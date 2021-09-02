 Солнечная энергетика для малины. Как это работает? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.09.2021

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Культура и стиль жизни

Солнечная энергетика для малины. Как это работает?

Солнечные панели помогают фермерам повысить урожай. Показываем, как именно это происходит.

  • Фабиан Картхаус (Fabian Karthaus) пять лет назад перенял фермерское хозяйство от своего отца

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Фабиан Картхаус (Fabian Karthaus) пять лет назад перенял фермерское хозяйство от своего отца. Первые солнечные батареи появились на амбаре, когда Фабиан еще был подростком. Сегодня немецкий фермер из Падерборна вовсю использует солнечную энергию - не только для производства электричества, но и для выращивания черники и малины.

  • 33-летний фермер

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Прокормить семью только за счет урожая с 80 гектаров будет сложно, понял 33-летний фермер. Аномальная жара и засуха в последние годы уже приводили к серьезным потерям урожая. Поэтому Фабиан с женой решили воспользоваться технологией двойного использования земель, когда солнечные электростанции располагают над полем.

  • Пока площадь солнечных плантаций составляет примерно 0,4 гектара

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Тень от солнечных батарей позволяет сохранить влажность. Как отмечает немецкий фермер, испарение влаги на таких участках составляет примерно четверть от объемов в открытом поле. Пока площадь "солнечных плантаций" - примерно 0,4 гектара, но Фабиан хочет увеличить ее до 10 гектаров. Правда, реализовать этот план пока не так просто: на пути фермеров в Германии стоят бюрократические барьеры.

  • Солнечные батареи

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Солнечные батареи помогают не только увеличить объемы урожая, но и накопить электроэнергию, которую Фабиан использует в своем же хозяйстве, а также продает. Весь комплекс солнечных батарей на ферме вырабатывает в год примерно 640 тысяч киловатт-часов, что хватило бы на 160 домашних хозяйства. За киловатт-час Фабиан получает примерно шесть центов.

  • Солнечные панели

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Солнечные электростанции могут стать альтернативой парниковым установкам. Парники из пластика недолговечны. Укрывать сельскохозяйственные культуры не пленкой, а солнечными панелями, конечно, существенно дороже, но зато имеет больше смысла с точки зрения экологии. Солнечные парники прослужат несколько десятилетий.

  • Ферма в Нидерландах

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Так выращивают ягоды в Нидерландах. На смену устаревшим парникам уже пришли новые установки.

  • Установки стоят в третьей по величине в мире пустыне Гоби

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Наиболее широко солнечные электростанции используются в сельском хозяйстве в Азии. Пальма первенства - у Китая. Вот такие установки стоят в третьей по величине в мире пустыне Гоби. Их общая протяженность достигает 20 квадратных километров. 1000 мегаватт вырабатывают солнечные батареи в этой пустыне. А под их тенью выращиваются и сельскохозяйственные культуры.

  • А эта плантация расположена в северных провинциях Китая

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    А эта плантация расположена в северных провинциях Китая. Площадь - примерно 10 гектаров. Выращивают тут в основном злаковые культуры. А сами панели и другие комплектующие производят по соседству.

  • Фермеры в Руанде

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Энергию, выработанную благодаря фотоэлектрическим системам, можно использовать, не уходя далеко с поля - как, например, делает вот эта женщина в Руанде. Мобильная установка дает энергию для работы насосов и орошения полей.

  • Солнечные батареи в сельском хозяйстве устанавливают и таким образом - вертикально

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Солнечные батареи в сельском хозяйстве устанавливают и таким образом - вертикально. Это экономит место, а по эффективности сбора электроэнергии не уступает горизонтальным установкам. При таком расположении панелей в поле может работать и тяжелая техника.

    Автор: Геро Рютер, Марина Борисова


  • Фабиан Картхаус (Fabian Karthaus) пять лет назад перенял фермерское хозяйство от своего отца

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Фабиан Картхаус (Fabian Karthaus) пять лет назад перенял фермерское хозяйство от своего отца. Первые солнечные батареи появились на амбаре, когда Фабиан еще был подростком. Сегодня немецкий фермер из Падерборна вовсю использует солнечную энергию - не только для производства электричества, но и для выращивания черники и малины.

  • 33-летний фермер

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Прокормить семью только за счет урожая с 80 гектаров будет сложно, понял 33-летний фермер. Аномальная жара и засуха в последние годы уже приводили к серьезным потерям урожая. Поэтому Фабиан с женой решили воспользоваться технологией двойного использования земель, когда солнечные электростанции располагают над полем.

  • Пока площадь солнечных плантаций составляет примерно 0,4 гектара

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Тень от солнечных батарей позволяет сохранить влажность. Как отмечает немецкий фермер, испарение влаги на таких участках составляет примерно четверть от объемов в открытом поле. Пока площадь "солнечных плантаций" - примерно 0,4 гектара, но Фабиан хочет увеличить ее до 10 гектаров. Правда, реализовать этот план пока не так просто: на пути фермеров в Германии стоят бюрократические барьеры.

  • Солнечные батареи

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Солнечные батареи помогают не только увеличить объемы урожая, но и накопить электроэнергию, которую Фабиан использует в своем же хозяйстве, а также продает. Весь комплекс солнечных батарей на ферме вырабатывает в год примерно 640 тысяч киловатт-часов, что хватило бы на 160 домашних хозяйства. За киловатт-час Фабиан получает примерно шесть центов.

  • Солнечные панели

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Солнечные электростанции могут стать альтернативой парниковым установкам. Парники из пластика недолговечны. Укрывать сельскохозяйственные культуры не пленкой, а солнечными панелями, конечно, существенно дороже, но зато имеет больше смысла с точки зрения экологии. Солнечные парники прослужат несколько десятилетий.

  • Ферма в Нидерландах

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Так выращивают ягоды в Нидерландах. На смену устаревшим парникам уже пришли новые установки.

  • Установки стоят в третьей по величине в мире пустыне Гоби

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Наиболее широко солнечные электростанции используются в сельском хозяйстве в Азии. Пальма первенства - у Китая. Вот такие установки стоят в третьей по величине в мире пустыне Гоби. Их общая протяженность достигает 20 квадратных километров. 1000 мегаватт вырабатывают солнечные батареи в этой пустыне. А под их тенью выращиваются и сельскохозяйственные культуры.

  • А эта плантация расположена в северных провинциях Китая

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    А эта плантация расположена в северных провинциях Китая. Площадь - примерно 10 гектаров. Выращивают тут в основном злаковые культуры. А сами панели и другие комплектующие производят по соседству.

  • Фермеры в Руанде

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Энергию, выработанную благодаря фотоэлектрическим системам, можно использовать, не уходя далеко с поля - как, например, делает вот эта женщина в Руанде. Мобильная установка дает энергию для работы насосов и орошения полей.

  • Солнечные батареи в сельском хозяйстве устанавливают и таким образом - вертикально

    Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

    Солнечные батареи в сельском хозяйстве устанавливают и таким образом - вертикально. Это экономит место, а по эффективности сбора электроэнергии не уступает горизонтальным установкам. При таком расположении панелей в поле может работать и тяжелая техника.

    Автор: Геро Рютер, Марина Борисова


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