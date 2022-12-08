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Газовые установки в УзбекистанеФото: RIA Novosti
ПолитикаУзбекистан

Узбекистан отверг "газовый союз" с Путиным

Сергей Ромашенко
13 мин. назад

Министр энергетики Узбекистана заявил, что его страна не пойдет на политические уступки в обмен на газ. Ранее об отсутствии желания участвовать в "газовом союзе" с Россией сообщил Казахстан.

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Узбекистан отказался вступать в "газовый союз", предложенный центральноазиатским странам президентом России Владимиром Путиным. "Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ", - заявил в среду, 7 декабря, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, подчеркнув, что его страна будет покупать топливо у России и других стран лишь при выгодных ценах и контрактных условиях.

"Несмотря на то, что Узбекистан испытывает острую нехватку газа, в ряде регионов планово отключают электроэнергию, а в Ташкенте и Ферганской долине приостановлена работа газовых заправок, власти не намерены ставить под угрозу национальные интересы, экономику и независимость. Узбекистан ведет переговоры о закупке газа и электроэнергии из соседних стран, но не через какой-то альянс или союз", - указал Мирзамахмудов.

Он добавил, что даже если с Россией будет заключено соглашение о поставке газа, то это не будет означать союза. "Узбекистан не имеет общей границы с Россией. Поэтому будут проведены переговоры о его поставке через соседний Казахстан. Это будет технический контракт", - пояснил узбекский министр.

"Тройственный газовый союз"

Владимир Путин обнародовал идею "тройственного газового союза", в рамках которого российский газ через Центральную Азию уходил бы на китайский рынок, в конце ноября во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву. "У России, Казахстана, Узбекистана еще с советских времен фактически единая газотранспортная система. И у нас есть большие возможности для расширения взаимного сотрудничества", - говорил в связи с этим вице-премьер РФ Александр Новак.

В Казахстане предложение Путина поставили под сомнение уже через два дня после возвращения Токаева из России. Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода западных санкций и будет оценивать проект газового союза с учетом санкционных рисков, заявил 30 ноября замглавы МИД Казахстана Роман Василенко. Он указал, что проект необходимо внимательно изучить, прежде чем принимать какие-либо решения.

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