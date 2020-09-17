 Искусство под псевдонимом: кто такой Бэнкси? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.10.2020

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Культура и стиль жизни

Искусство под псевдонимом: кто такой Бэнкси?

Бэнкси - самый успешный уличный художник в мире. Но у него нет авторских прав на свои работы. Выставка в Германии пытается добраться до сути феномена.

Девочка с воздушным шаром Бэнкси

Вопрос этот совсем не новый: кто такой Бэнкси? Мужчина, женщина, коллектив, скрывающийся за этим именем? Несмотря на некоторые якобы известные биографические данные о происхождении и возрасте Бэнкси с некоторой долей уверенности можно говорить только о его творениях. 25 из его работ показывает музей Rosenhang в немецком Вайльбурге на выставке под названием "Who the fuck is Banksy?"

Экспонатами выставки являются главным образом обложки для пластинок с рисунками Бэнкси, которые приобрели культовый статус и пользуются спросом у коллекционеров во всем мире. Среди обложек в музее представлен, в частности, и знаменитый поп-артовский портрет Кейт Мосс для проекта Dirty Funker. Композитор Лутц Фаренкрог-Петерсен (Lutz Fahrenkrog-Petersen) скомпилировал для выставки саундтрек, в котором звучит, в частности, музыка группы из Бристоля, родного города Бэнкси, в состав которой, как говорят, входил художник.

Между мятежом и коммерцией

Также среди экспонатов находится репринт картины "Девочка с воздушным шаром", одного из самых известных полотен Бэнкси. "Девочка с воздушным шаром" вошла в историю как шедевр концептуального искусства, указующий на безумие арт-рынка. На глазах у всех присутствующих сразу после продажи на аукционе в 2018 году полотно было разрезано на лоскутки встроенным в раму шредером. Но только наполовину. Образовавшийся таким образом новый артефакт был тем не менее куплен, подорожал в своей оценочной стоимости вдвое по сравнению с исходником, получил от Бэнкси название "Любовь в мусорном баке" и с 2019 года находится на постоянном хранении в музее в Штутгарте.

Портрет Кейт Мосс в стиле поп-арт

Портрет Кейт Мосс в стиле поп-арт

"В центре внимания стоит не искусство, а личность Бэнкси, - говорит сокуратор выставки Михаэль Шульц (Michael Schulz) в интервью DW. - Кто бы не скрывался за именем Бэнкси, этот феномен надо принимать таким, каков он есть. Бэнкси работает в общественном пространстве и использует простые выразительные средства. Это красноречивое искусство, которое будоражит людей".

За последние два десятилетия уличный художник, привлекший к себе внимание ироничными графическими комментариями на злобу дня и категорически отказывающийся становиться частью художественного истеблишмента, стал тем не менее важной персоной в мире современного искусства. Для многих, даже законным преемником "революционеров" 1960-х Энди Уорхола и Velvet Underground. В 2010 году таинственный "феномен" нагнал еще больше тумана вокруг своей загадочной личности своей режиссерской работой "Выход через сувенирную лавку", замаскированной под документальный фильм, который рассказывает про уличных художников и про самого Бэнкси.

Граффити Бэнкси стали известны во всем мире. Его обезьяны и крысы протестуют против войн, капитализма и истеблишмента, осуждают расизм и полицейское насилие, выражают солидарность с беженцами, благодарят неизвестных героев борьбы с коронавирусной пандемией и помогают не сойти с ума на карантине.

Метатель цветов Бэнкси

"Метатель цветов" Бэнкси

Популярность этого таинственного мятежника дала рост "жуткой коммерции", которую, как уверен Михаэль Шульц, "Бэнкси в глубине души отвергает". Его произведения пользуются спросом и находят сбыт по дорогой цене. Коммерческий ажиотаж вокруг Бэнкси достиг кульминации в октябре 2019 года, когда на аукционе ушла с молотка за 11 миллионов евро картина "Devolved parliament" ("Деградировавший парламент"). Это в семь раз меньше нынешней рекордной цены за произведение живущего художника, но в пять раз больше ее первоначальной оценки.

Бесправный автор

"Copyright is for losers" - "Авторское право - для неудачников" - долгое время это был девиз художника. Однако в 2014 году он зарегистрировал в качестве товарного знака свой известный мотив "Метатель цветов". Но одна британская компания продавала открытки с таким мотивом и подала заявку на аннулирование права на эти товарные знаки - с успехом.

Devolved Parliament Бэнкси

"Devolved Parliament" Бэнкси

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) обосновало это решение тем, что Бэнкси отказался раскрыть свою личность, неоднократно выступал против авторских прав в прошлом и даже использовал чужую собственность в своем творчестве без разрешения - например, при нанесении граффити на стены домов или рекламные щиты. "Я уверен, что он не изменил своих воззрений, - предполагает Михаэль Шульц. - Бэнкси просто не хотел, чтобы кто-то зарабатывал на его работе".

Искусство Бэнкси должно принадлежать всем. В названии выставки "Who the fuck is Banksy" поэтому сквозит мысль, что для искусства собственно без разницы, кто или что такое Бэнкси, что любой из нас мог бы таким или подобным образом заявлять о себе и указывать на социальные проблемы, что любой из нас мог бы быть Бэнкси. Наверное, нет нужды говорить, что большинство из нас вряд ли к этому готово.

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