Политики СДПГ призвали Шольца к мирной инициативе по Украине

Бывший глава Объединения немецких профсоюзов (DGB) Райнер Хоффман (Reiner Hoffmann) и ряд других известных членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) выступить с посреднической миссией для достижения мира в Украине. Обращение, которое опубликовала газета Frankfurter Rundschau (FR) в субботу, 1 апреля, инициировано историком Петером Брандтом (Peter Brandt), сыном бывшего канцлера Германии Вилли Брандта (Willy Brandt).

С каждым днем увеличивается угроза разрастания военных действий, над Европой нависла тень атомной войны, но мир не должен скатиться к новой большой войне, говорится в публикации. Сейчас самое главное - "сделать все для скорейшего прекращения огня, остановить агрессивную войну России и отыскать путь к переговорам", отмечается далее в обращении. Только тогда "можно будет проложить путь к общему порядку безопасности в Европе", убеждены авторы обращения.

Привлечь Бразилию, Китай, Индию и Индонезию к посредничеству

Добиться прекращения огня в Украине как можно скорее они считают возможным, если Германии совместно с Францией удастся привлечь к посредничеству другие страны, в особенности Бразилию, Китай, Индию и Индонезию. В числе составителей документа оказались также бывший депутат бундестага от СДПГ Михаэль Мюллер (Michael Müller), исполнительный директор Международного бюро мира (IPB) Райнер Браун (Reiner Braun), экс-председатель бундестага Вольфганг Тирзе (Wolfgang Thierse) и бывший заместитель председателя Европейской комиссии Гюнтер Ферхойген (Günter Verheugen).

"Восстание за мир"

Ранее, 25 февраля, демонстрация c названием "Восстание за мир" (Aufstand für Frieden), организованная в Берлине политиком из Левой партии Сарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и известной защитницей прав женщин Алисой Шварцер (Alice Schwarzer), вызвала огромный резонанс в политической и медийной среде Германии.

Участники акции, которых, по данным полиции, было 13 000, а по подсчетам организаторов - около 50 000, предупредили об угрозе эскалации войны в Украине из-за дальнейших поставок западных вооружений и призвали правительство ФРГ сделать все, чтобы стороны незамедлительно начали мирные переговоры. Критики назвали эти призывы "наивными" и даже опасными.

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