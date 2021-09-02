Солнечная энергетика для малины. Как это работает?

Солнечная энергетика в сельском хозяйстве

Фабиан Картхаус (Fabian Karthaus) пять лет назад перенял фермерское хозяйство от своего отца. Первые солнечные батареи появились на амбаре, когда Фабиан еще был подростком. Сегодня немецкий фермер из Падерборна вовсю использует солнечную энергию - не только для производства электричества, но и для выращивания черники и малины.