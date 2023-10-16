Церковь, где можно проститься с умершими животными

Индустрия профессионального захоронения животных в Германии переживает бум. Ее годовой оборот составляет около 20 млн евро и постоянно растет. Но вот церкви для проведения церемоний прощания и панихид по умершим домашним питомцами до сих пор не было ни одной. Идея восполнить этот пробел принадлежит Эллен Вайнман (Ellen Weinmann) и Флориану Дюстервальду (Florian Düsterwald). Они руководят компанией, специализирующейся на предоставлении ритуальных услуг по захоронению животных (Schönhalde Tierbestattung) в небольшом городке Альбштадт-Пфеффинген в швабской провинции. Они уже давно наблюдают за изменением отношения общества к домашним питомцам. Все больше и больше владельцев хотят достойно проводить своих питомцев, в том числе, с полноценной траурной церемонией и отпеванием в церкви.

Из четырех церквей, которые раньше называли своими две протестантские общины в округе Альбштадт в земле Баден-Вюртемберг, действуют только две. Две другие много лет пустовали, и общины, не желая больше оплачивать издержки на их содержание, выставили здания на продажу. Одну из них, Паулускирхе в Пфеффингене, купила вместе со своим партнером по бизнесу Эллен Вайнман.

Как хоронят животных

Работа Эллен Вайнман - погребение животных. Ежегодно она организовывает до 1000 похорон умерших питомцев. Но в здании, где располагается ее компания, для этих целей предусмотрено лишь одно небольшое помещение. Поэтому, когда женщина увидела в интернете объявление о продаже церкви, она приняла решение: небольшое место для богослужений в непосредственной близости - именно то, что нужно. Таким образом, скоро Паулускирхе, построенная в 1955 году, обретет новое предназначение и станет первой подобного рода в Германии: владельцы умерших домашних животных смогут проститься с ними под церковными сводами и при соблюдении соответствующих ритуалов.

Услуги по захоронению умерших домашних животных предлагает не только Эллен Вайнман - таких компаний в округе Альбштадт несколько, и спрос растет с каждым годом. По данным Немецкого общества погребения животных, ежегодно в Германии регистрируется смерть около 1,3 млн домашних кошек и собак. Реальная цифра в разы выше.

Котов, собак, кроликов, грызунов и птиц часто разрешается хоронить в собственном саду Фото: Ralf Hirschberger/picture alliance/dpa

Деятельность профессионалов по погребению животных принципиально не отличается от работы обычного похоронного бюро. Однако пользоваться их услугами не обязательно, поскольку существует несколько вариантов того, как поступить с останками умершего домашнего животного. Накануне панихиды с хозяином животного проводится беседа, чтобы составить представление о природе и характере умершего питомца. На основе этих знаний готовится надгробная речь, которую потом произносят во время панихиды. Также прощание сопровождается медитативной музыкой и соответствующими декорациями. Затем следует кремация в специальном крематории для животных. Если у владельца животного есть собственный сад, то умерший питомец может найти последнее пристанище и там - при соблюдении установленных правил можно хоронить и без кремации. В принципе в округе Альбштадт разрешается захоранивать на своем участке как прах, так и тела небольших домашних животных и птиц. В то же время в других федеральных землях или населенных пунктах это часто запрещено.

Список животных, которым могут быть предоставлены специализированные ритуальные услуги, весьма обширен: от собак и кошек до хомяков, попугаев, карликовых свиней и крыс. Среди клиентов Эллен Вайнман много владельцев лошадей, однако они и в будущем не смогут проститься со своими питомцами в новосозданной церкви, так как она недостаточно велика для этого.

Как ожидается, первые похороны состоятся через несколько месяцев, когда интерьер церкви будет полностью переделан. Но она уже освящена - церемония состоялась 30 июля 2023 года во время последней службы с участием местного пастора. На ней присутствовало около 50 прихожан, которые, как уверяет Эллен Вайнман на своей интернет-страничке, были вполне открыты, что касается новых перспектив использования бывшего церковного здания. В сопровождении духового оркестра из храма торжественно вынесли Библию из алтаря, церковные свечи, посуду для причастия и другие предметы - таким образом церковь перестала быть связана с какой-либо определенной конфессией. В свою очередь новый владелец заверил, что будет стремиться к тому, чтобы двери Паулускирхе в Пфеффингене оставались открытыми для всех людей, а также их питомцев.

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