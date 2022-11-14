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Граффити Бэнкси в Бородянке
Фото: Ed Ram/Getty Images
МозаикаУкраина

Бэнкси в Украине: граффити и утверждения очевидцев

Анна Неверова
33 мин. назад

Работы знаменитого уличного художника в украинских городах до сих пор обсуждают в соцсетях. Несколько человек заявили, что наблюдали за нанесением одного из граффити.

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Английский художник Бэнкси, граффити которого известны во всем мире, оставил свои работы в украинских населенных пунктах, пострадавших в результате войны, развязанной Россией. Работы активно обсуждают в соцсетях. Фото одного из своих произведений Бэнкси разместил 12 ноября в Instagram с подписью "Бородянка, Украина". На стене разрушенного многоэтажного дома художник изобразил гимнастку, которая делает стойку на руках, опираясь на развалины. Это граффити появилось и на официальном сайте художника.

В Бородянке, а также в Ирпене и Киеве есть и другие граффити, выполненные в стиле Бэнкси. Британское информагентство Press Association (PA) сообщило, что PR-служба художника подтвердила его авторство. Одна из самых обсуждаемых работ - мальчик, бросающий на татами дзюдоиста, в котором некоторые усмотрели Владимира Путина. Министерство обороны Украины опубликовало это изображение в Twitter с подписью "Мы сильнее Давида, они слабее Голиафа. Возможно, Бэнкси".

В Ирпене граффити появилось над дырой в стене здания. На нем спортивная гимнастка в шейном корсете танцует с лентой.

Граффити Бэнкси в Ирпене
Граффити Бэнкси в ИрпенеФото: Ed Ram/Getty Images

Еще одну работу Бэнкси можно увидеть на Майдане Незалежности в Киеве. Художник изобразил там двоих детей, катающихся, как на качели, на противотанковой ловушке.

Граффити Бэнкси на Майдане Незалежности в Киеве
Граффити Бэнкси на Майдане Незалежности в КиевеФото: Banksy/dpa/picture alliance

В сети также есть фото граффити из Украины, где на желтой стене нарисована женщина в халате с противогазом на лице и огнетушителем в руках. Еще один рисунок сделан, как и первое граффити, на стене разрушенной многоэтажки. На нем изображен мужчина, принимающий ванну.

Граффити в Украине, предположительно созданное Бэнкси
Граффити в Украине, предположительно созданное БэнксиФото: Banksy/dpa/picture alliance
Рисунок на стене разрушенной многоэтажки в Украине
Рисунок на стене разрушенной многоэтажки в Украине, предположительно сделанный БэнксиФото: Banksy/dpa/picture alliance

Очевидцы в Украине - о Бэнкси

Одну из своих работ Бэнкси оставил в центре Киева еще в 2011 году. На ней изображена женщина за решеткой, имеющая сходство с Юлией Тимошенко. Личность английского художника по-прежнему остается неизвестной. В достаточной степени подтвержденным считается лишь факт, что он вырос в городе Бристоль в Англии.

Как отмечает немецкое агентство dpa, пребывание Бэнкси в Украине может поспособствовать появлению косвенных доказательств, касающихся его личности. Слухи о том, что знаменитый уличный художник находится в стране, возникли еще до того, как он опубликовал в Instagram граффити из Бородянки. Украинский телеканал "1+1" заявил, что нашел людей, которые видели, как на разрушенный дом наносили изображение. По словам очевидцев, рисунок был сделан 30 октября, работы проводила команда из нескольких человек. Один из очевидцев сообщил в эфире телеканала, что предположительно художником является мужчина в возрасте 45-50 лет.

Украинцы зовут Бэнкси в гости

Украинцы в соцсетях благодарят художника за поддержку. Некоторые подписчики Бэнкси в Instagram приглашают его в гости: "Друг, будешь в Харькове и нужно будет остаться на ночь-две, хоть на неделю, не стесняйся - пиши. Жена в курсе, секреты хранить умеем", "В Полтаве, если что, есть где остановиться, еще и мой батя может на "Фольксвагене" подкинуть к месту нового творения. Кстати, у него универсал, как раз поместится твоя репутация!", "Так уж можешь и в Херсон на арбузы заезжать. Дальняя спальня как раз ничья, постелем".

Однако есть и те, кто считает, что из разрушенных домов не следует делать "музейные экспонаты". "Искусство - это прекрасно. Но здания лучше восстанавливать, а не превращать наше село в музей. Неприятно жить в музее войны. Лучше привлекать средства и делать хорошее современное место. А то одни руины вокруг", - написала одна из подписчиц Бэнкси.

Произведения Бэнкси уходят с аукционов за миллионы

Бэнкси считается самым успешным уличным художником в мире. За последние два десятилетия он стал важной фигурой в мире искусства. Многие даже считают его законным преемником "революционеров" 1960-х Энди Уорхола и The Velvet Underground. Обезьяны и крысы Бэнкси протестуют против войн, капитализма и истеблишмента, осуждают расизм и полицейское насилие, выражают солидарность с беженцами, благодарят неизвестных героев борьбы с коронавируcом и помогают не сойти с ума на карантине. Коммерческий ажиотаж вокруг Бэнкси достиг кульминации в октябре 2019 года, когда на аукционе ушла с молотка за 11 миллионов евро картина "Деградировавший парламент".

В марте 2022 года за 81 тысячу фунтов стерлингов была продана антивоенная картина Бэнкси CND Soldiers, которую он создал 17 лет назад в рамках кампании за ядерное разоружение. Эти деньги художник пообещали направить детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Художник привлекает к себе внимание ироничными графическими комментариями на злобу дня. Вместе с тем он категорически отказывается становиться частью художественного истеблишмента. Британский Университет творческих искусств (University for the Creative Arts) присвоил Бэнкси звание почетного профессора. Однако во время торжественной церемонии кресло уличного художника оставалось пустым.

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