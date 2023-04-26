Поставки газа из РФ в Казахстан: будут ли и по какой цене?

Министр энергетики Казахстана и "Газпром" обменялись заявлениями о поставкам российского газа в северные и восточные регионы страны. О проявившихся при этом разногласиях и их причинах - DW.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил во вторник, 25 апреля, что цена на российсий газ для Астаны "будет справедливая". На прошлой неделе министр рассказал, что достигнуты договоренности о строительстве трубопровода, который обеспечит северные и восточные области страны газом из РФ. При этом его цена, по словам Саткалиева, будет ниже, чем для Беларуси, а сам проект никак не связан с транзитными поставками из России в Китай.

В "Газпроме" тогда заявили, что информация о цене не соответствует действительности. О возможных поставках российского газа Казахстану, предпосылках для них, а также условиях реализации проекта - DW.

"Мы уверены, что ценообразование будет справедливое"

Недавно назначенный главой Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев, общаясь с журналистами после заседания правительства, рассказал 19 апреля о предварительных итогах переговоров с РФ о поставкам газа. "Они дают нам газ по цене гораздо ниже, предположим, чем Беларуси. (…) Россия тоже понимает, что эффективная работа возможна только в двухстороннем режиме. То есть, идет навстречу в части предоставления цены, которая в разы ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе России и Беларуси", - уточнил министр, отметив конструктивный характер переговоров.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер Фото: Mikhail Kireev/Sputnik/dpa/picture alliance

Хотя заявление Саткалиева не осталось без внимания деловых изданий и экспертов, в Москве на него отреагировала лишь через два дня. "Информация о цене на российский газ для Казахстана, которую приводят СМИ со ссылкой на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева и пресс-службу министерства энергетики республики, не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе "Газпрома".

Во вторник, 25 апреля, вновь в кулуарах заседания правительства Казахстана, министр захотел прояснить возникшую ситуацию: "Мы понимаем, что цены на газ определяет корпорация "Газпром" и российское правительство, но уверены, что ценообразование будет справедливое, исходя из дружеских взаимоотношений (России. - Ред.) с Казахстаном и Республикой Беларусь. Также будут приниматься во внимание факторы стратегического партнерства между нашими странами, в том числе и экономические параметры".

Проект газификации северных и восточных областей Казахстана

Дискуссия по поводу цен на российский газ для Казахстана возникла в связи с рассмотрением правительством в Астане проектов по газификации северных и восточных областей страны. Один из них предусматривает строительство газопровода из Омска в Павлодар и Семей (до 2007 года Семипалатинск. - Ред.) с ответвлением на Усть-Каменогорск, либо из Барнаула через Рубцовск в Семей и Усть-Каменогорск с ответвлением на Павлодар.

Добыча нефти в Казахстане Фото: robertharding/IMAGO

Впервые об этом проекте заговорили еще в 2013 году в рамках газификации Астаны. Но тогда был сделан выбор в пользу варианта, в рамках которого Казахстан построил газопровод "Сарыарка", соединивший месторождения юга страны с ее столицей.

Судя по итогам прошедшего в феврале 2023 года правительственного совещания, от идеи увеличения пропускной способности газопровода "Сарыарка", вторая и третья очередь которого позволила бы довести газ до потребителей на севере и востоке страны, в Астане не отказались. Хотя, отмечают казахстанские экономисты в комментариях DW, поставки газа из РФ в настоящий момент выглядят более привлекательными.

Проект выгоден для экономик и России, и Казахстана

"У нас уже есть опыт успешного сотрудничества с Россией - нефть на Павлодарский НПЗ поступает по трубопроводу из Тюмени, и цены на нее намного ниже рыночных, потому что расстояния не такие большие. По такой же схеме Россия может построить и газопровод, который станет частью проекта по созданию газового хаба вместе с Казахстаном и Узбекистаном, - пояснил в интервью DW экономист Сапарбай Жубаев.

Строительство газопровода из Туркменистана в Китай (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa

И указал, что поскольку у России сейчас избыток газа в связи с западными санкциями, этот проект выгоден для экономик обеих стран: "Я думаю, что Москва пойдет навстречу интересам Казахстана, существенно снизив цены на свой газ". По информации экономиста, магистральный газопровод "Сарыарка", который дотянули до Караганды, стоил Казахстану очень больших денег и фактически оказался экономически невыгодным проектом.

Жубаев допускает, что РФ может в будущем попытаться использовать поставки газа для оказания давления на принимаемые Астаной решения на международном уровне. Но при этом указывает на уже имеющуюся защищенность Казахстана от такого рода действий: "Во-первых, мы можем сократить поставки своего газа в Россию и Китай и получить дополнительные объемы из дружественного Туркменистана. Во-вторых, ограничить транзит газа в Россию из центральноазиатских стран (Туркменистана и Узбекистана. - Ред.), а заодно отказаться от участия в разрабатываемом проекте по реверсу российского газа (по газопроводу "Средняя Азия - Центр". - Ред.) для его подключения к магистральному трубопроводу "Центральная Азия - Китай".

Информации о сроках и условиях реализации проекта пока нет

Схожей точки зрения придерживает и Айдархан Кусаинов, другой экономист, который ранее занимал должность директора газового департамента Минэнергетики. В беседе с DW он заметил, что вариант с поставками газа с запада и юга Казахстана на север и восток нецелесообразен: "Здесь есть два фактора. Первый - география. Астана, северные и восточные регионы - это очень далеко. Второй - даже на востоке Казахстана, где много промышленных предприятий, нет потребителей, ради которых стоит тянуть газопровод на тысячу с лишним километров".

По этой причине проработавший много лет в нефтегазовом секторе Кусаинов считает, что если газифицировать север и восток Казахстана, то делать это надо с привлечением РФ. При этом он уверен, что Россия не станет использовать свой газ как оружие: "Это миф, который всячески культивируется. Ни Советский Союз, ни Россия никогда не использовали поставки газа как оружие. Специалисты по мировому рынку нефти и газа хорошо знают, что Москва всегда была добросовестным поставщиком энергоресурсов".

Между тем, несмотря на дискуссию по поводу цены возможных поставок российского газа Астане, на данный момент отсутствует какая-либо информации о том, когда может начаться строительство магистрального газопровода из РФ и Казахстан, а также об условиях и сроках реализации такого проекта.

Смотрите также: