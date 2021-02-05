 Починить, а не заменить: может ли смартфон быть экологичным | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.10.2021

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Культура и стиль жизни

Починить, а не заменить: может ли смартфон быть экологичным

Мобильные телефоны оказывают огромное влияние на экологию. Компания Fairphone пытается изменить ситуацию к лучшему. Недавно она выпустила очередную эконовинку. Но насколько эко-френдли может быть смартфон?

Компания Fairphone использует принцип модульной конструкции при производстве смартфонов

Компания Fairphone использует принцип модульной конструкции при производстве смартфонов

Вес средних смартфонов не превышает 200 граммов. Но несмотря на их внешнюю миниатюрность, устройства оказывают значительное влияние на экологию. Один только производственный процесс связан с выпуском от 40 до 80 кг углекислого газа. После нескольких лет службы гаджеты обычно отправляются на свалку. Для Европы и всего мира это большая проблема: каждый год регистрируется новый рекорд по количеству электронного мусора. В 2019 году эта цифра достигла почти 54 млн тонн, а в ближайшие десять лет объем таких отходов увеличится еще на 20 млн тонн. К тому же смартфоны содержат токсичные вещества и драгоценные металлы, которые нужно извлекать из устройств. Стандартной технологии по их извлечению и переработке не существует.

Что такое Fairphone?

Пока ведущие производители смартфонов продолжают выпускать новинки, заставляя скорее отказываться от старых моделей, несколько компаний пытаются отказаться от этой традиции. Разработчики Fairphone из Нидерландов утверждают, что ставят на первое место "людей и экологию". Их последняя модель представляет собой модульную конструкцию с большим сроком службы. Это означает, что если отдельные компоненты сломаются или устареют, их можно будет заменить. В этом и отличие Fairphone от большинства других смартфонов, которые в случае поломки часто приходится менять полностью. Но насколько эта технология соответствует экостандартам?

Смартфон компании Google

В большинстве современных смартфонов сложно заменить отдельные компоненты

В отчете  компании за 2017 год сказано, что только 30% материалов, используемых в Fairphone 2, могут быть переработаны. В новой модели Fairphone 3 около половины деталей телефона могут быть переработаны. Сравнить этот показатель с другими фирмами невозможно: данные о возможности переработки компонентов - закрытая информация для популярных производителей.

Fairphone нередко упрекают в отсутствии плана декарбонизации. Директор по инновациям Моника Лемперс заявила DW, что компания находится в процессе его разработки. Но при этом Fairphone может похвастаться сокращением выброса углекислого газа за счет увеличения срока службы смартфонов. "Мы подсчитали, что если мы установим целевой срок службы в четыре с половиной года, это снизит углеродный след телефона на 30 процентов", - подчеркнула Лемперс.

Ремонт смартфона - это экологично

Еще один важный аспект -пригодность смартфона для ремонта. В рейтинге американской платформы iFixit, которая учит потребителей чинить свои устройства самостоятельно, Fairphone получил 10 из 10 баллов. Для сравнения iPhone 12  досталось только шесть баллов.

Моника Лемперс отметила, что по предварительным результатам Fairphone 3 можно использовать в среднем до пяти лет, что превышает срок службы обычного смартфона почти в два раза. "Это может иметь огромный эффект", - считает Маттиас Хьюскен, управляющий директор iFixit. "Замена телефона не каждые два-три года, а раз в пять или десять лет положительно скажется на экологии", - уверен он.

Слишком стар, чтобы быть инновационным?

Но несмотря на все благие намерения, планы Fairphone кажутся не столь дальновидными. Fairphone работают на операционной системе Android. Периодически Android обновляет систему для улучшения ее
функциональности, и тогда ее вариант, установленный на смартфонах Fairphones, устаревает. Компания, в свою очередь, снижает частоту обновлений на своих телефонах, но проблема в том, что для работы некоторых приложений необходима последняя версия Android. 

Детали телефонов

Без обновления операционных систем смартфоны быстро устаревают

"Если без последних обновлений вы не сможете безопасно осуществлять свои мобильные банковские операции на смартфоне, вы, скорее всего, замените его, даже если он работает нормально - ведь вам нужен телефон, который, в первую очередь, будет безопасным и современным", - считает Маттиас Хьюскен.

Однако цель Fairphone - не конкурировать с основными производителями смартфонов. "Мы хотим сделать современную промышленность экологически ответственной", - отметили в компании.

Возможен ли вообще эко-френдли телефон?

Fairphone не единственная компания, которая создает экологичные смартфоны. Немецкая фирма German Shiftphone также использует принцип модульной конструкции при производстве мобильных телефонов. За это они даже получили премию German Sustainability Award в 2021 году. Но насколько реально создать полностью экологичный телефон?

"Я думаю, что достичь нулевого воздействия на окружающую среду будет непросто. Сейчас речь идет о том, чтобы подойти к этому показателю максимально близко", - считает Лофти Белхир, профессор канадского Университета Макмастера и соавтор исследования 2017 года, посвященного количественной оценке углеродного влияния гаджетов.

Экологичный смартфон, отмечает ученый, возможно создать только при условии, что все звенья производственной цепочки будут совпадать. В случае с Fairphone это будет означать что и Google, и компании-производители комплектующих, должны иметь нулевой углеродный след. "Какой благородной ни была бы цель и какими бы современными - средства для ее достижения, успеха в этом случае в одиночку достичь не удастся", - верен Лофти Белхир.

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    Автор: Дирк Кауфманн, Илья Коваль


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