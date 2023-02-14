20 миллионов роз на День святого Валентина

К 14 февраля во Франкфурт-на-Майне из теплых стран было доставлено два десятка миллионов роз. Насколько День святого Валентина популярен среди немцев? Это праздник любви или коммерции?
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Большинство немцев придерживаются романтической традиции и отмечают 14 февраля День влюбленных. Чуть больше половины из них обязательно дарят в этот день своим любимым подарки. Как правило, это цветы, сладости, небольшие презенты стоимостью в пределах 25 евро. Подарки дороже 50 евро делают девять процентов опрошенных, сюда включено и совместное времяпрепровождение типа путешествия или романтического ужина вдвоем. Еще в списке популярных подарков одежда, аксессуары, парфюмерия и украшения. Четыре процента опрошенных заявили, что никому ничего не дарят из соображений экономии, а 16 процентов - потому что одиноки. Вообще игнорируют День святого Валентина 24 процента респондентов. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу Немецких государственных лотерейных компаний.
Лучшим презентом для женщины на День святого Валентина считается персонализированный подарок с индивидуальным признанием в любви: брелок с гравировкой, подушка с принтом, чашка с именем или важной для двоих датой. Очень популярны ювелирные изделия, на которых тоже можно выгравировать слова любви. Но также нужно иметь в виду, что не все женщины увлечены романтикой - некоторые предпочтут более практичный подарок. Мужчины, с большой вероятностью, тоже будут рады "полезным подаркам". Это может быть какой-то инструмент, о котором человек давно мечтает, или дополнение к хобби.
Красная роза - символ любви
С каждым годом становится все больше тех, для кого День святого Валентина ассоциируется не столько с любовью, сколько с коммерцией. Ни для кого не секрет, что производители ювелирных изделий, шоколада, нижнего белья, профессионалы цветочного бизнеса уже за несколько недель до 14 февраля создают у потребителя ажиотажный спрос. Некоторые товары с символикой существенно дорожают. Особенно растут цены на цветы - в частности, на красные розы. Крупный цветок на длинном стебле, который обычно стоит около 1,5 евро, в День святого Валентина может подорожать до 3 - 5 евро, если вообще к вечеру еще будет в продаже.
В этом году к празднику только через аэропорт Франкфурта-на-Майне в Германию ввезли более 20 миллионов роз. Большая часть цветов доставлена из Кении, Эквадора и Замбии. Однако, "чтобы подарить радость, не обязательно, чтобы экзотические красавицы прилетали самолетом из Африки", считает госминистр сельского хозяйства Баварии Михаэла Канибер (Michaela Kaniber). Выступая в Мюнхене, она напомнила, что есть "чудесные, согревающие сердце яркие цветы" местного производства - в букетах или в горшках. Дарить цветы из региона проживания намного экологичнее.
Немного истории
И все же День святого Валентина придумали не продавцы цветов. Истоки этой традиции точно не известны. Предположительно она уходит корнями в христианское почитание мучеников и святых или в древние языческие обычаи.
До нас дошли свидетельства, что святой Валентин почитался еще в Средние века. Но кем именно он был, остается предметом споров. Согласно одной из легенд, праздник получил свое название благодаря христианскому мученику Валентину из города Терни в Италии. Валентин, живший в III веке, был одним из первых христианских проповедников. Однажды, будучи в Риме, он избавил от горба сына оратора Катона. Под впечатлением и в знак благодарности вся семья и некоторые другие жители города, включая сына префекта, приняли христианство. Также рассказывается, что Валентин сочетал браком пары, которым император запретил жениться, и дарил на свадьбу цветы из своего сада. Однако заключение тайных браков привело к тому, что священник был казнен 14 февраля, предположительно в 269 году. Он умер мученической смертью, а позже был канонизирован. Этот День памяти был установлен Папой Геласием I для всей церкви в 496 году. В День святого Валентина часто проводятся религиозные службы, на которых благословляются супружеские пары.
Одинокий - ну и что?
В Германии, как и в любой другой стране, есть люди, которые не дарят и не получают подарки в День влюбленных. Согласно опросу, проведенному онлайн-биржей по поиску партнеров "ElitePartner", почти 23 миллиона немцев, то есть почти каждый третий в возрасте от 18 до 65 лет, не состоит в отношениях и живет один. Многие из них называют себя "убежденными одиночками", свободными от обязательств, и среди них особенно много женщин.
Церкви и религиозные общины регулярно проводят мероприятия, предназначенные для одиноких людей. Создаются специальные сайты с полезной информацией и предложениями, советами по непринужденному знакомству и обсуждениями на сексуальную тематику. Однако эти усилия могут иметь неприятные последствия, потому что многие одинокие люди не хотят, чтобы их выделяли в отдельную группу. В социальных сетях активисты-одиночки призывают к большему взаимопониманию, рассказывают о преимуществах жизни без партнера, о своих насыщенных путешествиях, а также о спокойных рождественских каникулах и Днях святого Валентина.