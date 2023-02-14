Влюбленный Бэнкси, или Нет домашнему насилию!

Художник Бэнкси снова удивил публику. В День влюбленных он представил свою новую работу - "Мэйкап для Дня святого Валентина". Ее цель - поддержать страдающих от домашнего насилия женщин.

Главная героиня новой работы Бэнкси - женщина. Художник символично изобразил ее в образе "типичной" домохозяйки 1950-х годов. У нее короткая стрижка, голубое клетчатое платье, фартук, на руках - желтые резиновые перчатки по локоть. Но интереснее всего ее лицо: у нее выбит зуб и заплыл из-за фингала глаз. При этом женщина улыбается, гладя на зрителя. Улыбается, вероятно, тому, что только что сделала: избавилась от своего обидчика. Она просто "запихала" его в настоящий холодильник (его, кстати, через пару часов после обнаружения граффити увезли на глазах у репортеров), прикрепленный художником к стене дома. Рядом разбросан и другой настоящий мусор, в том числе сломанный стул и разбитая пивная бутылка. Из холодильника все еще торчат две ноги, нарисованные на стене. Но осталось только захлопнуть дверцу - и натертые до блеска туфли тирана исчезнут навсегда вместе с их хозяином... Домашнее насилие продолжает существовать и калечить людей, но граффити дает надежду, что от него можно избавиться.

В Маргейте, городке в графстве Кент на юго-востоке Англии, местные жители накануне видели возле дома с граффити фургон, но не обратили на него особого внимания. И это одна из особенностей Бэнкси - он делает все, чтобы остаться анонимным. О нем известно только то, что ему около 48 лет и что он родом из города Бристоль.

Граффити Бэнкси на разрушенном доме в украинском поселке Бородянка Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/IMAGO

Бэнкси хочет привлечь внимание к социальным проблемам

Своими громкими работами он постоянно привлекает внимание к различным социальным проблемам. Около полугода назад он произвел фурор серией граффити, нарисованных на разрушенных войной домах Украины.

Работы британского мастера пользуются огромным интересом и хорошо продаются, достигая порой рекордных цен. Так, в 2018 году коллекционер из Европы купила на аукционе Sotheby’s знаменитый мотив Бэнкси "Девушка с воздушным шаром" за один миллион фунтов стерлингов (около 1,2 миллиона евро). Однако тут же неожиданно картина была разрезана на узкие полоски механизмом, спрятанным в рамке. А спустя три года это произведение, переименованное в "Love is in the Bin", было продано за 21,8 миллиона евро.

Знаменитая картина Бэнкси "Девушка с воздушным шаром" стоила около 1,2 миллиона евро. Фото: Nils Jorgensen/i Images/imago images

Одна из последних больших акций Бэнкси стартовала пару месяцев назад. Звезда стрит-арта изготовил на продажу 50 оттисков своих работ. Каждый подписал лично, пронумеровал и вмонтировал в деревянные рамки. Свои автографы он "ставил" ножом для пиццы, что сделало каждый из них неповторимым. 5000 фунтов стерлингов (в перерасчете это примерно 5800 евро) плюс налог - стоимость одного экземпляра, причем покупателя определит компьютер, и он сможет заполучить только одну картину. Все вырученные от продажи деньги планируется передать на восстановление Украины.

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