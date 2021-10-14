Самоуничтожившуюся картину Бэнкси снова продают на аукционе (фотогалерея)

Картина Бэнкси "Любовь в мусорной корзине" снова выставлена на аукцион Sotheby's. В 2018 году ее уже продали там, после чего она внезапно наполовину самоуничтожилась. Эта и другие работы Бэнкси - в фотогалерее DW.
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Бэнкси - самый успешный уличный художник в мире. Но у него нет авторских прав на свои работы. Выставка в Германии пытается добраться до сути феномена.
Покупательница картины Бэнкси "Девочка с шаром" не отказалась от приобретения произведения после его частичного уничтожения. Стоимость порезанного полотна осталась прежней.
Из всего, что уличный художник создал в Германии, граффити "Обнимающая бомбу" было его единственной полностью сохранившейся работой.
В этой галерее DW мы собрали для вас самые яркие берлинские граффити, а также уличные инсталляции. Плюс здесь вы найдете информацию о Музее стрит-арта в Берлине.