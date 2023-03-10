ЕС и США усилят давление на тех, кто помогает РФ вести войну

Европейский Союз и США собираются усилить давление на государства и иные субъекты, помогающие России обходить международные санкции. Об этом договорились председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден на встрече в Вашингтоне в пятницу, 10 марта.

"Мы готовы совместно предпринять шаги, направленные против субъектов в третьих странах, чтобы помешать тем, кто помогает России вести войну из любой части мира, откуда исходит эта поддержка", - говорится в совместном заявлении Байдена и фон дер Ляйен. Главной целью является противодействие способам, с помощью которых Россия обходит санкции.

Евросоюз и США анонсировали новые меры "дальнейшего ослабления" военно-промышленного комплекса РФ, не раскрыв их деталей.

"Мы продолжим поддерживать Украину и уменьшать способность России вести войну. Мы усиливаем контроль за соблюдением наших санкций, чтобы предотвратить уклонение и обход. Мы должны перекрыть пути поставок, продолжающие подпитывать российскую военную машину, и будем налагать санкции на причастных к этому", - говорится в сообщении фон дер Ляйен в микроблоге Twitter.

Дискуссия об американских субсидиях

Еще одой темой встречи стал подписанный Байденом закон, который предусматривает многомиллиардные субсидии для индустрии, связанной с защитой климата и "зелеными технологиями". В Евросоюзе многие эксперты высказывали опасение, что эти американские субсидии могут способствовать переносу ряда производств из ЕС в США. По окончании встречи Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен заявили, что Вашингтон и Брюссель близки к заключению компромиссного соглашения о минералах, используемых в производстве аккумуляторов.

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