Новый уполномоченный в Германии: чтобы курам неслось легче

У бройлерных кур, которые из-за слишком быстрого и чрезмерного роста хромают, как и у коров, которые с трудом носят свое огромное вымя, появилась надежда на лучшую долю. Это касается и крокодилов, змей и варанов, которых в Германии все еще можно содержать в частном порядке. Ариане Кари (Ariane Kari) - имя женщины, которая должна наконец во весь голос заявить о государственной цели по защите животных, принятой в далеком 2002 году.

"В моей работе в качестве уполномоченного федерального правительства по защите животных я вижу прекрасную возможность улучшить положение животных", - заявила дипломированный ветеринар. "Не в последнюю очередь я намерена заняться самым важным - образовательной и медийной работой об истинных потребностях животных. Я уверена в том, что знания помогут защитить животных".

Гигантские задачи перед новым уполномоченным

В Германии - примерно 11 миллионов голов крупного рогатого скота, 26 миллионов свиней и 173 миллиона птиц. И впервые у них появился "адвокат" на федеральном уровне. До сих пор только в девяти федеральных землях были уполномоченные по защите животных.

Ариане Кари с 2017 года была заместителем инспектора по защите животных в Баден-Вюртемберге. Ее новая должность числится в Федеральном министерстве продовольствия и сельского хозяйства. Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир (Cem Özdemir) отзывается об Ариане Кари как о "проверенном эксперте". "С созданием специального ведомства на федеральном уровне мы еще больше укрепим работу по защите животных в Германии - структурно и институционально. Это показывает, насколько защита животных важна для федерального правительства", - заявил министр.

Ариане Кари, которая в 2018 году убедила в своей компетентности не только своего будущего шефа, министра Оздемира, но и главного борца защиты животных Германии Томаса Шредера (Thomas Schröder), который считает, что выбор Арианы Кари на эту должность очень удачным. Теперь, по его словам, перед ней - непочатый край работы и решение "гигантских задач".

Ариане Кари Фото: picture alliance/dpa

"В принципе, введение новой должности федерального уполномоченного по защите животных - это шаг в правильном направлении, - подчеркнул в интервью DW президент Немецкой ассоциации защиты животных Томас Шредер. - Однако у меня все еще есть опасения по поводу того, будет ли эта должность достаточно авторитетной, если федеральный уполномоченный только консультирует министра Оздемира и не может напрямую обращаться к другим министрам".

В качестве аргументов Томас Шредер приводит следующие примеры. Если животных при транспортировке втискивают в двухярусные транспортные средства, а их спины постоянно бьются о потолок, то к кому претензии предъявлять - министерству транспорта? А когда дело доходит до вопроса о том, какие эксперименты над животными сегодня приемлемы, а какие нет, то этот вопрос надо задавать министерству образования и научных исследований? Позволит ли министр цифровой инфраструктуры и транспорта ФРГ Фолькер Виссинг (Volker Wissing) федеральному уполномоченному из другого министерства говорить с ним на одном уровне? У зоозащитника Шредера есть сомнения: "Другие министерства пока вообще не играют какой-то роли в задаче защиты животных, и я думаю, что это ошибка, потому что государственная цель защиты животных означает, что все министерства должны участвовать в этом, а не только министерство продовольствия и сельского хозяйства".

1 августа 2022 года Германия стала первой страной в Европейском Союзе, закрепившей защиту животных в Основном законе в качестве государственной цели - в статье 20а Конституции, в которой четко сказано: "Отныне государство будет защищать естественные основы жизни и животных".

Германия - не лидер в вопросах защиты животных

Однако зоозащитные организации критикуют, что даже спустя два десятилетия после изменения закона слишком много говорится о пользе животных и недостаточно о мерах по их защите. Благополучие животных по-прежнему в значительной степени игнорируется, например, в промышленном сельском хозяйстве. Томас Шредер больше не видит за Германией роли первопроходца: "Мы выпали из списка передовых стран в области защиты животных, потому что у нас есть пробелы в законах, и никто на протяжении десятилетий ничего не делает. Я думаю, что тезис о том, что мы в вопросах защиты животных лучшие в Европе, больше не соответствует действительности".

У Арианы Кари много работы, но мало времени. Работа уполномоченного федерального правительства по защите животных заканчивается с окончанием законодательного периода. Если в конце 2025 года в Германии к власти придет новое правительство, которое будет меньше внимания уделять благополучию животных, то в худшем случае должность общенационального уполномоченного по защите животных может оказаться разовым явлением. Таким образом у Арианы Кари для эффективных действий есть всего два с половиной года.

"Моим самым большим желанием было бы, чтобы каждый министр обосновывал свое решение с точки зрения благополучия животных, будь то их транспортировка, медицинские опыты и исследования или юридические вопросы. Во время принятия каждого нового законопроекта необходимо выяснить, был ли решен вопрос о соблюдении прав животных? Такой подход должен сохраниться и в будущем: были ли соблюдены конкретные меры в области защиты животных? И чтобы в каждом новом законопроекте, касающегося животных, стояла пометка о том, "соответствует ли он государственной цели защиты животных", - подчеркнул в интервью DW президент Немецкой ассоциации защиты животных Томас Шредер.

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