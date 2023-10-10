На юге Германии установлен памятник коту - любимцу горожан

Жители Меммингена собрали деньги на бронзовый памятник коту Кикко. Животное пользовалось любовью горожан и до своей гибели было нередким гостем местных кафе и магазинчиков.

В Меммингене на юге Германии открыт памятник - кому бы вы думали? Коту. Тому самому домашнему питомцу, который может еще до наступления рассвета одним точным прыжком разбудить хозяина и потребовать еду. Или вспомнить о неприкосновенности личного пространства и выпускать когти при малейшей попытке взять его на руки. Или отправиться гулять сам по себе.

Пушистое животное по кличке Кикко провело в городе в федеральной земле Бавария не один год и за это время завоевало любовь множества его жителей, указала официальная представительница властей Меммингена Александра Вер (Alexandra Wehr). Кот предпочитал уютные уголки и нередко заходил в кафе или магазинчики в поисках расслабленной атмосферы, добавила она.

Кикко удостоился не только собственного сайта в интернете, но и сообщества в Facebook с более чем двумя тысячами пользователей. Мы же предлагаем читателям взглянуть на меммингенского кота под разными углами.

Автор скульптуры - Корнелия Браудер Фото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

Кикко пользовался популярностью у горожан Фото: Stefan Puchner/picture alliance/dpa

В январе котик погиб на шестом году жизни. Его нашли мертвым в городском ручье. После этого была запущена кампания по сбору средств на памятник. Автором бронзовой скульптуры выступила местная жительница, художница Корнелия Брадер (Cornelia Brader).

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