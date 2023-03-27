ФРГ создала платформу для помощи в восстановлении Украины

Министерство экономического сотрудничества ФРГ запустило платформу, на которой будут координироваться усилия немецких компаний и учреждений по восстановлению Украины, которое в Берлине считают "задачей на поколения".

Правительство Германии запускает новую платформу для объединения усилий немецких компаний, организаций и учреждений, которые участвуют в восстановлении Украины, разрушенной в результате российского вторжения. "Восстановление Украины начинается уже сейчас, хотя и конца войны, к сожалению, еще не видно", - заявила в понедельник, 27 марта, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце (Svenja Schulze), представляя новую платформу вместе с послом Украины в Берлине Алексеем Макеевым.

По ее словам, долгосрочное планирование и перспектива восстановления страны важны для устойчивости украинского общества здесь и сейчас, а также для успешных и эффективных мер по воссозданию свободной и европейской Украины. Это "гигантская задача, с которой правительства не смогут справиться в одиночку", подчеркнула Шульце.

По замыслу немецкого министерства, координационная платформа станет местом, где смогут найти контакты представители муниципалитетов, компаний и организаций, которые хотели бы принять участие в восстановлении Украины. Планируется также проведение специальных конференций и мастер-классов с немецкими и украинскими акторами, а также создание диалоговых форумов. При этом тематика платформы будет охватывать как техническо-логистические вопросы, так и социальные.

Партнерства между городами и больницами

Одним из направлений деятельности станет развитие партнерских отношений между немецкими и украинскими городами и коммунами, укрепление партнерства медицинских учреждений двух стран, а также сотрудничества в области водоснабжения. На дальнейшую поддержку и расширение данных партнерств немецкое министерство выделит в текущем году дополнительные 25 млн евро. По словам Шульце, за год полномасштабной войны РФ против Украины число германо-украинских партнерств между городами и коммунами почти удвоилось и составляет сейчас 135. Кроме того, в настоящее время заключены 13 партнерских соглашений между клиниками двух стран и 8 - между операторами водоснабжения.

Инициативу поддержалфедеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), заявивший о потребностях Украины в поддержке по восстановлению. "Германия солидарна с Украиной", - указал он и поблагодарил всех, "кто принимает участие в этом с большой самоотдачей".

В свою очередь, украинский посол в Германии указал на "невероятные возможности", предлагаемые новой платформой. Восстановление страны требует "многих сил и увлеченных людей, желающих внести вклад в формирование новой Европы", отметил Макеев.

Всемирный банк: На восстановление Украины необходимо 411 млрд долларов

Статс-секретарь в министерстве экономического сотрудничества и развития Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth) назвал восстановление Украины "задачей на поколения". Не следует пугаться масштабов этой задачи, заявил он газете Der Tagesspiegel.

"Если мы все сделаем правильно, Украина снова начнет получать доход и сама возьмет на себя часть этой огромной задачи", - отметил Фласбарт, являющийся координатором правительства ФРГ по вопросам международной помощи Киеву. По его словам, приоритетом является ремонт электростанций и линий электропередачи, а также разминирование. Кроме того, важно восстановить украинскую экономику и приложить усилия для борьбе с коррупцией в Украине, добавил немецкий политик.

Всемирный банк оценил стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов США (в пересчете более 381 млрд евро). В настоящее время страны ЕС ежемесячно выделяют 1,5 млрд евро на финансирование основных государственных функций Украины, отмечает AFP.

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