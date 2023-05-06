ЕС может ограничить экспорт в третьи страны из-за РФ

Европейский Союз в рамках борьбы с обходом санкций в отношении России должен в будущем иметь возможность ограничить экспорт товаров в третьи страны. Об этом говорится в предложении Еврокомиссии относительно 11-го санкционного пакета ЕС за войну РФ против Украины, переданном входящим в блок странам в пятницу, 5 мая, пишет агентство dpa со ссылкой на источники в Евросоюзе.

По данным издания, для начала в качестве сдерживающего фактора предлагается создать правовую возможность для ограничения поставок из ЕС в третьи страны. Если этого будет недостаточно, то на следующем этапе экспорт определенных товаров может быть запрещен. В первую очередь это, вероятно, коснется товаров, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях, например, приборы ночного видения. Россия обходит санкции через такие страны, как Казахстан, Армения и ОАЭ.

Предложение Еврокомиссии будет 10 мая рассмотрено в Брюсселе постоянными представителями 27 стран ЕС, отмечает dpa. Цель состоит в том, чтобы принять 11-й пакет санкций в отношении России до конца мая. Как ранее заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leien), очередной набор ограничительных мер будет направлен прежде всего на борьбу с попытками России обойти ранее введенные санкции, в том числе с помощью третьих стран.

Смотрите также: