  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Здание Еврокомиссии
ЕС усилит контрль за исполнением санкцийФото: Zhang Cheng/XinHua/dpa/picture alliance
КонфликтыЕвропа

ЕС попросит третьи страны усилить мониторинг торговли с РФ

Ольга Лебедева
35 мин. назад

По данным Bloomberg, Брюссель примет меры, чтобы не допустить реэкспорта находящихся под санкциями товаров в Россию.

https://p.dw.com/p/4OYBA

Европейский Союз обратится к третьим странам и попросит усилить мониторинг торговли с Россией товарами, находящимися под санкциями. Ужесточение экспортного контроля необходимо, чтобы не допустить попадания в РФ подсанкционных европейских товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях, сообщает в пятницу, 10 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Накануне президент США Джо Байден, принимая в Белом доме главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), заявил об углублении совместной работы по предотвращению обхода санкций. Тем самым стороны планируют "перекрыть России доступ ко всем ресурсам, которые могут поддерживать ее военную машину, указывается в совместном заявлении.

Агентство обращает внимание, что экспорт передовых полупроводников, интегральных схем и других технологий из стран ЕС и G7 в Россию значительно сократился после введения санкций и ужесточения экспортного контроля. Вместе с тем наблюдается значительный рост поставок из ЕС и G7 в такие страны как Турция, ОАЭ, Казахстан и другие государства Центральной Азии, а также Восточной Европы и одновременный рост экспорта из этих стран в Россию. Как предполагается, таким образом продолжается экспорт находящихся под санкциями товаров в РФ.

Смотрите также:

Какая она, Россия? – "Заповедник", выпуск 254, 05.03.23

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Война России против Украины стала проверкой на прочность для отношений России и Казахстана. Астана не признала ни независимость "ЛНР" и "ДНР", ни аннексию Россией украинских территорий. У Москвы остается меньше рычагов давления на Астану из-за санкций Запада. За влияние на Казахстан борется и Китай. Удастся ли Астане сохранить баланс между этими конкурентами?
Политика3 ноября 2022 г.48:32 мин.
external

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Какой эффект испытывает российская экономика от уже введенных санкций и сможет ли адаптироваться бизнес? Стоит ли ждать России поддержки от Китая? И есть ли еще будущее у "Северного потока-2"?
Конфликты2 июня 2022 г.44:09 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Олимпиада пройдет в Париже в 2024 году

Лондон просит спонсоров Игр поддержать недопуск атлетов РФ

Конфликты14 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Плакат "Иностранный агент"

Как живут "иноагенты" в России

Как живут "иноагенты" в России

Политика13 ч. назад
Поверхность Балтийского моря в месте утечки после взрыва на газопроводе "Северный поток - 2"

Депутат о взрывах на газопроводах: Идет информационная война

Депутат о взрывах на газопроводах: Идет информационная война

Политика21 ч. назад
Карикатура - карикатурный бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов держит в руках лист с надписью "компромат" и говорит: "А (Леонид) Волков в овечьей шкуре!".

"Альфа"-скандал, или Как Венедиктов Волкова из ФБК "убрал"

"Альфа"-скандал, или Как Венедиктов Волкова из ФБК "убрал"

Политика24 ч. назад
Ветрогенераторы на фоне угольной электростанции Neurath под Кёльном

Электричество в ФРГ: мифы и факты об угле, газе, атоме и ВИЭ

Электричество в ФРГ: мифы и факты об угле, газе, атоме и ВИЭ

Экономика и бизнес12 ч. назад
external

Как война влияет на демографию в России

Как война влияет на демографию в России

Политика20 ч. назад05:01 мин.
Новые автомобили Volkswagen в порту Эмдена перед отправкой на экспорт

Автопром Германии: год без России оказался очень успешным

Автопром Германии: год без России оказался очень успешным

Экономика и бизнес22 ч. назад
На главную страницу