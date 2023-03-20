В посольстве Польши уточнили слова посла о "участии в войне"

В дипмиссии заявили, что слова посла были интерпретированы вне контекста, и он лишь говорил об угрозе для Польши со стороны России.

Посольство Польши во Франции уточнило слова посла Яна Эмерика Ростишевского о том, что "если Украина не сможет отстоять свою независимость, у нас (Польши. - Ред.) не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт". Некоторые СМИ неверно интерпретировали эти слова "в отрыве от контекста", говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в воскресенье, 19 марта.

В посольстве отметили, что во время получасовой беседы посол рассуждал о необходимости поддержки Украины союзниками и рассказывал "об угрозе, которую Россия представляет для Европы и европейских ценностей". "Внимательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины, возможности нападения России или вовлечения в войну других стран Центральной Европы - стран Балтии и Польши", - подчеркнули в дипмиссии.

Такую же оценку ситуации в прошлом давал экс-президент Польши Лех Качиньский, и цитируемый фрагмент заявления посла "следует понимать именно в этом смысле", добавили в посольстве.

"Поиски сенсационного заявления"

"В других пассажах посол дает понять, что Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте", - заявили в дипмиссии, назвав недоброжелательными "поиски сенсационного заявления, которое не вяжется с последовательными действиями Польши".

Ранее польский посол заявил в интервью телеканалу LCI, что "если Украина не сможет отстоять свою независимость, у нас не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт". Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в разговоре с польскими СМИ подчеркнул, что посол говорил не о "желании вступить в какую-то войну", а о том, что Польша при определенных сценариях также может стать жертвой нападения России. "Я думаю, именно это имел в виду посол", - сказал он.

В польском парламенте выступили с резкой критикой слов Растишевского. "Посол Польши во Франции, говорящий, что мы пойдем войной на Россию, если только Украина не справится, однозначно превышает свои полномочия и должен быть просто уволен со своего поста", - призвал член парламентского комитета по иностранным делам Мацей Гдула.

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