Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня

Картина Бэнкси "Девочка с шаром" заново продана на аукционе Sotheby's за 18,8 млн евро. В 2018 году ее купили за 1,2 млн евро, после чего она наполовину самоуничтожилась. О ней и других картинах художника - галерея DW.
"Любовь в мусорной корзине" снова на аукционе
На аукционе Sotheby's вновь продана картина Бэнкси "Любовь в мусорной корзине", теперь за 18,8 млн евро. В 2018 году ее под названием "Девочка с воздушным шаром" продали там почти за 1,2 млн евро, и сразу после этого спрятанный в нижней части рамы шредер разрезал половину картины на полоски.
Мир Бэнкси
Бэнкси - один из самых известных уличных художников в мире. Сам он скрывает свою идентичность. Картины или рисунки на бумаге у него появляются редко. Большинство своих работ Бэнкси анонимно распыляет на стенах зданий или руинах. Эти работы не продаются. Именно они становятся достоянием общественности.
"Game Changer": новые супергерои
Холст "Game Changer", подаренный Бэнкси медикам, c мая 2020 года висел в больнице города Саутгемптона. На ней мальчик играет с куклой-медсестрой, а Супермена и Бэтмена он выбросил в корзину для мусора. 23 марта оригинал был продан на аукционе Christie's за 23 млн долларов, примерно в шесть раз дороже оценочной стоимости. Деньги будут переданы Национальной службе здравоохранения Великобритании.
Побег из тюрьмы с пишущей машинкой
Видео, размещенное в Instagram 4 марта 2021 года, показывает создание граффити на стене бывшей тюрьмы в британском городе Рединге, в которой когда-то сидел писатель Оскар Уайльд. В марте минюст хочет решить судьбу этого здания. Своей картиной Бэнкси предлагает превратить его в место для искусства.
Спасательный круг в форме сердца
Девочка в надувном жилете тянет руку к спасательному кругу в форме сердца. Бэнкси помог купить корабль "Луиза Мишель", раскрасил его и передал немецкой благотворительной организации Sea-Watch. Судно уже спасло 89 беженцев в Средиземном море, сообщила организация. "Мы в восторге от розовой поддержки", - заявили в своем твиттере спасатели.
Солидарность с Black Lives Matter
Художник Бэнкси считает, что не только афроамериканцы должны бороться с расизмом после гибели Джорджа Флойда. Сначала он решил, что ему стоит промолчать и послушать, что скажут сами темнокожие по этому поводу, поделился он в Instagram. Но потом одумался: "Это не их проблема. Это моя проблема". Афроамериканцев подводит "система белых", уверен художник.
Для бездомного Санты
Этот рождественский мурал в Бирмингеме призван привлечь внимание к положению бездомных. Два запряженных оленя тянут за собой городскую скамейку словно сани Санты. На видео, которое Бэнкси опубликовал в Instagram, на скамейке лежал бездомный. Поклонники с восторгом восприняли это социально-критическое произведение искусства. Позже незнакомцы пририсовали оленям красные носы.
Фарс made in Britain
Бэнкси не мог предвидеть политического хаоса, в котором до недавнего времени находился британский парламент из-за дебатов о "Брекзите". Еще в 2009 году на огромном холсте (2,8 х 4,5 метра) была создана его картина "Деградировавший парламент". Полотно было продано в 2019 году в Лондоне за 9,8 миллиона фунтов стерлингов (около 11 миллионов евро).
Магазин без покупателей
Семизначная сумма, за которую картина "Деградировавший парламент" была продана на аукционе, вызвала критику. Имя покупателя осталось тайной. Сам Бэнкси опубликовал пост, в котором осудил то, что произведения искусства стали собственностью богатых, а не достоянием общественности. В знак протеста он открыл импровизированный магазин в Лондоне, где можно посмотреть его арт-объекты.
Сын мигранта из Сирии
Постоянная тема работ Бэнкси - глобальный хищнический капитализм. На граффити у входа в лагерь беженцев в окрестностях французского Кале изображен покойный основатель концерна Apple Стив Джобс с его легендарным первым компьютером Mac в руке. Отец основателя Apple был родом из Сирии.
Разлад в ЕС
Этой работой Бэнкси включился в дискуссию по "Брекзиту" в 2017 году. Высотой в метр она появилась ночью на стене дома недалеко от паромного терминала города Дувра. Мужчина стоит на лестнице и пытается с помощью молотка и зубила удалить одну из звезд на флаге ЕС. В 2019 году картину закрасили в белый цвет.
Израильско-палестинский "обмен ударами"
В одной из своих работ Бэнкси затронул тему израильско-палестинского конфликта. Напротив разделительного барьера в Вифлееме "в знак ненасильственного сопротивления" Бэнкси открыл в 2017 году отель, апартаменты которого сам расписал. С 2005 года художник создал немало муралов в этом историческом месте. Для туристов даже был создан "Маршрут Бэнкси".
Война - не детская игра
Личность всемирно известного художника, работающего под псевдонимом Бэнкси, по сей день остается загадкой. Все, что о нем известно, это то, что он родом из Бристоля на юге Англии. В конце 1990-х он переехал в Лондон и начал наносить свои графические послания на стенах в разных местах. Граффити на стене здания начальной школы города Уитчерч появилось в 2016 году.
Глобальное потепление и другие проблемы будущего
В своем творчестве Бэнкси явный провидец. В граффити он часто обращается к политическим проблемам будущего, таким как, например, глобальное потепление климата. Это послание на стене, которое нельзя было однозначно присвоить Бэнкси, появилось в Лондоне в 2009 году - задолго до того, как президент США Трамп со всей серьезностью так сформулировал свое отношение к этой проблеме.
Критика СМИ
Бэнкси осуждает жестокость средств массовой информации, которые в погоне за сенсацией и редкими кадрами не упускают возможность показать жертв войн, терактов и других трагедий. Полотно "Media at War" (2006), стоимость которого оценивается почти в два млн евро, была показано в лондонской галерее Lazinc в 2018 году.
"Любовь в мусорной корзине" снова на аукционе
На аукционе Sotheby's вновь продана картина Бэнкси "Любовь в мусорной корзине", теперь за 18,8 млн евро. В 2018 году ее под названием "Девочка с воздушным шаром" продали там почти за 1,2 млн евро, и сразу после этого спрятанный в нижней части рамы шредер разрезал половину картины на полоски.
Мир Бэнкси
Бэнкси - один из самых известных уличных художников в мире. Сам он скрывает свою идентичность. Картины или рисунки на бумаге у него появляются редко. Большинство своих работ Бэнкси анонимно распыляет на стенах зданий или руинах. Эти работы не продаются. Именно они становятся достоянием общественности.
"Game Changer": новые супергерои
Холст "Game Changer", подаренный Бэнкси медикам, c мая 2020 года висел в больнице города Саутгемптона. На ней мальчик играет с куклой-медсестрой, а Супермена и Бэтмена он выбросил в корзину для мусора. 23 марта оригинал был продан на аукционе Christie's за 23 млн долларов, примерно в шесть раз дороже оценочной стоимости. Деньги будут переданы Национальной службе здравоохранения Великобритании.
Побег из тюрьмы с пишущей машинкой
Видео, размещенное в Instagram 4 марта 2021 года, показывает создание граффити на стене бывшей тюрьмы в британском городе Рединге, в которой когда-то сидел писатель Оскар Уайльд. В марте минюст хочет решить судьбу этого здания. Своей картиной Бэнкси предлагает превратить его в место для искусства.
Спасательный круг в форме сердца
Девочка в надувном жилете тянет руку к спасательному кругу в форме сердца. Бэнкси помог купить корабль "Луиза Мишель", раскрасил его и передал немецкой благотворительной организации Sea-Watch. Судно уже спасло 89 беженцев в Средиземном море, сообщила организация. "Мы в восторге от розовой поддержки", - заявили в своем твиттере спасатели.
Солидарность с Black Lives Matter
Художник Бэнкси считает, что не только афроамериканцы должны бороться с расизмом после гибели Джорджа Флойда. Сначала он решил, что ему стоит промолчать и послушать, что скажут сами темнокожие по этому поводу, поделился он в Instagram. Но потом одумался: "Это не их проблема. Это моя проблема". Афроамериканцев подводит "система белых", уверен художник.
Для бездомного Санты
Этот рождественский мурал в Бирмингеме призван привлечь внимание к положению бездомных. Два запряженных оленя тянут за собой городскую скамейку словно сани Санты. На видео, которое Бэнкси опубликовал в Instagram, на скамейке лежал бездомный. Поклонники с восторгом восприняли это социально-критическое произведение искусства. Позже незнакомцы пририсовали оленям красные носы.
Фарс made in Britain
Бэнкси не мог предвидеть политического хаоса, в котором до недавнего времени находился британский парламент из-за дебатов о "Брекзите". Еще в 2009 году на огромном холсте (2,8 х 4,5 метра) была создана его картина "Деградировавший парламент". Полотно было продано в 2019 году в Лондоне за 9,8 миллиона фунтов стерлингов (около 11 миллионов евро).
Магазин без покупателей
Семизначная сумма, за которую картина "Деградировавший парламент" была продана на аукционе, вызвала критику. Имя покупателя осталось тайной. Сам Бэнкси опубликовал пост, в котором осудил то, что произведения искусства стали собственностью богатых, а не достоянием общественности. В знак протеста он открыл импровизированный магазин в Лондоне, где можно посмотреть его арт-объекты.
Сын мигранта из Сирии
Постоянная тема работ Бэнкси - глобальный хищнический капитализм. На граффити у входа в лагерь беженцев в окрестностях французского Кале изображен покойный основатель концерна Apple Стив Джобс с его легендарным первым компьютером Mac в руке. Отец основателя Apple был родом из Сирии.
Разлад в ЕС
Этой работой Бэнкси включился в дискуссию по "Брекзиту" в 2017 году. Высотой в метр она появилась ночью на стене дома недалеко от паромного терминала города Дувра. Мужчина стоит на лестнице и пытается с помощью молотка и зубила удалить одну из звезд на флаге ЕС. В 2019 году картину закрасили в белый цвет.
Израильско-палестинский "обмен ударами"
В одной из своих работ Бэнкси затронул тему израильско-палестинского конфликта. Напротив разделительного барьера в Вифлееме "в знак ненасильственного сопротивления" Бэнкси открыл в 2017 году отель, апартаменты которого сам расписал. С 2005 года художник создал немало муралов в этом историческом месте. Для туристов даже был создан "Маршрут Бэнкси".
Война - не детская игра
Личность всемирно известного художника, работающего под псевдонимом Бэнкси, по сей день остается загадкой. Все, что о нем известно, это то, что он родом из Бристоля на юге Англии. В конце 1990-х он переехал в Лондон и начал наносить свои графические послания на стенах в разных местах. Граффити на стене здания начальной школы города Уитчерч появилось в 2016 году.
Глобальное потепление и другие проблемы будущего
В своем творчестве Бэнкси явный провидец. В граффити он часто обращается к политическим проблемам будущего, таким как, например, глобальное потепление климата. Это послание на стене, которое нельзя было однозначно присвоить Бэнкси, появилось в Лондоне в 2009 году - задолго до того, как президент США Трамп со всей серьезностью так сформулировал свое отношение к этой проблеме.
Критика СМИ
Бэнкси осуждает жестокость средств массовой информации, которые в погоне за сенсацией и редкими кадрами не упускают возможность показать жертв войн, терактов и других трагедий. Полотно "Media at War" (2006), стоимость которого оценивается почти в два млн евро, была показано в лондонской галерее Lazinc в 2018 году.