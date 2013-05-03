 Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 14.10.2021

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Культура и стиль жизни

Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня

Картина Бэнкси "Девочка с шаром" заново продана на аукционе Sotheby's за 18,8 млн евро. В 2018 году ее купили за 1,2 млн евро, после чего она наполовину самоуничтожилась. О ней и других картинах художника - галерея DW.

  • картина Бэнкси Любовь в мусорной корзине перед началом аукциона Sotheby's

    "Любовь в мусорной корзине" снова на аукционе

    На аукционе Sotheby's вновь продана картина Бэнкси "Любовь в мусорной корзине", теперь за 18,8 млн евро. В 2018 году ее под названием "Девочка с воздушным шаром" продали там почти за 1,2 млн евро, и сразу после этого спрятанный в нижней части рамы шредер разрезал половину картины на полоски.

  • Граффити Бэнкси на выставке в Париже Мир Бэнкси в сентябре 2019 года

    Мир Бэнкси

    Бэнкси - один из самых известных уличных художников в мире. Сам он скрывает свою идентичность. Картины или рисунки на бумаге у него появляются редко. Большинство своих работ Бэнкси анонимно распыляет на стенах зданий или руинах. Эти работы не продаются. Именно они становятся достоянием общественности.

  • Картина Бэнкси Game Changer

    "Game Changer": новые супергерои

    Холст "Game Changer", подаренный Бэнкси медикам, c мая 2020 года висел в больнице города Саутгемптона. На ней мальчик играет с куклой-медсестрой, а Супермена и Бэтмена он выбросил в корзину для мусора. 23 марта оригинал был продан на аукционе Christie's за 23 млн долларов, примерно в шесть раз дороже оценочной стоимости. Деньги будут переданы Национальной службе здравоохранения Великобритании.

  • Граффити Бэнкси на стене бывшей тюрьмы в Рединге

    Побег из тюрьмы с пишущей машинкой

    Видео, размещенное в Instagram 4 марта 2021 года, показывает создание граффити на стене бывшей тюрьмы в британском городе Рединге, в которой когда-то сидел писатель Оскар Уайльд. В марте минюст хочет решить судьбу этого здания. Своей картиной Бэнкси предлагает превратить его в место для искусства.

  • Граффити Бэнкси на спасательном судне Луиза Мишель

    Спасательный круг в форме сердца

    Девочка в надувном жилете тянет руку к спасательному кругу в форме сердца. Бэнкси помог купить корабль "Луиза Мишель", раскрасил его и передал немецкой благотворительной организации Sea-Watch. Судно уже спасло 89 беженцев в Средиземном море, сообщила организация. "Мы в восторге от розовой поддержки", - заявили в своем твиттере спасатели.

  • На картине Бэнкси в память об убитом Джордже Флойде от свечи загорается флаг США

    Солидарность с Black Lives Matter

    Художник Бэнкси считает, что не только афроамериканцы должны бороться с расизмом после гибели Джорджа Флойда. Сначала он решил, что ему стоит промолчать и послушать, что скажут сами темнокожие по этому поводу, поделился он в Instagram. Но потом одумался: "Это не их проблема. Это моя проблема". Афроамериканцев подводит "система белых", уверен художник.

  • Граффити Бэнкси в поддержку бездомных

    Для бездомного Санты

    Этот рождественский мурал в Бирмингеме призван привлечь внимание к положению бездомных. Два запряженных оленя тянут за собой городскую скамейку словно сани Санты. На видео, которое Бэнкси опубликовал в Instagram, на скамейке лежал бездомный. Поклонники с восторгом восприняли это социально-критическое произведение искусства. Позже незнакомцы пририсовали оленям красные носы.

  • Картина Бэнкси Деградировавший парламент

    Фарс made in Britain

    Бэнкси не мог предвидеть политического хаоса, в котором до недавнего времени находился британский парламент из-за дебатов о "Брекзите". Еще в 2009 году на огромном холсте (2,8 х 4,5 метра) была создана его картина "Деградировавший парламент". Полотно было продано в 2019 году в Лондоне за 9,8 миллиона фунтов стерлингов (около 11 миллионов евро).

  • Магазин Бэнкси

    Магазин без покупателей

    Семизначная сумма, за которую картина "Деградировавший парламент" была продана ​​на аукционе, вызвала критику. Имя покупателя осталось тайной. Сам Бэнкси опубликовал пост, в котором осудил то, что произведения искусства стали собственностью богатых, а не достоянием общественности. В знак протеста он открыл импровизированный магазин в Лондоне, где можно посмотреть его арт-объекты.

  • Граффити Бэнкси Сын мигранта из Сирии с изображением Стива Джобса

    Сын мигранта из Сирии

    Постоянная тема работ Бэнкси - глобальный хищнический капитализм. На граффити у входа в лагерь беженцев в окрестностях французского Кале изображен покойный основатель концерна Apple Стив Джобс с его легендарным первым компьютером Mac в руке. Отец основателя Apple был родом из Сирии.

  • На граффити Бэнкси мужчина пытается с помощью молотка и зубила удалить одну из звезд на флаге ЕС

    Разлад в ЕС

    Этой работой Бэнкси включился в дискуссию по "Брекзиту" в 2017 году. Высотой в метр она появилась ночью на стене дома недалеко от паромного терминала города Дувра. Мужчина стоит на лестнице и пытается с помощью молотка и зубила удалить одну из звезд на флаге ЕС. В 2019 году картину закрасили в белый цвет.

  • Картина Бэнкси, посвященная израильско-палестинской проблеме

    Израильско-палестинский "обмен ударами"

    В одной из своих работ Бэнкси затронул тему израильско-палестинского конфликта. Напротив разделительного барьера в Вифлееме "в знак ненасильственного сопротивления" Бэнкси открыл в 2017 году отель, апартаменты которого сам расписал. С 2005 года художник создал немало муралов в этом историческом месте. Для туристов даже был создан "Маршрут Бэнкси".

  • Граффити Бэнкси на стене здания начальной школы города Уитчерч

    Война - не детская игра

    Личность всемирно известного художника, работающего под псевдонимом Бэнкси, по сей день остается загадкой. Все, что о нем известно, это то, что он родом из Бристоля на юге Англии. В конце 1990-х он переехал в Лондон и начал наносить свои графические послания на стенах в разных местах. Граффити на стене здания начальной школы города Уитчерч появилось в 2016 году.

  • На стене фраза Я не верю в глобальное потепление

    Глобальное потепление и другие проблемы будущего

    В своем творчестве Бэнкси явный провидец. В граффити он часто обращается к политическим проблемам будущего, таким как, например, глобальное потепление климата. Это послание на стене, которое нельзя было однозначно присвоить Бэнкси, появилось в Лондоне в 2009 году - задолго до того, как президент США Трамп со всей серьезностью так сформулировал свое отношение к этой проблеме.

  • Бэнкси Media at War

    Критика СМИ

    Бэнкси осуждает жестокость средств массовой информации, которые в погоне за сенсацией и редкими кадрами не упускают возможность показать жертв войн, терактов и других трагедий. Полотно "Media at War" (2006), стоимость которого оценивается почти в два млн евро, была показано ​​в лондонской галерее Lazinc в 2018 году.


  • картина Бэнкси Любовь в мусорной корзине перед началом аукциона Sotheby's

    "Любовь в мусорной корзине" снова на аукционе

    На аукционе Sotheby's вновь продана картина Бэнкси "Любовь в мусорной корзине", теперь за 18,8 млн евро. В 2018 году ее под названием "Девочка с воздушным шаром" продали там почти за 1,2 млн евро, и сразу после этого спрятанный в нижней части рамы шредер разрезал половину картины на полоски.

  • Граффити Бэнкси на выставке в Париже Мир Бэнкси в сентябре 2019 года

    Мир Бэнкси

    Бэнкси - один из самых известных уличных художников в мире. Сам он скрывает свою идентичность. Картины или рисунки на бумаге у него появляются редко. Большинство своих работ Бэнкси анонимно распыляет на стенах зданий или руинах. Эти работы не продаются. Именно они становятся достоянием общественности.

  • Картина Бэнкси Game Changer

    "Game Changer": новые супергерои

    Холст "Game Changer", подаренный Бэнкси медикам, c мая 2020 года висел в больнице города Саутгемптона. На ней мальчик играет с куклой-медсестрой, а Супермена и Бэтмена он выбросил в корзину для мусора. 23 марта оригинал был продан на аукционе Christie's за 23 млн долларов, примерно в шесть раз дороже оценочной стоимости. Деньги будут переданы Национальной службе здравоохранения Великобритании.

  • Граффити Бэнкси на стене бывшей тюрьмы в Рединге

    Побег из тюрьмы с пишущей машинкой

    Видео, размещенное в Instagram 4 марта 2021 года, показывает создание граффити на стене бывшей тюрьмы в британском городе Рединге, в которой когда-то сидел писатель Оскар Уайльд. В марте минюст хочет решить судьбу этого здания. Своей картиной Бэнкси предлагает превратить его в место для искусства.

  • Граффити Бэнкси на спасательном судне Луиза Мишель

    Спасательный круг в форме сердца

    Девочка в надувном жилете тянет руку к спасательному кругу в форме сердца. Бэнкси помог купить корабль "Луиза Мишель", раскрасил его и передал немецкой благотворительной организации Sea-Watch. Судно уже спасло 89 беженцев в Средиземном море, сообщила организация. "Мы в восторге от розовой поддержки", - заявили в своем твиттере спасатели.

  • На картине Бэнкси в память об убитом Джордже Флойде от свечи загорается флаг США

    Солидарность с Black Lives Matter

    Художник Бэнкси считает, что не только афроамериканцы должны бороться с расизмом после гибели Джорджа Флойда. Сначала он решил, что ему стоит промолчать и послушать, что скажут сами темнокожие по этому поводу, поделился он в Instagram. Но потом одумался: "Это не их проблема. Это моя проблема". Афроамериканцев подводит "система белых", уверен художник.

  • Граффити Бэнкси в поддержку бездомных

    Для бездомного Санты

    Этот рождественский мурал в Бирмингеме призван привлечь внимание к положению бездомных. Два запряженных оленя тянут за собой городскую скамейку словно сани Санты. На видео, которое Бэнкси опубликовал в Instagram, на скамейке лежал бездомный. Поклонники с восторгом восприняли это социально-критическое произведение искусства. Позже незнакомцы пририсовали оленям красные носы.

  • Картина Бэнкси Деградировавший парламент

    Фарс made in Britain

    Бэнкси не мог предвидеть политического хаоса, в котором до недавнего времени находился британский парламент из-за дебатов о "Брекзите". Еще в 2009 году на огромном холсте (2,8 х 4,5 метра) была создана его картина "Деградировавший парламент". Полотно было продано в 2019 году в Лондоне за 9,8 миллиона фунтов стерлингов (около 11 миллионов евро).

  • Магазин Бэнкси

    Магазин без покупателей

    Семизначная сумма, за которую картина "Деградировавший парламент" была продана ​​на аукционе, вызвала критику. Имя покупателя осталось тайной. Сам Бэнкси опубликовал пост, в котором осудил то, что произведения искусства стали собственностью богатых, а не достоянием общественности. В знак протеста он открыл импровизированный магазин в Лондоне, где можно посмотреть его арт-объекты.

  • Граффити Бэнкси Сын мигранта из Сирии с изображением Стива Джобса

    Сын мигранта из Сирии

    Постоянная тема работ Бэнкси - глобальный хищнический капитализм. На граффити у входа в лагерь беженцев в окрестностях французского Кале изображен покойный основатель концерна Apple Стив Джобс с его легендарным первым компьютером Mac в руке. Отец основателя Apple был родом из Сирии.

  • На граффити Бэнкси мужчина пытается с помощью молотка и зубила удалить одну из звезд на флаге ЕС

    Разлад в ЕС

    Этой работой Бэнкси включился в дискуссию по "Брекзиту" в 2017 году. Высотой в метр она появилась ночью на стене дома недалеко от паромного терминала города Дувра. Мужчина стоит на лестнице и пытается с помощью молотка и зубила удалить одну из звезд на флаге ЕС. В 2019 году картину закрасили в белый цвет.

  • Картина Бэнкси, посвященная израильско-палестинской проблеме

    Израильско-палестинский "обмен ударами"

    В одной из своих работ Бэнкси затронул тему израильско-палестинского конфликта. Напротив разделительного барьера в Вифлееме "в знак ненасильственного сопротивления" Бэнкси открыл в 2017 году отель, апартаменты которого сам расписал. С 2005 года художник создал немало муралов в этом историческом месте. Для туристов даже был создан "Маршрут Бэнкси".

  • Граффити Бэнкси на стене здания начальной школы города Уитчерч

    Война - не детская игра

    Личность всемирно известного художника, работающего под псевдонимом Бэнкси, по сей день остается загадкой. Все, что о нем известно, это то, что он родом из Бристоля на юге Англии. В конце 1990-х он переехал в Лондон и начал наносить свои графические послания на стенах в разных местах. Граффити на стене здания начальной школы города Уитчерч появилось в 2016 году.

  • На стене фраза Я не верю в глобальное потепление

    Глобальное потепление и другие проблемы будущего

    В своем творчестве Бэнкси явный провидец. В граффити он часто обращается к политическим проблемам будущего, таким как, например, глобальное потепление климата. Это послание на стене, которое нельзя было однозначно присвоить Бэнкси, появилось в Лондоне в 2009 году - задолго до того, как президент США Трамп со всей серьезностью так сформулировал свое отношение к этой проблеме.

  • Бэнкси Media at War

    Критика СМИ

    Бэнкси осуждает жестокость средств массовой информации, которые в погоне за сенсацией и редкими кадрами не упускают возможность показать жертв войн, терактов и других трагедий. Полотно "Media at War" (2006), стоимость которого оценивается почти в два млн евро, была показано ​​в лондонской галерее Lazinc в 2018 году.


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