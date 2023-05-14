Казахстан: лазейки для экспорта "санкционки" в РФ не исчезли

В Казахстане с 1 апреля действует онлайн-система мониторинга за ввозом и вывозом товаров зарубежного производства. Но многочисленные лазейки для параллельного импорта в РФ еще остались. Репортаж DW.

Новая казахстанская система онлайн-мониторинга позволяющая контролировать ввоз и вывоз из страны товаров иностранного производства уже заставила крупные логистические компании пересмотреть свои маршруты в Россию в обход территории Республики Казахстан. Однако у части казахстанского общества сомнения в эффективности этой системы еще остаются. Есть подозрения, что отдельные казахстанские компании занимаются реэкспортом в РФ товаров, поставки которых были запрещены в рамках введенных международным сообществом санкций против Москвы.

В США заметили скачок объемов ввоза товаров в Казахстан

К примеру, 3 мая парламентская фракция партии "Ак жол" (Светлый путь. - Ред.) направила в адрес правительства Казахстана официальный запрос с просьбой выявить и назвать казахстанские компании, которые могут быть замешаны в обходе антироссийских мер. "У международных партнеров вызывают сомнения резко возросшие в 22 раза объемы экспорта электроники из Казахстана в Россию, что они связывают с практикой скрытого реэкспорта подсанкционной продукции из третьих стран через схемы так называемого "параллельного импорта" и ложного транзита, когда товар из Европы даже не доезжает до нашей страны, так как на полпути "перепродается" конечным заказчикам в лице российских компаний", - отмечается, в частности, в запросе депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана. - Ред.) от партии "Ак жол".

Поводом для появления обращения на имя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова стали итоги визита в страны Центральной Азии представительной американо-британской делегации во главе с помощником министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг и помощником министра торговли США Мэттью Аксерольдом.

На пресс-конференции, которая состоялась в Астане 25 апреля сразу после завершения переговоров с членами казахстанского правительства, Розенберг и Аксерольд сообщили, что дали понять властям РК и других стран Центральной Азии о вероятности введения вторичных санкций за нарушения экспортного контроля и законодательства США. "Мы сегодня говорим не об iPhone, не о стиральных машинах, мы говорим о конкретных элементах компьютерной техники, которая применяется для обеспечения энергоснабжения и навигации ракет и дронов, используемых российской военной машиной для убийства гражданских и военных на территории Украины. Мы заметили резкий скачок поставок некоторых товаров на территорию Республики Казахстан с момента начала войны", - заметил в Астане Аксерольд.

На границе России и Казахстана вновь востребованы "челноки"

Возвратившийся после объявления частичной мобилизации в России в свой родной город Усть-Каменогорск 35-летний Андрей К. из сообщений в СМИ знает и о визите американо-британской делегации, и о новой системе онлайн-мониторинга по ввозу и вывозу товаров. Но он сильно сомневается, что "американские угрозы и ограничительные меры" смогут как-то повлиять на торговлю с Россией.

"Ну, скажите, как можно перекрыть семь с половиной тысяч километров границы Казахстана с Россией?! Это в принципе невозможно! Только в Восточно-Казахстанской области тысячи людей живут торговлей с Алтайским краем и Республикой Алтай. "Челноков" стало так же много, как в 90-е. Оттуда сейчас везут продукты, они там дешевле - отсюда всякую технику, она там ныне очень нужна", - рассказал DW наотрез отказавшийся фотографироваться Андрей К., который по выходным дням в частном порядке возит на своей изрядно потрепанной "Ладе Калина" спецзаказы в Барнаул.

"От Устькамана (Усть-Каменогорска. - Ред.) до российской границы всего два часа езды, чуть больше 130 километров, потом еще четыре часа до Барнаула. Дорога хорошая, с российскими пограничниками проблем нет. Особенно, когда узнают, что везешь электронику или запчасти для машин", - разоткровенничался житель административного центра Восточно-Казахстанской области, добавив, что в последнее время активная торговля с Россией позволила ему улучшить свое материальное положение.

Усть-Каменогорск, дорога в сторону России Фото: Anatol Weisskopf/DW

Заказчики из РФ интересуются в Казахстане электроникой

Об особом спросе на "специфический товар" в России рассказал DW и представившийся Сабитом владелец мастерской по ремонту и продаже электроники в центре Усть-Каменогорска. "Приблизительно через полгода после начала СВО (войны в Украине. - Ред.) к нам стали часто поступать запросы из России. В основном интересовались материнскими платами, ОЗУ, видеокартами и другими "железками". Сейчас больше спрашивают про наличие дронов и экшн-камер. Среди дронов спросом пользуются китайские "Мавики" и "Аграсы". Среди камер - в основном от Xiaomi", - сообщил DW предприниматель, потребовав "ради своей безопасности" стереть сделанные во время беседы с ним фотографии.

Как и Андрей, Сабит вместе со своими сотрудниками нередко сам возит заказанные товары в Россию. При этом он в курсе, что именно электроника считается продукцией двойного назначения и находится под жесткими санкциями стран Запада. По его словам, именно по этой причине он всегда заранее тщательно продумывает маршрут своей предстоящей поездки. "Сообщения о появившейся системе онлайн-мониторинга в первую очередь напугали крупные компании, которые возили востребованные в России товары фурами. Мимо контроля на границе им никак не проскочить. Мы же маленькое предприятие, нам проще. Сложили заказы в сумки, загрузили в "буханку" (УАЗ 2206. - Ред.) и вперед. И необязательно по главным дорогам. Можно и по проселкам, через леса и горы. Например, через Павлодарскую область, где есть настоящая дыра для проезда. А что вы хотите? Это бизнес! Кстати, совсем неплохой бизнес для очень многих людей, учитывая, что у жителей ВКО доходы намного ниже, чем в Астане или Алматы", - заметил в беседе с DW усть-каменогорский предприниматель.

Тот самый "поющий фонтан" в центре Усть-Каменогорска Фото: Anatol Weisskopf/DW

"Калинка-малинка" в Восточном Казахстане

Впрочем, у этого "неплохого бизнеса" есть и обратная сторона медали. По словам собеседников DW, практически все ныне пользующиеся особым спросом в России товары резко подорожали и в Казахстане. Те же квадрокоптеры китайского производства "для нужд сельского хозяйства", которые год назад можно было купить за 600 тысяч тенге (1324 евро по курсу мая 2022 года. - Ред.), сегодня продают уже минимум за 1 млн 400 тысяч тенге (2857 евро). Существенно дороже стали комплектующие для компьютеров, ноутбуки, бытовая и офисная техника.

"Но заказчиков из России этот рост цен у нас, похоже, не очень волнует. Число обращений оттуда за нашими услугами пока не уменьшается. С одной стороны, это хорошо. Но в то же время заметно меньше стало покупателей из числа местных жителей, а это уже плохо", - говорит Андрей К.

Есть, по его словам, и еще один момент: "У нас в Восточном Казахстане довольно много людей, которые поддерживают Россию. Посмотрите на "поющий фонтан" в центре Усть-Каменогорска. Он периодически "танцует" под "Калинку-малинку". И если Запад вдруг введет против Казахстана вторичные санкции, то можно не сомневаться, что у нас, как и в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, таких людей станет еще больше. Хотя бы потому, что эти области непосредственно граничат с Россией", - поделился своими наблюдениями с DW вернувшийся в Усть-Каменогорск после 10 лет жизни в Новосибирске Андрей К.

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