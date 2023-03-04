  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Печатная плата с электронной схемой
Печатная плата с электронной схемой (фото из архива)Фото: Michael C Turner/Zoonar/picture alliance
ПолитикаРоссия

Bloomberg: РФ в обход санкций получает технологии для войны

Жан Рофе
43 мин. назад

Данные аналитиков показывают, что некоторые подпадающие под санкции товары, в частности полупроводники, поступают в Россию через третьи страны, включая Турцию, ОАЭ и Казахстан.

https://p.dw.com/p/4OFiH

Россия, судя по всему, успешно обходит санкции Европейского Союза и стран "Группы семи" (G7), чтобы обеспечить поставки полупроводников и других технологий, необходимых для войны против Украины. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

По словам дипломата, говорившего на условиях анонимности, российский импорт в значительной степени вернулся к довоенному уровню 2020 года. При этом анализ торговых данных позволяет предположить, что современные чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других союзных государствах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Поставки из Китая в Россию также возросли, и Пекин играет все более важную роль в снабжении Москвы, добавил европейский дипломат. Эти страны, не входящие в ЕС, сами не вводили санкции в отношении России, но большинство из них неоднократно отрицали, что помогают Кремлю.

Продажа полупроводников через Казахстан

Казахстан, как указывает Bloomberg, является показательным примером в этой связи. В 2022 году центральноазиатская страна экспортировала в Россию передовые полупроводники на сумму 3,7 млн долларов США, по сравнению с всего лишь 12 000 долларов годом ранее.

В период с 2017 по 2021 годы Россия ежегодно покупала у ЕС, США, Японии и Великобритании передовые чипы и интегральные схемы в среднем на 163 млн долларов. В 2022 году этот показатель снизился примерно до 60 млн долларов.

Информация, собранная базирующейся в Женеве организацией Trade Data Monitor, показывает, что Турция, Сербия, ОАЭ и полдюжины других стран Восточной Европы и Центральной Азии помогли восполнить этот дефицит. Между тем поставки высокотехнологичных компонентов в эти государства из стран-союзниц выросли на аналогичную сумму.

"Нужны механизмы правоприменения"

После российского вторжения в Украину год назад страны ЕС и G7 ввели несколько пакетов санкций в попытке ослабить военную машину. Однако данные свидетельствуют, что реальное воздействие ограничительных мер в некоторых областях пока не соответствует ожиданиям, пишет Bloomberg.

"Простого присоединения к новым санкциям недостаточно. Теперь правительствам нужны механизмы правоприменения", - сказал агентству партнер консалтинговой компании Oliver Wyman Даниэль Таннебаум, возглавляющий отдел по вопросам борьбы с финансовыми преступлениями.

Отмечается, что в ЕС правоприменение представляет собой разрозненные усилия, которые в основном ложатся на плечи государств-членов. В то время как Европейская комиссия следит за исполнением санкций и дает рекомендации, национальные власти несут ответственность за выявление нарушений и наложение штрафов.

Смотрите также:

Санкции тянут РФ на дно: а что с экономикой Европы?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Война России против Украины стала проверкой на прочность для отношений России и Казахстана. Астана не признала ни независимость "ЛНР" и "ДНР", ни аннексию Россией украинских территорий. У Москвы остается меньше рычагов давления на Астану из-за санкций Запада. За влияние на Казахстан борется и Китай. Удастся ли Астане сохранить баланс между этими конкурентами?
Политика3 ноября 2022 г.48:32 мин.
external

Как российская рыба попадает в США в обход санкций и какую роль на самом деле играет Китай (12.10.2022)

Как российская рыба попадает в США в обход санкций и какую роль на самом деле играет Китай (12.10.2022)

В США на рыбную продукцию из России наложили санкции. Рыбаки на Аляске надеялись на удачный сезон. Однако российский лосось не исчез с рынка США, его продолжают поставлять через третьи страны.
Экономика и бизнес12 октября 2022 г.02:33 мин.

Сайт Bloomberg

Статья Bloomberg
www.bloomberg.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Могилы наемников ЧВК "Вагнер"

Командующий НАТО: Россия потеряла уже более 200 тысяч солдат

Конфликты27 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Олаф Шольц и Джо Байден в Вашингтоне (3 марта 2023 года)

Шольц в Вашингтоне. О чем договорились за закрытыми дверями

Шольц в Вашингтоне. О чем договорились за закрытыми дверями

Политика3 ч. назад
Соосновательница "Международного Мемориала" Ирина Щербакова на вручении премии имени Марион Дёнхофф

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

История8 ч. назад
Российский флаг в Мали

"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке

"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке

Политика20 ч. назад
Жертву отравления в городе Кум отвозят в больницу

Отравления школьниц в Иране. Кто за ними стоит?

Отравления школьниц в Иране. Кто за ними стоит?

Политика21 ч. назад
Belarus | Prozess Nobelpreisträger Ales Bjaljazki

10 лет нобелевскому лауреату: как отреагировали в Европе?

10 лет нобелевскому лауреату: как отреагировали в Европе?

Политика22 ч. назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине, 2 марта 2023 года

Пашинян в Берлине заговорил о будущем Армении и Азербайджана

Пашинян в Берлине заговорил о будущем Армении и Азербайджана

Конфликты23 ч. назад
На главную страницу