 Что нужно знать, покупая новую модель смартфона | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.02.2021

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Культура и стиль жизни

Что нужно знать, покупая новую модель смартфона

В погоне за новыми моделями смартфона или планшета потребители забывают про экологию. А что если изменить модель потребления на аренду электротехники?

Девушка со смартфоном

Ежегодно в продажу поступают более усовершенствованные ноутбуки, планшеты и смартфоны, а потребители стремятся приобрести новейшие модели с самыми передовыми функциями. Но что происходит со старыми приборами? Они пополняют свалки электронных отходов по всему миру.

В 2019 году было зарегистрировано рекордное количество таких отходов - 53,6 миллиона тонн. Эти цифры приводятся в последнем докладе об утилизации электронных приборов в разных странах мира "Global E-Waste Monitor", одним из инициаторов которого является Университет ООН (УООН). Но это еще не все: по прогнозам экспертов, к концу нынешнего десятилетия объем электронных отходов увеличится до 74 миллионов тонн в год.

Помимо огромного количества мусора на свалках, электротехника часто содержит токсичные химические вещества, например, такие как ртуть. Они не только загрязняют атмосферу, но и чрезвычайно опасны для окружающей среды. 

Дымящаяся свалка электроприборов в Гане

На свалке электроприборов в Гане

Несмотря на то, что и производители, и потребители осознают серьезность проблемы, пока это не приводит к ее решению. "Хотя потребители часто и говорят, что они выступают и поддерживают переработку вторсырья, их действия часто расходятся со словами", - подчеркивает Лаура Келли, руководитель отдела "Shaping Sustainable Markets Group" Международного института окружающей среды и развития (IIED) в Лондоне.

Поэтому некоторые эксперты призывают к пересмотру бизнес-моделей производителей. "Нам срочно нужны инновации, создающие возможность для переработки и повторного использования уже существующей электротехники", - считает Рюдигер Кюр (Rüdiger Kühr), руководитель Программы устойчивых циклов при университете ООН и один из авторов доклада "Global E-Waste Monitor". 

Рюдигер Кюр уверен в том, что необходимо "дематериализовать" электронную промышленность. Вместо того, чтобы покупать и владеть новейшими технологиями, мы должны в будущем перейти на другую модель - аренду. 

Ресайклинг - дело самих производителей? 

Если бы большая часть электронных товаров оставалась в собственности производителей, то они могли бы заниматься и их переработкой, используя старые материалы непосредственно в новых продуктах, потребители часто понятия не имеют, как правильно утилизировать старые электрические приборы.

В 2019 году с соблюдением экологических стандартов было утилизировано только 17,4 процента электроприборов, отслуживших свой век. Большинство из них попадает на заводы по ресайклингу, которые работают независимо от производителей. Поскольку электронные отходы до сих пор не являются проблемой для самих производителей, у них самих нет ни стимула, ни интереса изготавливать свои продукты так, чтобы их можно было легко разобрать для утилизации и повторно использовать.

Модели лизинга приживаются в Европе

Большую часть электротехники практически невозможно разобрать, а это значит, что ценные материалы попадают в мусорный контейнер.

Однако модели лизинга некоторых продуктов уже доказали свою экономическую целесообразность. Эксперт Рюдигер Кюр приводит в качестве примера японскую компанию по производству электроники Canon. Она предлагает модель лизинга для больших офисных принтеров в Европе. Аналогичные предложения есть у таких фирм, как Hewlett-Packard и Xerox.

По окончании договора аренды Canon забирает использованный принтер, ремонтирует его для следующего клиента. Если же он полностью вышел из строя, то его отправляет на завод в немецкий город Гиссене, где принтер разбирается до корпуса, а восстановленные материалы повторно используются для ремонта других устройств. 

У покупателей своя философия

Энди Томпкинс, менеджер по устойчивому развитию компании Canon утверждает, что его фирма руководствуется не только экологичными, но и экономическими соображениями.В обращении находится сравнительно небольшое количество принтеров, что существенно облегчает процесс лизинга, чем, если бы это были смартфоны.

Горы мусора

Тем не менее, Томпкинс считает, что лизинговые договоры вполне могли бы заключаться для небольших и более распространенных устройств, если бы потребители были к этому готовы. Многие частные клиенты по-прежнему хотят быть владельцами, а не арендаторами электронных товаров. 

Стимулы для позитивных перемен

Лаура Келли, руководительница одного из подразделений Международного института окружающей среды и развития (IIED) в Лондоне отмечает, что иногдакомпании по собственной инициативе предлагают и разрабатывают более экологичные бизнес-модели. Ответсвенность за экоологию может укрепить и даже повысить популярность самого производителя. Другая причина лежит в осознании того, что невозобновляемые ресурсы сильно сокращаются. 

Лаура Келли считает, что дальновидные компании, которые начали применять так называемые "замкнутые стратегии", могут получить преимущество, если экономические условия изменятся в пользу рисайклинга. Однако, по мнению британского экономиста Флэра Фикса, признаков подобных тенденций со стороны производителей пока нет. Он убежден в том, что дематериализация электроники требует активных действий со стороны государства. Можно обязать производителей платить за утилизацию своей продукции, в то время как государственные субсидии могли бы компенсировать часть затрат, понесенных производителями на создание собственных предприятий по демонтажу и переработке старых товаров. "При таких условиях ситуация действительно может измениться в лучшую сторону", - уверен Рюдигер Кюр.

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  • Штрафы за канистры в лесу

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  • Нелегеальная утилизация краски

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  • Нелегальная утилизация электроприборов

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

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  • Строительный мусор в лесу

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

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  • Растительные отходы

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

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  • Автомобильные шины

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

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  • Мотоцикл в поле

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

  • Нелегальная утилизация автомобиля

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    За крупный железный автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона или, например, за вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

  • За собаками убирает хозяин

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок в специальный целлофановый пакетик в Германии обязаны их хозяева. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах в парках, скверах или пешеходных зонах. Не уберете - придется заплатить от 10 до 100 евро в зависимости от "места преступления". В Кельне, например, штраф - 35 евро, в Дюссельдорфе - 75 евро.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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