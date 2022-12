Как Бэнкси помогает Украине

"Мы рады возможности предложить художественную трафаретную печать известного британского граффити-художника Бэнкси", - говорится на сайте фонда "Legacy of War" ("Наследие войны"). Эта международная благотворительная организация поддерживает гражданское население в зонах боевых действий. Выручка от продажи работ Бэнкси будет полностью направлена ​​на финансирование гуманитарной помощи, при этом художник берет на себя все расходы, пишет организация.

Уникаты, подписанные ножом для пиццы

Бэнкси сделал 50 оттисков своих работ "для наших друзей" в Украине. Об этом он сообщил уже на своем сайте. Они подписаны им лично вручную, пронумерованы и вмонтированы в деревянные рамки. Художник процарапал на отпечатках своих работ свой автограф ножом для пиццы, что сделало каждую из них уникальной. 5000 фунтов стерлингов (в перерасчете - примерно 5800 евро) плюс налог - такова стоимость одного экземпляра, при этом каждому покупателю предоставляется право купить только одну картину.

Исполнительный директор фонда "Legacy of War" Джайлс Дулей сказал, что вырученные средства будут немедленно использованы для покупки новых машин скорой помощи и вспомогательных транспортных средств. "Они нужны в Донбассе для дальнейшей эвакуации людей с ограниченными возможностями, пожилого населения и пострадавших среди гражданского населения", подчеркнул директор фонда. Генераторы, обогреватели и фонари на солнечных батареях также будут предоставлены населенным пунктам, которым предстоит пережить суровую зиму без электричества.

Как Бэнкси бежал от разъяренной украинской бабушки

Разрушения от войны в Украине Бэнкси увидел собственными глазами в начале ноября. Тогда он оставил свой след в Киеве и его окрестностях новыми граффити.

Помощь благотворительных организаций произвела большое впечатление на уличного художника: "В Украине я видел, как одна из команд фонда "Legacy of War" оказывала медицинскую помощь некоторым очень отчаявшимся людям в разбомбленном здании. Кроме того, она снабдила этих людей обогревателями и питьевой водой. Мне запомнились их дружелюбные лица", - вспоминает Бэнкси.

Сотрудники фонда также одолжили художнику машину скорой помощи, на которой ему удалось спастись от разъяренной украинской бабушки. "Она вызвала полицию, когда поняла, что я разрисовываю стены ее дома. Я думаю, что самое меньшее, что я должен сделать, это собрать достаточно денег, чтобы заменить номерные знаки на машине скорой помощи, которую я заклеймил своим бегством", - не без чувства юмора замечает художник.

Ажиотаж вокруг выставленных на продажу работ

Несмотря на огромный спрос, заинтересованные покупатели все еще могут зарегистрироваться для получения художественных оттисков работ Бэнкси на веб-сайте фонда до 16 декабря. Тех, кто сможет повесить у себя дома уникальное произведение известного уличного художника Бэнкси, прячущего от всего мира свое лицо, выберет компьютерная программа. Ажиотаж вокруг продаваемых работ Бенкси растет с каждым днем из-за их относительно низких цен, считают эксперты.

В 2018 году, например, женщина-коллекционер из Европы купила на аукционе Sotheby’s знаменитый мотив Бэнкси "Девушка с воздушным шаром" за один миллион фунтов стерлингов (около 1,2 миллиона евро). Однако во время аукционакартина была разрезана на узкие полоски с помощью механизма, спрятанного в ее рамке. Уже так сказать уничтоженное произведение искусства, переименованное в "Love is in the Bin", спустя три года было продано за 21,8 миллиона евро!

Бэнкси "Девушка с воздушным шаром" Фото: Nils Jorgensen/i Images/imago images

Это не первый раз, когда Бэнкси жертвует доходы от своих картин на благотворительность. В 2020 году он пожертвовал палестинской больнице в Вифлееме. В разгар пандемии коронавируса он оставил свою работу в одной из больниц города Саутгемптона - в знак благодарности медицинскому персоналу. Позже и эта картина была продана с аукциона для благотворительных целей.

Личность художника, всемирно известного своими социально критическими работами, до сих пор остается загадкой. Известно лишь то, что он из Бристоля, а девиз его жизни - твори добро.

