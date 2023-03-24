Начать с нуля. Украинские предприятия возобновляют работу

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину многие украинские предприятия оказались под российской оккупацией. Вовремя эвакуировать хотя бы часть оборудования удалось далеко не всем. DW приводит три истории компаний из Луганской и Херсонской областей, которые сумели возобновить работу на свободной территории Украины.

Бизнес на аутсорсинге

После начала войны РФ против Украины с полок украинских магазинов исчезла часть товаров. Среди них - известные украинцам макаронные изделия, томатные пасты, соусы и кетчупы под торговой маркой "Чумак". Производство этой продукции остановилось 24 февраля 2022 года, сразу после оккупации города Каховка Херсонской области, где находятся все производственные мощности и головной офис компании "Чумак". Сам завод не пострадал от боевых действий, однако вывезти из него оборудование не удалось. Эвакуировать сотрудников компания также не могла из-за отсутствия безопасных "зеленых коридоров", вспоминает в разговоре с DW гендиректор компании Андрей Левчук. Чтобы поддержать людей, компания продолжала выплачивать зарплату.

Завод компании "Чумак" в Каховке Херсонской области Фото: Chumak company

В настоящее время завод "Чумак" разворовывается. "Оттуда постоянно выезжают машины с грузом. Но точно сказать, что и сколько украдено, мы не можем, так как наших работников там нет. Поэтому убытки будем оценивать после деоккупации Каховки", - отмечает Левчук. В то же время, по данным издания Центр журналистских расследований, из цехов раздаются характерные звуки, свидетельствующие о демонтаже производственных линий. Запустить же их россияне не смогут, ведь у них нет необходимого программного обеспечения, отмечает издание.

Несмотря на потерю всего производства, "Чумак" смог вернуть свои товары на полки магазинов на подконтрольной Украине территории. Первая продукция начала появляться в мае 2022 года, но более заметные объемы товара поступили в продажу уже в начале зимы. Чтобы это сделать, пришлось искать в Украине и за ее пределами производственные площадки, которые могли бы производить продукцию по рецептам и технологиям компании. В конце концов, о сотрудничестве договорились с 12 компаниями, из которых восемь украинских.

В частности, руку помощи протянула "Луцк Фудз", которая выпускает подобную "Чумак" продукцию под маркой "Руна" и до недавнего времени была конкурентом каховского производителя. Также на киевском заводе компании Olkom Group удалось наладить производство соусов. Нашлись партнеры и за рубежом, где производят макароны и часть томатной пасты - в Турции, Италии и даже Вьетнаме.

"Чумак" смог возобновить производство Фото: Chumak factory

"Мы пошли по пути аутсорсинга, когда партнеры сами закупают сырье, нанимают сотрудников, а мы предоставляем свою рецептуру и оплачиваем заказ", - отмечает Левчук. В настоящее время в "Чумак" работает 110 человек, тогда как до начала войны было 1200 сотрудников.

Таким образом "Чумак" восстановил около трети производства, которое было до оккупации. Из более чем 100 товарных позиций уже выпускается 40, отмечает гендиректор "Чумак". При этом компания возобновляет экспортные продажи: первые отгрузки продукции были направлены в США, страны Балтии, Африку. До конца текущего года "Чумак" планирует выйти на 50 процентов объемов производства на внутреннем рынке, а также стремится достичь оборота в гривне уровня 2021 года.

Потерять все и начать с нуля

Другой путь прошла "Рубежанская чулочная мануфактура", производство которой оказалось в оккупации в городе Рубежное Луганской области. Предприятие работает в Украине уже более 25 лет и производит для многих украинских брендов носки, колготки, футбольные гетры, гольфы. До полномасштабного вторжения здесь работали 162 человека, были задействованы 98 вязальных машин, около 40 швейных машин.

Производственные помещения "Рубежанской чулочной мануфактуры" до войны Фото: Rubizhan factory

"Мы постоянно развивались, закупали современное оборудование. Накануне 24 февраля завезли 15 итальянских вязальных машин", - рассказывает DW коммерческий директор предприятия Ольга Ушакова. Сейчас судьба оборудования непонятна, так как связи с Рубежным нет. "Единственное, что известно - второй этаж, на котором был швейный цех, полностью разрушен после попадания снаряда. Там был пожар, и судя по фото, там ничего не осталось. Что с вязальным оборудованием на первом этаже неизвестно", - отмечает она. Но Ушакова уверена, что даже если оно не украдено, то высокотехнологичное оборудование вряд ли сохранилось зимой в неотапливаемом помещении.

Несмотря на то, что Рубежное было оккупировано только в мае 2022 года, вывезти хоть что-нибудь с предприятия не удалось. "После начала обстрелов 24 февраля производство пришлось остановить. Затем в начале марта появилась государственная программа по релокации бизнеса, мы подали документы. Но в городе уже шли бои и эвакуировать не удалось", - говорит Ушакова.

Поэтому "Рубежанской чулочной мануфактуре" пришлось начинать производство практически с нуля. В этом помогли партнеры, грантовые программы и власть. "Очень поддержал наш главный партнер - компания Dodo socks, для которого мы вяжем носки. Они сделали нам беспроцентный заем на закупку оборудования", - вспоминает Ушакова. Также Dodo socks опубликовали пост в соцсетях о ситуации, в которой оказалась "Рубежанская чулочная мануфактура". "После этой публикации к нам обратились представители Львовского городского совета, который помог найти помещение под аренду", - отмечает коммерческий директор предприятия.

То, что осталось от цехов "Рубежанской чулочной мануфактуры" Фото: Rubizhan factory

Свой вклад внесли также иностранные организации. Так, Агентство США по международному развитию (USAID) оплатило на год аренду помещения на предприятие, Международная организация по миграции (МОМ) предоставила средства на закупку швейного оборудования, Датский Совет по делам беженцев предоставил грант на закупку офисной техники. "И таким образом, не имея ничего, мы начали производство во Львове", - отмечает Ушакова. Сюда предприятие привезло часть рабочих с семьями, которые согласились выехать из Рубежного, а Львовская областная администрация помогла найти для них общежитие.

Во Львове на предприятии почти в пять раз меньше людей, чем было в Рубежном - около 35, а ассортимент продукции ограничен по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Несмотря на это, швейное предприятие возобновляет экспорт. Сотрудничество возобновили пока только с Чехией, тогда как до полномасштабного вторжения экспортировали продукцию также в Молдову, Нидерланды, Испанию. Но Ушакова смотрит в будущее с оптимизмом. "Мы планируем работать во Львове на постоянной основе. А когда освободят Рубежное и там будет безопасно, то очень хотели бы возобновить наше производство и там", - говорит она.

Из Северодонецка в Умань

Бежать от войны вынуждено было и предприятие "Тана" - производитель композиционных полимерных материалов, из которых делают большое количество изделий для автомобилестроения, строительной промышленности и т.д. На предприятии в Северодонецке до полномасштабного вторжения работало около 100 сотрудников, было шесть производственных линий. Однако из-за боевых действий производство остановили, вспоминает в разговоре с DW директор компании "Тана" Сергей Войтюк.

Компания "Тана" возобновила производство в Умани Фото: Tana company

"Приблизительно через месяц мы смогли найти водителей и организовать бригаду для вывоза из Северодонецка оборудования и остатков продукции. Это было очень опасно, ведь ездить приходилось под обстрелами. В прицеп одной из наших машин было прямое попадание, но, к счастью, никто не пострадал, снаряд не разорвался", - рассказывает он. Такие поездки, по словам Войтюка, продолжались около двух месяцев - до мая, когда попасть в город уже было невозможно. Своими усилиями компания смогла эвакуировать половину имущества, остальное - утеряно. "Мы видели на фото и видео, что почти все выгорело, а то, что осталось разграблено", - рассказывает директор "Тана".

Но благодаря спасенному оборудованию "Тана" смогла возобновить производство уже в июне прошлого года в Умани Черкасской области. В этом городе нашли жилье для сотрудников, а местные власти помогли найти помещение для размещения предприятия. Сейчас здесь работает в пять раз меньше людей, чем до полномасштабной войны - около 20 сотрудников, а объем производства составляет около 50 процентов от довоенного периода.

"Наш ассортимент насчитывает около ста позиций. Это почти столько же, как и до оккупации нашего предприятия. Хотя оборудование позволяет немного увеличить производство, но спроса такого как раньше нет", - объясняет Войтюк. Кроме того, есть некоторые проблемы с сырьем, потому что поставки были через порт Одесса, который сейчас заблокирован, добавляет он. Однако даже в таких условиях "Тана" продолжает экспорт, хотя он и уменьшился в пять раз. В настоящее время основными направлениями являются Германия и Бельгия.

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