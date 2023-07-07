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Немцы и отпуск. Особенности коммуникации

Павел Мыльников
40 мин. назад

Половина жителей ФРГ все еще посылает родным и близким классические бумажные открытки из отпуска. А как же мессенджеры?

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Кельнский собор на почтовых открытках
Стенд с открытками в КельнеФото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Около половины жителей Германии во время отпуска шлют своим родным и близким классические бумажные письма или почтовые открытки. Такие данные объединение Bitkom обнародовало в четверг, 6 июля. Интересно, что молодые люди от 16 до 29 лет прибегают к этому способу поделиться яркими впечатлениями так же часто, как и люди в возрасте от 65 лет.

И все же отпускники гораздо чаще выбирают более быстрые средства общения. Почти три четверти опрошенных (73 процента) звонят близким, пользуясь возможностью услышать голос родного человека. Примерно столько же респондентов (70 процентов) посылают любимым приветы с помощью мессенджеров.

Каждый семнадцатый обходится без приветов близким

Менее половины (45 процентов) участников опроса предпочитают использовать для поддержания связи с близкими социальные сети, а видеозвонки пользуются популярностью у 40 процентов. Лишь каждый девятый (11 процентов) шлет привет посредством SMS, а к электронной почте для этой цели прибегают считанные единицы - всего два процента отпускников. В то же время шесть процентов респондентов вообще не связываются с близкими во время отпусков.

Респонденты в возрасте от 16 до 29 лет звонят родным так же часто, как и старшие поколения, указывают в Bitkom. А вот мессенджерами для передачи весточки о себе молодежь пользуется в разы активнее: 82 процента опрошенных - в возрастной группе от 16 до 29 лет, и только треть - среди лиц старше 65 лет.

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