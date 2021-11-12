Почему в Германии запретили ошейники с шипами

В Германии домашние животные защищены законом: существует целый список правил, где перечислены обязанности хозяев. С января 2022 года они стали еще строже. Что поменялось для владельцев собак?

"Даже с нововведениями нельзя сказать, что это надежный всесторонний свод правил для защиты собак, но все-таки это важный шаг в нужном направлении. С точки зрения защиты животных, радует то, что теперь хозяева будут должны больше учитывать потребности собак во время их содержания и разведения", - пояснили в Немецком союзе защитников животных (Deutscher Tierschutzbund) в интервью DW.

Например, по новым правилам щенков необходимо приручить к человеку и обеспечтить животным контакт с другими четвероногими. Кроме того, они должны быть приучены к внешним раздражителям за пределами дома. Так как все это требует времени и особого внимания, заводчик имеет право воспитывать только три помета одновременно. Все эти новые правила введены для того, чтобы щенков не разводили и не выращивали в квартирных условиях. Оставлять собаку на привязи в доме нельзя. С 2023 года это будет касаться и питомцев, которые живут на фермах или считаются сторожевыми собаками.

Обязанности владельцев собак в Германии

Что касается обычных хозяев, для них фактически действуют те же правила: собаку нельзя оставлять одной на целый день, с ней нужно регулярно гулять и предоставлять возможность играть с другими животными. Теперь в Германии категорически запрещены ошейники с шипами и другие предметы, которые могут причинить боль животному. Не важно, используются они в целях дрессировки или нет. Это правило действовало и раньше, но в нем не было конкретики.

С собакой нужно гулять несколько часов в день

Собак нельзя держать взаперти в помещениях, куда хозяин заходит время от времени, чтобы покормить или выпустить ее. С определенного возраста щенков нужно регулярно выгуливать. Заниматься с питомцем нужно ежедневно как минимум по четыре часа, пока ему не исполнится пять месяцев. Это самый важный период для социализации животных. Сколько именно собака должна проводить на улице, зависит от породы, но в среднем речь идет о двух часах в день.

Декоративным собакам - не место на выставках

С этого года на выставках и соревнованиях в Германии нельзя участвовать искусственно выведенным породам собак, у которых есть специфические проблемы со здоровьем. К ним относятся мопсы, французские и английские бульдоги, таксы, чихуахуа и другие. "Наследственные болезни в основном касаются породистых собак, но могут встречаться и у скрещенных пород. Например, окрас тигровых такс обусловлен геном, который вызывает глухоту и проблемы со зрением. При этом все таксы страдают от болезней спины из-за коротких лап", - пояснила Леа Шмиц (Lea Schmitz) из Немецкого союза защитников животных.

Участвовать на выставках мопсам теперь нельзя

Эксперты считают, что этого запрета недостаточно, так как в законе нет конкретики: какие породы можно отнести в эту категорию, и как доказать, что у собаки нет болезней из-за скрещивания.

Как следят за собаками в Германии

Кто контролирует выполнение всех правил? По закону это должно делать ветеринарное ведомство. Но это не означает, что специально обученные люди ездят по квартирам и проверяют, в каких условиях содержится собака. Сотрудники этого учреждения реагируют на жалобы и проверяют подозрительных хозяев, могут выносить предупреждения, выписывать штрафы и даже добиться запрета на содержание животных. А еще все немецкие ветеринары должны внимательно осматривать своих пациентов. Например, если врач заметит странные раны у собаки или услышит от владельца подозрительную информацию, он должен обязательно сообщить об этом.

Зоозащитники уверены, что правила по содержанию собак в Германии можно сделать еще строже, чтобы лучше защитить четвероногих. Например, ввести обязательные курсы для людей, которые впервые хотят завести собаку. Это нужно, чтобы хозяева понимали, что их ждет и не пытались потом избавиться от животного. Не прошел курс - не имеешь права заводить собаку.

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