Дизайн стула, получившего название Z-Stuhl ("Стул в форме буквы "зю"), был разработан в ФРГ в 1971 году Эрнстом Моеклем (Ernst Moeckl). С 1973 года пластиковый консольный стул начали производить и в ГДР. Одинаково популярный в обеих странах, стул до сих пор считается классикой немецкого дизайна 20-го века. Вот уже несколько лет его снова вручную изготовляет фирма из Хемница.