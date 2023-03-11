ЕС попросит третьи страны усилить мониторинг торговли с РФ

Европейский Союз обратится к третьим странам и попросит усилить мониторинг торговли с Россией товарами, находящимися под санкциями. Ужесточение экспортного контроля необходимо, чтобы не допустить попадания в РФ подсанкционных европейских товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях, сообщает в пятницу, 10 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Накануне президент США Джо Байден, принимая в Белом доме главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), заявил об углублении совместной работы по предотвращению обхода санкций. Тем самым стороны планируют "перекрыть России доступ ко всем ресурсам, которые могут поддерживать ее военную машину, указывается в совместном заявлении.

Агентство обращает внимание, что экспорт передовых полупроводников, интегральных схем и других технологий из стран ЕС и G7 в Россию значительно сократился после введения санкций и ужесточения экспортного контроля. Вместе с тем наблюдается значительный рост поставок из ЕС и G7 в такие страны как Турция, ОАЭ, Казахстан и другие государства Центральной Азии, а также Восточной Европы и одновременный рост экспорта из этих стран в Россию. Как предполагается, таким образом продолжается экспорт находящихся под санкциями товаров в РФ.

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