Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня

Солидарность с Black Lives Matter

Художник Бэнкси считает, что не только афроамериканцы должны бороться с расизмом после гибели Джорджа Флойда. Сначала он решил, что ему стоит промолчать и послушать, что скажут сами темнокожие по этому поводу, поделился он в Instagram. Но потом одумался: "Это не их проблема. Это моя проблема". Афроамериканцев подводит "система белых", уверен художник.